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https://sputniknews.com.tr/20230812/eski-chp-milletvekili-sevigen-kilicdaroglunu-partiye-ben-kaydettim-tum-turkiyeden-ozur-dilerim--1074589797.html
Eski CHP Milletvekili Sevigen: Kılıçdaroğlu'nu partiye ben kaydettim, tüm Türkiye'den özür dilerim
Eski CHP Milletvekili Sevigen: Kılıçdaroğlu'nu partiye ben kaydettim, tüm Türkiye'den özür dilerim
Eski CHP Milletvekili Mehmet Sevigen, Kılıçdaroğlu'nu CHP'ye kendisinin kaydettiğini ifade ederek, "Ethem Sancak getirdi, Deniz Baykal'ın talimatıyla ben... 12.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-12T17:22+0300
2023-08-12T17:22+0300
türkiye
cumhuriyet halk partisi (chp)
chp
kemal kılıçdaroğlu
mehmet sevigen
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Haberet YouTube kanalında İlknur Yılmaz ile Anlat Bakalım programına konuk olan eski CHP Milletvekili Mehmet Sevigen, Kemal Kılıçdaroğlu'nu CHP'ye kendisinin kaydettiğini belirterek, "tüm Türkiye'den" özür diledi.CHP'de seçim yenilgisinin ardından başlayan değişim tartışmalarına ilişkin konuşan Sevigen, Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığa nasıl geldiğini anlattı. Kılıçdaroğlu'nun solcu olmadığını savunan Sevigen, şunları söyledi:Sevigen, "Kemal bey ben kaydettim partiye. Ethem Sancak getirdi, Deniz Baykal'ın talimatıyla ben kaydettim. Özür dilerim. Hata yapmışım. Tüm Türkiye'den özür dilerim. İnsan yaptığı iyiliklerden sorumlu değildir, devamında gelecek kötülüklerden sorumludur. Gelinen noktada bütün CHP'lilere zulüm ediyor. Ben kendimi sorumlu hissediyorum" diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230812/kilicdaroglundan-yerel-secim-mesaji-ittifak-tartismalarina-son-noktayi-koydu-1074584437.html
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cumhuriyet halk partisi (chp), chp, kemal kılıçdaroğlu, mehmet sevigen
cumhuriyet halk partisi (chp), chp, kemal kılıçdaroğlu, mehmet sevigen

Eski CHP Milletvekili Sevigen: Kılıçdaroğlu'nu partiye ben kaydettim, tüm Türkiye'den özür dilerim

17:22 12.08.2023
© Fotoğraf : DHAMehmet Sevigen
Mehmet Sevigen - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2023
© Fotoğraf : DHA
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Eski CHP Milletvekili Mehmet Sevigen, Kılıçdaroğlu'nu CHP'ye kendisinin kaydettiğini ifade ederek, "Ethem Sancak getirdi, Deniz Baykal'ın talimatıyla ben kaydettim. Özür dilerim. Hata yapmışım. Tüm Türkiye'den özür dilerim" dedi.
Haberet YouTube kanalında İlknur Yılmaz ile Anlat Bakalım programına konuk olan eski CHP Milletvekili Mehmet Sevigen, Kemal Kılıçdaroğlu'nu CHP'ye kendisinin kaydettiğini belirterek, "tüm Türkiye'den" özür diledi.
CHP'de seçim yenilgisinin ardından başlayan değişim tartışmalarına ilişkin konuşan Sevigen, Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığa nasıl geldiğini anlattı.
Kılıçdaroğlu'nun solcu olmadığını savunan Sevigen, şunları söyledi:

"Kemal Bey solcu değil, iddia ediyorum o masadaki en sağcı kişi Kemal Bey'dir. Partiye getirip partiye kaydeden biri olarak söylüyorum. Ben ikinci bölgedeydim ve liste başıydım. Kemal bey 4. sıradaydı. Ben genel sekreter yardımcısı olarak hep birinci sıradaydım, Kemal bey hep alttaydı."

Sevigen, "Kemal bey ben kaydettim partiye. Ethem Sancak getirdi, Deniz Baykal'ın talimatıyla ben kaydettim. Özür dilerim. Hata yapmışım. Tüm Türkiye'den özür dilerim. İnsan yaptığı iyiliklerden sorumlu değildir, devamında gelecek kötülüklerden sorumludur. Gelinen noktada bütün CHP'lilere zulüm ediyor. Ben kendimi sorumlu hissediyorum" diye konuştu.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup toplantısında gündemi değerlendirdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2023
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