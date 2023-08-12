https://sputniknews.com.tr/20230812/kilicdaroglundan-yerel-secim-mesaji-ittifak-tartismalarina-son-noktayi-koydu-1074584437.html
Kılıçdaroğlu'ndan yerel seçim mesajı: İttifak tartışmalarına son noktayı koydu
Kılıçdaroğlu'ndan yerel seçim mesajı: İttifak tartışmalarına son noktayı koydu
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yaklaşan yerel seçimlerle ilgili süren 'ittifak' tartışmalarına ilişkin "Türkiye'yi düşünen muhalefet partileri bir araya gelir"... 12.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-12T12:10+0300
2023-08-12T12:10+0300
2023-08-12T12:10+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
chp
yerel seçim
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Yerel seçimde işbirliği tartışmalarıyla ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklama geldi.Halktv.com.tr'den Fikret Bila'nın sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, muhalefet partilerinin yerel seçimlerde de işbirliği yapıp yapmayacakları konusunda “Türkiye’yi düşünen muhalefet partileri bir araya gelir” dedi.Kılıçdaroğlu partideki tartışmalarla ilgili de konuştu. CHP’li belediye başkanlarının çok başarılı olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Bu nedenle belediye başkanlarımızın yeniden aday olmalarını ve hizmetlerini sürdürmelerini istiyorum. Bu büyükşehir belediye başkanlarımız için de geçerli. Bunu kendilerine de söyledim” diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230810/asal-arastirma-acikladi-chp-genel-baskani-kim-olmali--1074535620.html
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kemal kılıçdaroğlu, chp, yerel seçim
kemal kılıçdaroğlu, chp, yerel seçim
Kılıçdaroğlu'ndan yerel seçim mesajı: İttifak tartışmalarına son noktayı koydu
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yaklaşan yerel seçimlerle ilgili süren 'ittifak' tartışmalarına ilişkin "Türkiye'yi düşünen muhalefet partileri bir araya gelir" açıklamasını yaptı.
Yerel seçimde işbirliği tartışmalarıyla ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklama geldi.
Halktv.com.tr'den Fikret Bila'nın sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, muhalefet partilerinin yerel seçimlerde de işbirliği yapıp yapmayacakları konusunda “Türkiye’yi düşünen muhalefet partileri bir araya gelir” dedi.
Kılıçdaroğlu partideki tartışmalarla ilgili de konuştu. CHP’li belediye başkanlarının çok başarılı olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Bu nedenle belediye başkanlarımızın yeniden aday olmalarını ve hizmetlerini sürdürmelerini istiyorum. Bu büyükşehir belediye başkanlarımız için de geçerli. Bunu kendilerine de söyledim” diye konuştu.