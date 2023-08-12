https://sputniknews.com.tr/20230812/kilicdaroglundan-yerel-secim-mesaji-ittifak-tartismalarina-son-noktayi-koydu-1074584437.html

Kılıçdaroğlu'ndan yerel seçim mesajı: İttifak tartışmalarına son noktayı koydu

Kılıçdaroğlu'ndan yerel seçim mesajı: İttifak tartışmalarına son noktayı koydu

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yaklaşan yerel seçimlerle ilgili süren 'ittifak' tartışmalarına ilişkin "Türkiye'yi düşünen muhalefet partileri bir araya gelir"... 12.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-12T12:10+0300

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politika

kemal kılıçdaroğlu

chp

yerel seçim

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Yerel seçimde işbirliği tartışmalarıyla ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklama geldi.Halktv.com.tr'den Fikret Bila'nın sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, muhalefet partilerinin yerel seçimlerde de işbirliği yapıp yapmayacakları konusunda “Türkiye’yi düşünen muhalefet partileri bir araya gelir” dedi.Kılıçdaroğlu partideki tartışmalarla ilgili de konuştu. CHP’li belediye başkanlarının çok başarılı olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Bu nedenle belediye başkanlarımızın yeniden aday olmalarını ve hizmetlerini sürdürmelerini istiyorum. Bu büyükşehir belediye başkanlarımız için de geçerli. Bunu kendilerine de söyledim” diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230810/asal-arastirma-acikladi-chp-genel-baskani-kim-olmali--1074535620.html

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kemal kılıçdaroğlu, chp, yerel seçim