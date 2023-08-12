https://sputniknews.com.tr/20230812/kirim-lideri-aksenov-kerc-bogazi-uzerinde-bir-fuze-daha-vuruldu-1074588831.html

Kırım lideri Aksenov: Kerç Boğazı üzerinde bir füze daha vuruldu

Kırım lideri Aksenov: Kerç Boğazı üzerinde bir füze daha vuruldu

Rusya Federasyonu’na bağlı Kırım Cumhuriyeti’nin lideri Sergey Aksenov, Rus hava savunma güçlerinin Kerç Boğaz üzerinde bir füzeyi daha etkisiz hale... 12.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-12T16:44+0300

2023-08-12T16:44+0300

2023-08-12T16:44+0300

ukrayna krizi

sergey aksenov

kırım köprüsü

kerç boğazı

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Rusya Federasyonu’na bağlı Kırım Cumhuriyeti’nin lideri Sergey Aksenov, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, “Kerç Boğaz üzerinde düşmanın bir füzesi daha vuruldu. Hava savunma askerlerimize, sergiledikleri yüksek profesyonellik ve uyanıklıktan dolayı teşekkür ediyorum” diye yazdı.Aksenov’un danışmanı Oleg Kryuçkov da vatandaşlardan hava savunma araçlarının çalıştığı sırada çekilen ve stratejik öneme sahip tesislerin görüntülerini internete koymama çağrısında bulundu.3 kez trafiğe kapatıldıBugün Kırım Köprüsü, 3 defa trafiğe kapatılmıştı.Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun bir kez daha S-200 füzesiyle Kırım Köprüsü'ne saldırmaya çalıştığını açıkladı. Füzenin etkisiz hale getirildiğini belirten Bakanlık, vatandaşların etkilenmediğini ve altyapıda hasarın oluşmadığını kaydetti.

https://sputniknews.com.tr/20230812/rus-disisleri-kirim-koprusune-fuze-saldirilari-karsiliksiz-kalmayacak-1074588687.html

kerç boğazı

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sergey aksenov, kırım köprüsü, kerç boğazı