https://sputniknews.com.tr/20230812/eski-chp-milletvekili-sevigen-kilicdaroglunu-partiye-ben-kaydettim-tum-turkiyeden-ozur-dilerim--1074589797.html

Eski CHP Milletvekili Sevigen: Kılıçdaroğlu'nu partiye ben kaydettim, tüm Türkiye'den özür dilerim

Eski CHP Milletvekili Sevigen: Kılıçdaroğlu'nu partiye ben kaydettim, tüm Türkiye'den özür dilerim

Eski CHP Milletvekili Mehmet Sevigen, Kılıçdaroğlu'nu CHP'ye kendisinin kaydettiğini ifade ederek, "Ethem Sancak getirdi, Deniz Baykal'ın talimatıyla ben... 12.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-12T17:22+0300

2023-08-12T17:22+0300

2023-08-12T17:22+0300

türkiye

cumhuriyet halk partisi (chp)

chp

kemal kılıçdaroğlu

mehmet sevigen

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103789/59/1037895902_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2ba9cbe023f871f853aa32c03afa4b28.jpg

Haberet YouTube kanalında İlknur Yılmaz ile Anlat Bakalım programına konuk olan eski CHP Milletvekili Mehmet Sevigen, Kemal Kılıçdaroğlu'nu CHP'ye kendisinin kaydettiğini belirterek, "tüm Türkiye'den" özür diledi.CHP'de seçim yenilgisinin ardından başlayan değişim tartışmalarına ilişkin konuşan Sevigen, Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığa nasıl geldiğini anlattı. Kılıçdaroğlu'nun solcu olmadığını savunan Sevigen, şunları söyledi:Sevigen, "Kemal bey ben kaydettim partiye. Ethem Sancak getirdi, Deniz Baykal'ın talimatıyla ben kaydettim. Özür dilerim. Hata yapmışım. Tüm Türkiye'den özür dilerim. İnsan yaptığı iyiliklerden sorumlu değildir, devamında gelecek kötülüklerden sorumludur. Gelinen noktada bütün CHP'lilere zulüm ediyor. Ben kendimi sorumlu hissediyorum" diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230812/kilicdaroglundan-yerel-secim-mesaji-ittifak-tartismalarina-son-noktayi-koydu-1074584437.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

cumhuriyet halk partisi (chp), chp, kemal kılıçdaroğlu, mehmet sevigen