https://sputniknews.com.tr/20230812/besiktasta-bina-coktu-1-kisi-gocuk-altinda-iddiasi-1074588353.html
Beşiktaş'ta binada çökme: 1 kişi enkaz altında
Beşiktaş'ta binada çökme: 1 kişi enkaz altında
Beşiktaş Kuruçeşme'de tarihi bir binanın duvarı, restorasyon çalışmaları sırasında çöktü. Enkaz altında kalan restorasyon çalışmasında çalışan stajyeri... 12.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-12T16:13+0300
2023-08-12T16:13+0300
2023-08-12T16:25+0300
türkiye
bina
beşiktaş
çökme
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Kuruçeşme Mahallesi'nde 3 katlı tarihi bir binanın restorasyonu sırasında duvarda çökme meydana geldi. Olayda restorasyon çalışmalarında yer alan 22 yaşındaki stajyer duvarın altında kaldı. Olay yerine çok sayıda polis, sağlık, itfaiye ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Göçük altında kalan genci kurtarmak için çalışmalar devam ederken, polis çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.
https://sputniknews.com.tr/20230809/elazigda-agir-hasarli-bina-tek-dokunusla-yikildi--1074493912.html
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bina, beşiktaş, çökme
Beşiktaş'ta binada çökme: 1 kişi enkaz altında
16:13 12.08.2023 (güncellendi: 16:25 12.08.2023) Abone ol
Beşiktaş Kuruçeşme'de tarihi bir binanın duvarı, restorasyon çalışmaları sırasında çöktü. Enkaz altında kalan restorasyon çalışmasında çalışan stajyeri kurtarmak için çalışma başlatıldı.
Kuruçeşme Mahallesi'nde 3 katlı tarihi bir binanın restorasyonu sırasında duvarda çökme meydana geldi.
Olayda restorasyon çalışmalarında yer alan 22 yaşındaki stajyer duvarın altında kaldı. Olay yerine çok sayıda polis, sağlık, itfaiye ve arama kurtarma ekibi sevk edildi.
Göçük altında kalan genci kurtarmak için çalışmalar devam ederken, polis çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.