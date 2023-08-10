https://sputniknews.com.tr/20230810/asal-arastirma-acikladi-chp-genel-baskani-kim-olmali--1074535620.html
ASAL Araştırma açıkladı: CHP genel başkanı kim olmalı?
ASAL Araştırma açıkladı: CHP genel başkanı kim olmalı?
ASAL Araştırma,14-25 Temmuz tarihleri arasında yaptığı ankette 'Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlıktan ayrılırsa kimi CHP Genel Başkanı olarak görmek... 10.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-10T14:14+0300
2023-08-10T14:14+0300
2023-08-10T14:27+0300
türkiye
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
anket
chp genel başkanlığı
kemal kılıçdaroğlu
ekrem imamoğlu
özgür özel
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Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Balıkesir, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Kırıkkale, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van, Yalova ve Zonguldak'ta 18 yaş ve üzeri 2 bin 520 kişiyle yapılan ankette, ankete katılanların yüzde 31.6'sı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yanıtını verdi.Ekrem İmamoğlu'nu yüzde 15.5 ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş takip etti. CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise yüzde 8.4 ile üçüncü sırada yer aldı. Ankete katılanların ortalama yüzde 20'si ise aday konusunda fikrinin olmadığını belirtti.
türkiye
chp genel başkanlığı
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Kerimcan Malaz
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/09/1074512817_0:0:800:800_100x100_80_0_0_b38548c968d9aa747e24dde77242dc67.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Kerimcan Malaz
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/09/1074512817_0:0:800:800_100x100_80_0_0_b38548c968d9aa747e24dde77242dc67.jpg
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), anket, chp genel başkanlığı, kemal kılıçdaroğlu, ekrem imamoğlu, özgür özel
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), anket, chp genel başkanlığı, kemal kılıçdaroğlu, ekrem imamoğlu, özgür özel
ASAL Araştırma açıkladı: CHP genel başkanı kim olmalı?
14:14 10.08.2023 (güncellendi: 14:27 10.08.2023) Abone ol
ASAL Araştırma,14-25 Temmuz tarihleri arasında yaptığı ankette 'Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlıktan ayrılırsa kimi CHP Genel Başkanı olarak görmek isterseniz'? sorusuna yanıt aradı.
Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Balıkesir, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Kırıkkale, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van, Yalova ve Zonguldak'ta 18 yaş ve üzeri 2 bin 520 kişiyle yapılan ankette, ankete katılanların yüzde 31.6'sı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yanıtını verdi.
Ekrem İmamoğlu'nu yüzde 15.5 ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş takip etti.
CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise yüzde 8.4 ile üçüncü sırada yer aldı.
Ankete katılanların ortalama yüzde 20'si ise aday konusunda fikrinin olmadığını belirtti.