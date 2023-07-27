https://sputniknews.com.tr/20230727/rusyadan-dunya-kuruluslarina-kiev-pecersk-manastiri-baspiskoposu-paveli-koruma-cagrisi-1074076451.html

Rusya’dan dünya kuruluşlarına Kiev-Peçersk Manastırı Başpiskoposu Pavel’i koruma çağrısı

Rusya’dan dünya kuruluşlarına Kiev-Peçersk Manastırı Başpiskoposu Pavel’i koruma çağrısı

Rusya’nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, dünya kuruluşlarına gözaltına alınan Kiev-Peçersk Manastırı Başpiskoposu Pavel’i koruma çağrısında... 27.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-27T22:11+0300

2023-07-27T22:11+0300

2023-07-27T22:11+0300

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Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Polyanskiy, dünya kuruluşlarına Ukrayna makamları tarafından gözaltına alınan Kiev-Peçersk Manastırı Başpiskoposu Pavel’i koruma çağrısı yaptı.Polyanskiy, “Milyonlarca inananın ruhani lideri, günlük bakıma muhtaç yaşlı ve hasta kişi cezaevinde tutuluyor. Burada tüm uluslararası topluma ve tüm ruhani liderlere Başpiskopos Pavel'i savunmaya çağırıyoruz” diye konuştu.Kiev rejimi tarafından devlet ve kamu güvenliğine karşı suç işlemekle suçlanan Ukrayna Ortodoks Kilisesi’nin din adamlarına yönelik zulmün kapsamının ‘dünya tarihindeki en trajik totaliter olayları anımsattığına’ dikkat çeken Polyanskiy, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ukrayna Güvenlik Servisi'nin Nisan 2023'ün başında yayınlanan raporuna göre kurum 2022'den bu yana 40'tan fazla sözde ‘karmaşık karşı istihbarat etkinliği’ gerçekleştirdi. Yalnızca Ekim 2022'den Mayıs 2023'e kadar SBU, Ukrayna genelinde Ukrayna Ortodoks Kilisesi’nin piskoposluklarının manastırlarında, kiliselerinde ve idari binalarında yaklaşık 100 arama gerçekleştirdi.”Ukrayna Ortodoks Kilisesi’nin yaklaşık 250 din adamının ülkeye girişinin yasaklandığına, bu kişilerin kendi ülkelerinde aforoz edildiklerine dikkat çeken Polyanskiy, “14'ü piskopos olmak üzere din adamları hakkında ‘vatana ihanet’ ve ‘dini kin ve nefret tahriki’ suçlarından 61 ceza davası açıldı, 19 piskopos çeşitli bahanelerle Ukrayna vatandaşlığından çıkarıldı” vurgusunu yaptı.Polyanskiy, “Şubat 2023'te Kiev rejiminin önerisi üzerine mahkeme, Ukrayna'nın geçici kontrolünde olan Krasnıy Liman bölgesinde Kiev güvenlik güçleri tarafından yakalanan kilisenin rahibini ‘Ukrayna karşıtı faaliyetler’ suçlamasıyla yedi yıl hapis cezasına çarptırdı. Toplam yedi rahip mahkum edildi” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230405/rusya-kiev-pecersk-manastiri-baspiskoposu-pavelin-serbest-birakilmasini-talep-etti-1069212543.html

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ukrayna, kiev-peçersk manastırı, kiev-peçersk manastırı başpiskoposu pavel, rusya