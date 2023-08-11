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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230811/ukrayna-yonetimi-kiev-pecersk-manastiri-kompleksindeki-otelleri-ordunun-hizmetine-aciyor-1074567187.html
Ukrayna yönetimi, Kiev-Peçersk Manastırı kompleksindeki otelleri ordunun hizmetine açıyor
Ukrayna yönetimi, Kiev-Peçersk Manastırı kompleksindeki otelleri ordunun hizmetine açıyor
Kiev-Peçersk Manastırı kompleksinin direktör vekili Maksim Ostapenko, Kiev'in manastır arazisindeki otelleri keşişler ve hacılar yerine Ukrayna askerlerine... 11.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-11T16:45+0300
2023-08-11T16:45+0300
ukrayna krizi
aleksandr tkaçenko
ukrayna
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moskova patriği kirill
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kiev-peçersk manastırı
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rusya
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Moskova Patrikliği'ne bağlı Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin Kiev-Peçersk Manastırı, Ukrayna yönetiminin baskılarına maruz kalmaya devam ediyor.Manastır kompleksinin yetkili Ostapenko, Ukrayna basınına yaptığı açıklamada hacıların artık otellere kabul edilmeyeceğini, bunun yerine otel odalarında askerlerin konaklayacağını ifade etti.Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Gennadiy Askaldoviç, keşişlerin tahliyesi edilmesi kararının Kiev'in yeni bir hukuksuzluk eylemi olduğunu kaydetti.Askaldoviç, "Eğer bu karar uygulanırsa, şizmatiklerin kutsal Ortodoks mabedini ele geçirmesinin ve kapatmasının önü açılacak. Kiev rejimi tarafından yeni bir hukuksuzluk ve keyfiyet eylemi gerçekleştirildi. Nitekim, Kiev dava sürecini uydurup kendisi için gerekli kararı aldı" dedi.Ne olmuştu?Manastır etrafındaki gerilim, Ukrayna Kültür Bakanlığı’nın Moskova Patrikliği'ne bağlı Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ne kira anlaşmasının feshedildiğine dair bildirim göndermesiyle tırmanmıştı. Rahiplere, 29 Mart'a kadar manastırdan ayrılmaları talep edilmişti. Ukrayna Kültür Bakanı Aleksandr Tkaçenko, Moskova Patrikliği’nden bağımsız Ortodoks Ukrayna Kilisesi’ne geçen rahiplerin manastırda kalabileceğini açıklamıştı.Rahiplerin kararından dönmemesi nedeniyle Kiev-Peçersk Manastırı Başpiskoposu Pavel Ukrayna makamları tarafından gözaltına alınmıştı.Dün Ukrayna Kültür Bakanlığı Komisyonu'nun, Kiev-Peçersk Manastırı’nın dört yapısını mühürlediği bildirilmişti. Bu yapıların konaklama ve mağaza hizmeti verdiği belirtilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230727/rusyadan-dunya-kuruluslarina-kiev-pecersk-manastiri-baspiskoposu-paveli-koruma-cagrisi-1074076451.html
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aleksandr tkaçenko, ukrayna, ukrayna krizi, moskova patriği kirill, gennadiy askaldoviç, kiev-peçersk manastırı, kiev-peçersk manastırı başpiskoposu pavel, rusya
aleksandr tkaçenko, ukrayna, ukrayna krizi, moskova patriği kirill, gennadiy askaldoviç, kiev-peçersk manastırı, kiev-peçersk manastırı başpiskoposu pavel, rusya

Ukrayna yönetimi, Kiev-Peçersk Manastırı kompleksindeki otelleri ordunun hizmetine açıyor

16:45 11.08.2023
© Sputnik / Стрингер / Multimedya arşivine gidinKiev-Peçersk Manastırı
Kiev-Peçersk Manastırı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2023
© Sputnik / Стрингер
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Kiev-Peçersk Manastırı kompleksinin direktör vekili Maksim Ostapenko, Kiev'in manastır arazisindeki otelleri keşişler ve hacılar yerine Ukrayna askerlerine açma kararı aldığını söyledi.
Moskova Patrikliği'ne bağlı Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin Kiev-Peçersk Manastırı, Ukrayna yönetiminin baskılarına maruz kalmaya devam ediyor.

Manastır kompleksinin yetkili Ostapenko, Ukrayna basınına yaptığı açıklamada hacıların artık otellere kabul edilmeyeceğini, bunun yerine otel odalarında askerlerin konaklayacağını ifade etti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Gennadiy Askaldoviç, keşişlerin tahliyesi edilmesi kararının Kiev'in yeni bir hukuksuzluk eylemi olduğunu kaydetti.

Askaldoviç, "Eğer bu karar uygulanırsa, şizmatiklerin kutsal Ortodoks mabedini ele geçirmesinin ve kapatmasının önü açılacak. Kiev rejimi tarafından yeni bir hukuksuzluk ve keyfiyet eylemi gerçekleştirildi. Nitekim, Kiev dava sürecini uydurup kendisi için gerekli kararı aldı" dedi.

Ne olmuştu?

Manastır etrafındaki gerilim, Ukrayna Kültür Bakanlığı’nın Moskova Patrikliği'ne bağlı Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ne kira anlaşmasının feshedildiğine dair bildirim göndermesiyle tırmanmıştı. Rahiplere, 29 Mart'a kadar manastırdan ayrılmaları talep edilmişti. Ukrayna Kültür Bakanı Aleksandr Tkaçenko, Moskova Patrikliği’nden bağımsız Ortodoks Ukrayna Kilisesi’ne geçen rahiplerin manastırda kalabileceğini açıklamıştı.

Rahiplerin kararından dönmemesi nedeniyle Kiev-Peçersk Manastırı Başpiskoposu Pavel Ukrayna makamları tarafından gözaltına alınmıştı.

Dün Ukrayna Kültür Bakanlığı Komisyonu'nun, Kiev-Peçersk Manastırı’nın dört yapısını mühürlediği bildirilmişti. Bu yapıların konaklama ve mağaza hizmeti verdiği belirtilmişti.
Ukrayna Ortodoks Kilisesi - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2023
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