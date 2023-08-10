https://sputniknews.com.tr/20230810/asal-arastirma-acikladi-chp-genel-baskani-kim-olmali--1074535620.html

ASAL Araştırma açıkladı: CHP genel başkanı kim olmalı?

ASAL Araştırma açıkladı: CHP genel başkanı kim olmalı?

ASAL Araştırma,14-25 Temmuz tarihleri arasında yaptığı ankette 'Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlıktan ayrılırsa kimi CHP Genel Başkanı olarak görmek... 10.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-10T14:14+0300

2023-08-10T14:14+0300

2023-08-10T14:27+0300

türkiye

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

anket

chp genel başkanlığı

kemal kılıçdaroğlu

ekrem imamoğlu

özgür özel

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Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Balıkesir, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Kırıkkale, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van, Yalova ve Zonguldak'ta 18 yaş ve üzeri 2 bin 520 kişiyle yapılan ankette, ankete katılanların yüzde 31.6'sı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yanıtını verdi.Ekrem İmamoğlu'nu yüzde 15.5 ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş takip etti. CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise yüzde 8.4 ile üçüncü sırada yer aldı. Ankete katılanların ortalama yüzde 20'si ise aday konusunda fikrinin olmadığını belirtti.

türkiye

chp genel başkanlığı

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2023

Kerimcan Malaz https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/09/1074512817_0:0:800:800_100x100_80_0_0_b38548c968d9aa747e24dde77242dc67.jpg

Kerimcan Malaz https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/09/1074512817_0:0:800:800_100x100_80_0_0_b38548c968d9aa747e24dde77242dc67.jpg

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Kerimcan Malaz https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/09/1074512817_0:0:800:800_100x100_80_0_0_b38548c968d9aa747e24dde77242dc67.jpg

chp, cumhuriyet halk partisi (chp), anket, chp genel başkanlığı, kemal kılıçdaroğlu, ekrem imamoğlu, özgür özel