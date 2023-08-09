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https://sputniknews.com.tr/20230809/elazigda-agir-hasarli-bina-tek-dokunusla-yikildi--1074493912.html
Elazığ'da ağır hasarlı bina tek dokunuşla yıkıldı
Elazığ'da ağır hasarlı bina tek dokunuşla yıkıldı
Kahramanmaraş’ta meydana gelen yıkıcı depremlerden etkilenen iller arasında bulunan Elazığ’da yıkımına başlanan ağır hasarlı bina, iş makinesinin dokunuşuyla... 09.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-09T10:05+0300
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türkiye
video
elazığ
iş makinesi
bina çökmesi
yıkılma
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6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen yıkıcı depremlerden etkilenen iller arasından bulunan Elazığ’da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor.Merkeze bağlı İcadiye Mahallesi'nde yıkımına başlanan 5 katlı bina, iş makinesinin vurmasıyla bir anda yıkıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi
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Elazığ'da ağır hasarlı bina tek dokunuşla yıkıldı
Elazığ'da ağır hasarlı bina tek dokunuşla yıkıldı
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video, elazığ, iş makinesi, bina çökmesi, yıkılma, видео
video, elazığ, iş makinesi, bina çökmesi, yıkılma, видео

Elazığ'da ağır hasarlı bina tek dokunuşla yıkıldı

10:05 09.08.2023
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Kahramanmaraş’ta meydana gelen yıkıcı depremlerden etkilenen iller arasında bulunan Elazığ’da yıkımına başlanan ağır hasarlı bina, iş makinesinin dokunuşuyla yerle bir oldu.
6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen yıkıcı depremlerden etkilenen iller arasından bulunan Elazığ’da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor.

Merkeze bağlı İcadiye Mahallesi'nde yıkımına başlanan 5 katlı bina, iş makinesinin vurmasıyla bir anda yıkıldı.

O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi
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