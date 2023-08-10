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ASAL Araştırma açıkladı: CHP genel başkanı kim olmalı?
ASAL Araştırma açıkladı: CHP genel başkanı kim olmalı?
ASAL Araştırma,14-25 Temmuz tarihleri arasında yaptığı ankette 'Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlıktan ayrılırsa kimi CHP Genel Başkanı olarak görmek... 10.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-10T14:14+0300
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türkiye
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
anket
chp genel başkanlığı
kemal kılıçdaroğlu
ekrem imamoğlu
özgür özel
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Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Balıkesir, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Kırıkkale, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van, Yalova ve Zonguldak'ta 18 yaş ve üzeri 2 bin 520 kişiyle yapılan ankette, ankete katılanların yüzde 31.6'sı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yanıtını verdi.Ekrem İmamoğlu'nu yüzde 15.5 ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş takip etti. CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise yüzde 8.4 ile üçüncü sırada yer aldı. Ankete katılanların ortalama yüzde 20'si ise aday konusunda fikrinin olmadığını belirtti.
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chp genel başkanlığı
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), anket, chp genel başkanlığı, kemal kılıçdaroğlu, ekrem imamoğlu, özgür özel
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), anket, chp genel başkanlığı, kemal kılıçdaroğlu, ekrem imamoğlu, özgür özel

ASAL Araştırma açıkladı: CHP genel başkanı kim olmalı?

14:14 10.08.2023 (güncellendi: 14:27 10.08.2023)
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CHP amblemi-logo - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2023
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Kerimcan Malaz
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ASAL Araştırma,14-25 Temmuz tarihleri arasında yaptığı ankette 'Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlıktan ayrılırsa kimi CHP Genel Başkanı olarak görmek isterseniz'? sorusuna yanıt aradı.
© Sputnik / Kerimcan MalazCHP anket
CHP anket - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2023
CHP anket
© Sputnik / Kerimcan Malaz
Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Balıkesir, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Kırıkkale, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van, Yalova ve Zonguldak'ta 18 yaş ve üzeri 2 bin 520 kişiyle yapılan ankette, ankete katılanların yüzde 31.6'sı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yanıtını verdi.

Ekrem İmamoğlu'nu yüzde 15.5 ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş takip etti.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise yüzde 8.4 ile üçüncü sırada yer aldı.

Ankete katılanların ortalama yüzde 20'si ise aday konusunda fikrinin olmadığını belirtti.
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