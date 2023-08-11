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https://sputniknews.com.tr/20230811/hawaiideki-orman-yanginlarinda-can-kaybi-53e-yukseldi-1074557246.html
Hawaii’deki orman yangınlarında can kaybı 53’e yükseldi
Hawaii’deki orman yangınlarında can kaybı 53’e yükseldi
ABD'nin Hawaii eyaletinin en büyük adalarından olan Maui’deki orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 53’e yükseldi. 11.08.2023, Sputnik Türkiye
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dünya
video
hawaii
orman yangını
abd
doğal afet
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ABD’nin turizm cenneti Hawaii eyaletine bağlı Maui Adası’ndaki orman yangınlarında bilanço ağırlaşıyor.Vali Josh Green, yangınlarda can kaybının 53’e yükseldiğini açıkladı.Green, adanın batı kıyısındaki tatil kenti Lahaina’nın yüzde 80’ini küle çeviren yangınların eyalet tarihinin “en büyük doğal afeti” olduğunu vurguladı.Yaklaşık bin 700 yapının kullanılamaz hale geldiğini ifade eden Green, evlerini terk etmek zorunda kalanların otellerde ve kiralık mülklerde barınması için bir plan üzerinde çalıştıklarını aktardı. Green, "Lahaina'yı yeniden inşa etmek uzun yıllar alacak" diye konuştu.
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Hawaii’deki orman yangınlarında can kaybı 53’e yükseldi
Hawaii’deki orman yangınlarında can kaybı 53’e yükseldi
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video, hawaii, orman yangını, видео, abd, doğal afet
video, hawaii, orman yangını, видео, abd, doğal afet

Hawaii’deki orman yangınlarında can kaybı 53’e yükseldi

11:18 11.08.2023 (güncellendi: 11:20 11.08.2023)
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ABD'nin Hawaii eyaletinin en büyük adalarından olan Maui’deki orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 53’e yükseldi.
ABD’nin turizm cenneti Hawaii eyaletine bağlı Maui Adası’ndaki orman yangınlarında bilanço ağırlaşıyor.

Vali Josh Green, yangınlarda can kaybının 53’e yükseldiğini açıkladı.

Green, adanın batı kıyısındaki tatil kenti Lahaina’nın yüzde 80’ini küle çeviren yangınların eyalet tarihinin “en büyük doğal afeti” olduğunu vurguladı.

Yaklaşık bin 700 yapının kullanılamaz hale geldiğini ifade eden Green, evlerini terk etmek zorunda kalanların otellerde ve kiralık mülklerde barınması için bir plan üzerinde çalıştıklarını aktardı.

Green, "Lahaina'yı yeniden inşa etmek uzun yıllar alacak" diye konuştu.
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