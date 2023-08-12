https://sputniknews.com.tr/20230812/hawaiideki-orman-yanginlarinda-can-kaybi-sayisi-her-gecen-gun-artiyor-1074584076.html

Hawaii’deki orman yangınlarında can kaybı sayısı her geçen gün artıyor

Hawaii’deki orman yangınlarında can kaybı sayısı her geçen gün artıyor

ABD'nin Hawaii eyaletinin en büyük adalarından olan Maui’deki orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 67’ye çıktı. 12.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-12T11:39+0300

2023-08-12T11:39+0300

2023-08-12T11:40+0300

dünya

hawaii

orman yangını

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ABD’nin Hawaii eyaletine bağlı Maui Adası’ndaki orman yangınlarında bilanço ağırlaşıyor. Ada yetkililerinden yapılan açıklamada, yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısının 67’ye yükseldiği duyuruldu. Eyalet tarihinin en ölümcül doğal afetinde yüzlerce kişinin ise kayıp olduğu aktarıldı. Arama çalışmaları kadavra köpekleri ile yürütülürken, ölü sayısının artabileceği vurgulandı.Yüzde 85'inin kontrol altına alındığı bildirildiÇalılıklardan kasabaya yayılan Lahaina yangınının hala devam ettiği, ancak yüzde 85'inin kontrol altına alındığı aktarıldı. Adadaki diğer iki orman yangınından birinin yüzde 80’inin, diğerinin ise yüzde 50’sinin kontrol altına alındığı öğrenildi. 3 farklı noktada alevlerle mücadele sürüyor.'Acil durum sirenleri çalmadı' iddiasıAdada doğal afet gibi durumlarda uyarıda bulunmayı amaçlayan acil durum sirenlerinin yangın sırasında çalmadığı iddia edildi. Hawaii Valisi Josh Green konuyla ilgili ABD medyasına yaptığı açıklamada, "Tam olarak ne olduğundan emin olmak için kapsamlı bir inceleme başlatılması talimatı verdim" ifadelerini kullandı.Afet bölgesi ilan edilmiştiMaui Adası’nda salı günü başlayan orman yangınları Dora Kasırgası'nın etkisiyle giderek yayılırken, 14 binden fazla turist tahliye edilmişti. ABD Başkanı Joe Biden, Hawaii’yi afet bölgesi ilan etmiş, böylece adaya federal düzeyde yardımın önü açılmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230811/hawaiideki-orman-yanginlarinda-can-kaybi-53e-yukseldi-1074557246.html

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