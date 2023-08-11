https://sputniknews.com.tr/20230811/hawaiideki-orman-yanginlarinda-can-kaybi-53e-yukseldi-1074557246.html

Hawaii’deki orman yangınlarında can kaybı 53’e yükseldi

Hawaii’deki orman yangınlarında can kaybı 53’e yükseldi

ABD'nin Hawaii eyaletinin en büyük adalarından olan Maui’deki orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 53’e yükseldi. 11.08.2023, Sputnik Türkiye

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ABD’nin turizm cenneti Hawaii eyaletine bağlı Maui Adası’ndaki orman yangınlarında bilanço ağırlaşıyor.Vali Josh Green, yangınlarda can kaybının 53’e yükseldiğini açıkladı.Green, adanın batı kıyısındaki tatil kenti Lahaina’nın yüzde 80’ini küle çeviren yangınların eyalet tarihinin “en büyük doğal afeti” olduğunu vurguladı.Yaklaşık bin 700 yapının kullanılamaz hale geldiğini ifade eden Green, evlerini terk etmek zorunda kalanların otellerde ve kiralık mülklerde barınması için bir plan üzerinde çalıştıklarını aktardı. Green, "Lahaina'yı yeniden inşa etmek uzun yıllar alacak" diye konuştu.

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Hawaii’deki orman yangınlarında can kaybı 53’e yükseldi Hawaii’deki orman yangınlarında can kaybı 53’e yükseldi 2023-08-11T11:18+0300 true PT1M03S

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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video, hawaii, orman yangını, видео, abd, doğal afet