https://sputniknews.com.tr/20230813/galata-koprusu-trafige-kapatildi-40-gun-sonra-acilacak-1074605067.html
Galata Köprüsü trafiğe kapatıldı: 40 gün sonra açılacak
Galata Köprüsü trafiğe kapatıldı: 40 gün sonra açılacak
Galata Köprüsü'nün Karaköy-Eminönü yönü, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) bakım ve onarım çalışmaları kapsamında trafiğe kapatıldı. 13.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-13T12:27+0300
2023-08-13T12:27+0300
2023-08-13T12:27+0300
türkiye
istanbul
galata
galata köprüsü
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/0d/1074604909_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f2f154a5c5c7af02b4820ae465941127.jpg
Derz değişimi ve asfalt yenileme çalışmalarının ilk aşamasının gerçekleştirileceği Karaköy-Eminönü istikameti beton bariyerler ve dubalarla saat 01.00 itibarıyla araç geçişine kapatıldı.İBB tarafından gerçekleştirilecek Karaköy-Eminönü yönündeki 1. etap bakım çalışmaları 20 gün, Eminönü-Karaköy istikametindeki 2. etap çalışmaları da 20 gün sürecek.Her iki istikametteki bakım çalışmalarının 40 günde tamamlanarak köprünün yeniden çift yönlü olarak hizmet vermesi planlanıyor.Çalışmalar süresince sürücüler alternatif yollara yönlendirilecek.Bakım çalışmalarıyla Galata Köprüsü'nün ömrünün uzatılması ve depremlere karşı direncinin artırılması öngörülüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230621/afyonkarahisar-konya-yolunda-zincirleme-kaza-kara-yolu-trafige-kapandi-1072689055.html
türkiye
istanbul
galata
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/0d/1074604909_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_9f569c8b41972d80faabe603fbe6d454.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
istanbul, galata, galata köprüsü
istanbul, galata, galata köprüsü
Galata Köprüsü trafiğe kapatıldı: 40 gün sonra açılacak
Abone ol
Galata Köprüsü'nün Karaköy-Eminönü yönü, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) bakım ve onarım çalışmaları kapsamında trafiğe kapatıldı.
Derz değişimi ve asfalt yenileme çalışmalarının ilk aşamasının gerçekleştirileceği Karaköy-Eminönü istikameti beton bariyerler ve dubalarla saat 01.00 itibarıyla araç geçişine kapatıldı.
İBB tarafından gerçekleştirilecek Karaköy-Eminönü yönündeki 1. etap bakım çalışmaları 20 gün, Eminönü-Karaköy istikametindeki 2. etap çalışmaları da 20 gün sürecek.
Her iki istikametteki bakım çalışmalarının 40 günde tamamlanarak köprünün yeniden çift yönlü olarak hizmet vermesi planlanıyor.
Çalışmalar süresince sürücüler alternatif yollara yönlendirilecek.
Bakım çalışmalarıyla Galata Köprüsü'nün ömrünün uzatılması ve depremlere karşı direncinin artırılması öngörülüyor.