https://sputniknews.com.tr/20230812/besiktasta-bina-coktu-1-kisi-gocuk-altinda-iddiasi-1074588353.html

Beşiktaş'ta binada çökme: 1 kişi enkaz altında

Beşiktaş'ta binada çökme: 1 kişi enkaz altında

Beşiktaş Kuruçeşme'de tarihi bir binanın duvarı, restorasyon çalışmaları sırasında çöktü. Enkaz altında kalan restorasyon çalışmasında çalışan stajyeri... 12.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-12T16:13+0300

2023-08-12T16:13+0300

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türkiye

bina

beşiktaş

çökme

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Kuruçeşme Mahallesi'nde 3 katlı tarihi bir binanın restorasyonu sırasında duvarda çökme meydana geldi. Olayda restorasyon çalışmalarında yer alan 22 yaşındaki stajyer duvarın altında kaldı. Olay yerine çok sayıda polis, sağlık, itfaiye ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Göçük altında kalan genci kurtarmak için çalışmalar devam ederken, polis çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

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bina, beşiktaş, çökme