https://sputniknews.com.tr/20230621/afyonkarahisar-konya-yolunda-zincirleme-kaza-kara-yolu-trafige-kapandi-1072689055.html
Afyonkarahisar-Konya yolunda zincirleme kaza: Kara yolu trafiğe kapandı
Afyonkarahisar-Konya yolunda zincirleme kaza: Kara yolu trafiğe kapandı
Konya'da trafik kazası nedeniyle kapanan Afyonkarahisar-Konya kara yolunun yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı. 21.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-21T10:51+0300
2023-06-21T10:51+0300
2023-06-21T10:54+0300
türkiye
türkiye
afyonkarahisar
konya
kaza
zincirleme kaza
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/15/1072688897_1:0:1599:899_1920x0_80_0_0_0f4c3da3fefc2bb1a4e99e6217b5e496.jpg
Latif Semin idaresindeki tırın, Bahçesaray mevkisinde yakıtı bitti.Emniyet şeridine park edilen araca kısa bir süre sonra, sürücüsü henüz belirlenemeyen bir ticari araç çarptı.Çarpmanın şiddetiyle tırda yüklü bulunan hafif ticari araçlar, yola devrildi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, kara yolu trafiğe kapandı.Araç yoğunluğunun oluştuğu kara yolunda, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230619/kuzey-marmara-otoyolunda-zincirleme-kaza-2si-agir-3-yarali-1072626289.html
türkiye
afyonkarahisar
konya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/15/1072688897_201:0:1400:899_1920x0_80_0_0_feea7d738d6ab9af6b03df1315c69dbc.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye, afyonkarahisar, konya, kaza, zincirleme kaza
türkiye, afyonkarahisar, konya, kaza, zincirleme kaza
Afyonkarahisar-Konya yolunda zincirleme kaza: Kara yolu trafiğe kapandı
10:51 21.06.2023 (güncellendi: 10:54 21.06.2023) Abone ol
Konya'da trafik kazası nedeniyle kapanan Afyonkarahisar-Konya kara yolunun yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı.
Latif Semin idaresindeki tırın, Bahçesaray mevkisinde yakıtı bitti.
Emniyet şeridine park edilen araca kısa bir süre sonra, sürücüsü henüz belirlenemeyen bir ticari araç çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle tırda yüklü bulunan hafif ticari araçlar, yola devrildi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, kara yolu trafiğe kapandı.
Araç yoğunluğunun oluştuğu kara yolunda, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı.