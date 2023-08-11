https://sputniknews.com.tr/20230811/zelenskiy-rusvetcilik-yuzunden-tum-askeralma-bolge-mudurlerini-azletme-kararini-aldi-1074568181.html

Zelenskiy, rüşvetçilik yüzünden tüm askeralma bölge müdürlerini azletme kararını aldı

Zelenskiy, rüşvetçilik yüzünden tüm askeralma bölge müdürlerini azletme kararını aldı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi (SNBO) toplantısının ardından, tüm askeralma bölge müdürlerini görevden alma... 11.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-11T17:12+0300

2023-08-11T17:12+0300

2023-08-11T17:12+0300

ukrayna krizi

aleksandr novikov

vladimir zelenskiy

ukrayna

ukrayna krizi

askere alma kampanyası

asker

deneyim

seferberlik

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Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, “Bu sistem, savaşın ne olduğunu ve savaş sırasında kinizm ve rüşvetin neden vatana ihanet olduğunu bilen kişiler tarafından yürütülmeli” diye yazdı.Zelenskiy, askerlik şubelerinin yönetimini, savaş deneyimine sahip, ama sakatlık veya diğer sağlık sorunları nedeniyle görevi sürdürmesi mümkün olmayan askerlere verme teklifinde bulundu.Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi’nin internet sitesinde, genel seferberlik sırasında askerlik şubelerinde yolsuzluk vakalarının tespit edildiği ifade ediliyor. Bunun, ulusal güvenlik tehdidi olduğu ve 'devlet kuruluşlarına güveni bozduğu' kaydedildi.SNBO, Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy’a, askeralma bölge müdürlüklerinin başına, savaş deneyimine sahip ve önce Ukrayna Güvenlik Servisi’nin kontrolünden geçecek subayları almayı teklif etti.Odessa Bölgesi’nin eski askeralma müdürü Yevgeniy Borisov’un yasadışı yollarla zenginleşmesiyle ilgili çıkan skandalın ardından askeralma bölge müdürlüklerine yönelik denetim başladı. Yolsuzluk Önleme Ulusal Ajansı Başkanı Aleksandr Novikov, denetimin 3 ay süreceğini bildirdi. Şu ana kadar 21 kişinin yolsuzluk yaptığından şüpheleniyorken aralarından 16’sına karşı mahkemede dava açıldı.

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aleksandr novikov, vladimir zelenskiy, ukrayna, ukrayna krizi, askere alma kampanyası, asker, deneyim, seferberlik