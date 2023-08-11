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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230811/zelenskiy-rusvetcilik-yuzunden-tum-askeralma-bolge-mudurlerini-azletme-kararini-aldi-1074568181.html
Zelenskiy, rüşvetçilik yüzünden tüm askeralma bölge müdürlerini azletme kararını aldı
Zelenskiy, rüşvetçilik yüzünden tüm askeralma bölge müdürlerini azletme kararını aldı
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi (SNBO) toplantısının ardından, tüm askeralma bölge müdürlerini görevden alma... 11.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-11T17:12+0300
2023-08-11T17:12+0300
ukrayna krizi
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vladimir zelenskiy
ukrayna
ukrayna krizi
askere alma kampanyası
asker
deneyim
seferberlik
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Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, “Bu sistem, savaşın ne olduğunu ve savaş sırasında kinizm ve rüşvetin neden vatana ihanet olduğunu bilen kişiler tarafından yürütülmeli” diye yazdı.Zelenskiy, askerlik şubelerinin yönetimini, savaş deneyimine sahip, ama sakatlık veya diğer sağlık sorunları nedeniyle görevi sürdürmesi mümkün olmayan askerlere verme teklifinde bulundu.Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi’nin internet sitesinde, genel seferberlik sırasında askerlik şubelerinde yolsuzluk vakalarının tespit edildiği ifade ediliyor. Bunun, ulusal güvenlik tehdidi olduğu ve 'devlet kuruluşlarına güveni bozduğu' kaydedildi.SNBO, Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy’a, askeralma bölge müdürlüklerinin başına, savaş deneyimine sahip ve önce Ukrayna Güvenlik Servisi’nin kontrolünden geçecek subayları almayı teklif etti.Odessa Bölgesi’nin eski askeralma müdürü Yevgeniy Borisov’un yasadışı yollarla zenginleşmesiyle ilgili çıkan skandalın ardından askeralma bölge müdürlüklerine yönelik denetim başladı. Yolsuzluk Önleme Ulusal Ajansı Başkanı Aleksandr Novikov, denetimin 3 ay süreceğini bildirdi. Şu ana kadar 21 kişinin yolsuzluk yaptığından şüpheleniyorken aralarından 16’sına karşı mahkemede dava açıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230811/medvedev-kievin-silah-birakmasi-barisin-yolunu-acabilir-ancak-abd-ve-ukrayna-bunu-istemiyor-1074564270.html
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aleksandr novikov, vladimir zelenskiy, ukrayna, ukrayna krizi, askere alma kampanyası, asker, deneyim, seferberlik
aleksandr novikov, vladimir zelenskiy, ukrayna, ukrayna krizi, askere alma kampanyası, asker, deneyim, seferberlik

Zelenskiy, rüşvetçilik yüzünden tüm askeralma bölge müdürlerini azletme kararını aldı

17:12 11.08.2023
© AFP 2023 / GENYA SAVILOVUkrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2023
© AFP 2023 / GENYA SAVILOV
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi (SNBO) toplantısının ardından, tüm askeralma bölge müdürlerini görevden alma kararını aldığını belirtti.
Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, “Bu sistem, savaşın ne olduğunu ve savaş sırasında kinizm ve rüşvetin neden vatana ihanet olduğunu bilen kişiler tarafından yürütülmeli” diye yazdı.
Zelenskiy, askerlik şubelerinin yönetimini, savaş deneyimine sahip, ama sakatlık veya diğer sağlık sorunları nedeniyle görevi sürdürmesi mümkün olmayan askerlere verme teklifinde bulundu.
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi’nin internet sitesinde, genel seferberlik sırasında askerlik şubelerinde yolsuzluk vakalarının tespit edildiği ifade ediliyor. Bunun, ulusal güvenlik tehdidi olduğu ve 'devlet kuruluşlarına güveni bozduğu' kaydedildi.
SNBO, Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy’a, askeralma bölge müdürlüklerinin başına, savaş deneyimine sahip ve önce Ukrayna Güvenlik Servisi’nin kontrolünden geçecek subayları almayı teklif etti.
Odessa Bölgesi’nin eski askeralma müdürü Yevgeniy Borisov’un yasadışı yollarla zenginleşmesiyle ilgili çıkan skandalın ardından askeralma bölge müdürlüklerine yönelik denetim başladı. Yolsuzluk Önleme Ulusal Ajansı Başkanı Aleksandr Novikov, denetimin 3 ay süreceğini bildirdi. Şu ana kadar 21 kişinin yolsuzluk yaptığından şüpheleniyorken aralarından 16’sına karşı mahkemede dava açıldı.
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