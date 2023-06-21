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Afyonkarahisar-Konya yolunda zincirleme kaza: Kara yolu trafiğe kapandı
Afyonkarahisar-Konya yolunda zincirleme kaza: Kara yolu trafiğe kapandı
Konya'da trafik kazası nedeniyle kapanan Afyonkarahisar-Konya kara yolunun yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı. 21.06.2023, Sputnik Türkiye
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Latif Semin idaresindeki tırın, Bahçesaray mevkisinde yakıtı bitti.Emniyet şeridine park edilen araca kısa bir süre sonra, sürücüsü henüz belirlenemeyen bir ticari araç çarptı.Çarpmanın şiddetiyle tırda yüklü bulunan hafif ticari araçlar, yola devrildi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, kara yolu trafiğe kapandı.Araç yoğunluğunun oluştuğu kara yolunda, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230619/kuzey-marmara-otoyolunda-zincirleme-kaza-2si-agir-3-yarali-1072626289.html
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türkiye, afyonkarahisar, konya, kaza, zincirleme kaza

Afyonkarahisar-Konya yolunda zincirleme kaza: Kara yolu trafiğe kapandı

10:51 21.06.2023 (güncellendi: 10:54 21.06.2023)
© İHA / Konya Emniyet MüdürlüğüAfyonkarahisar-Konya yolu
Afyonkarahisar-Konya yolu - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2023
© İHA / Konya Emniyet Müdürlüğü
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Konya'da trafik kazası nedeniyle kapanan Afyonkarahisar-Konya kara yolunun yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı.
Latif Semin idaresindeki tırın, Bahçesaray mevkisinde yakıtı bitti.
Emniyet şeridine park edilen araca kısa bir süre sonra, sürücüsü henüz belirlenemeyen bir ticari araç çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle tırda yüklü bulunan hafif ticari araçlar, yola devrildi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, kara yolu trafiğe kapandı.
Araç yoğunluğunun oluştuğu kara yolunda, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı.
Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza: 2'si ağır 3 kişi yaralandı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2023
TÜRKİYE
Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza: 2'si ağır 3 yaralı
19 Haziran , 16:43
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