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Rusya, Kiev-Peçersk Manastırı Başpiskoposu Pavel'in serbest bırakılmasını talep etti
Rusya, Kiev-Peçersk Manastırı Başpiskoposu Pavel'in serbest bırakılmasını talep etti
Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Gennadiy Askaldoviç, Kiev-Peçersk Manastırı Başpiskoposu Pavel'in serbest bırakılmasını ve kendisine tıbbi yardım... 05.04.2023, Sputnik Türkiye
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Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) tarafından ‘Rusya ile işbirliği ve dinler arası tahrik’ şüphesiyle sorguya çekilen ve daha sonra ev hapsi verilen Pavel için Rusya'dan 'serbest bırakılsın' çağrısı geldi.Kiev makamlarının eylemlerini Ukrayna Ortodoks Kilisesi karşıtı 'kaba bir keyfi tutum' olarak nitelendiren Askaldoviç, "Bildiğiniz gibi ev hapsinde ve elektronik prangalar içinde olan Pavel'in akıbetinden derin endişe duyuyoruz. Pavel figürü, iyi niyetli insanlar için Ortodoks inancının bir mağduru imajı kazanıyor" dedi.Askaldoviç, Rusya'nın Metropolit Pavel'in derhal serbest bırakılmasını ve kendisine gereken tıbbi yardımın sağlanmasını talep ettiğini vurguladı.Pavel, Kiev Şevçenkovskiy Bölge Mahkemesi’nin ‘dinler arası nefreti kışkırtma ve Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısını meşrulaştırma’ suçlamasıyla hakkında verdiği 60 günlük ev hapsi cezasının siyasi bir sipariş olduğunu vurgulamıştı.Daha önce Ukrayna yönetimi, Ukrayna Ortodoks Kilisesi rahiplerinden 29 Mart’a kadar Kiev-Peçersk Manastırı’ndan çıkmasını talep etmişti. Ukrayna Kültür Bakanı Aleksandr Tkaçenko, Ukrayna Ortodoks Kilisesi rahiplerinin Ortodoks Ukrayna Kilisesi’ne geçmesi durumunda manastırda kalabileceğini açıklamıştı.Kiev rejimi, geçen yıldan itibaren Ukrayna Ortodoks Kilisesi’ne yönelik yeni tarihin en büyük baskısını uyguluyor. Ukrayna’nın çeşitli bölgelerinin yönetimleri, Ukrayna Ortodoks Kilisesi’nin Rusya’yla bağlarını gerekçe göstererek kilisenin faaliyetini yasakladı. Kilise mensuplarına yönelik yaptırımlar uygulanıyor ve davalar açılıyor.Rus Ortodoks Kilisesi lideri Patrik Kirill, Ukrayna Ortodoks Kilisesi’ne yönelik baskıyı 'insan hak ve özgürlük ilkeleriyle alay' olarak nitelendirmişti. Patrik Kirill, din liderlerine ve uluslararası örgütlere Kiev-Peçersk Manastırı’nın kapatılmasına engel olma çağrısında bulunmuştu.
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kiev-peçersk manastırı, gennadiy askaldoviç, ukrayna ortodoks kilisesi, kiev-peçersk manastırı başpiskoposu pavel, rusya, kiev, ukrayna
kiev-peçersk manastırı, gennadiy askaldoviç, ukrayna ortodoks kilisesi, kiev-peçersk manastırı başpiskoposu pavel, rusya, kiev, ukrayna

Rusya, Kiev-Peçersk Manastırı Başpiskoposu Pavel'in serbest bırakılmasını talep etti

12:55 05.04.2023
© Sputnik / Стрингер / Multimedya arşivine gidinKiev-Peçersk Manastırı Başpiskoposu Pavel (Lebed)
Kiev-Peçersk Manastırı Başpiskoposu Pavel (Lebed) - Sputnik Türkiye, 1920, 05.04.2023
© Sputnik / Стрингер
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Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Gennadiy Askaldoviç, Kiev-Peçersk Manastırı Başpiskoposu Pavel'in serbest bırakılmasını ve kendisine tıbbi yardım sunulmasını talep eti.
Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) tarafından ‘Rusya ile işbirliği ve dinler arası tahrik’ şüphesiyle sorguya çekilen ve daha sonra ev hapsi verilen Pavel için Rusya'dan 'serbest bırakılsın' çağrısı geldi.

Kiev makamlarının eylemlerini Ukrayna Ortodoks Kilisesi karşıtı 'kaba bir keyfi tutum' olarak nitelendiren Askaldoviç, "Bildiğiniz gibi ev hapsinde ve elektronik prangalar içinde olan Pavel'in akıbetinden derin endişe duyuyoruz. Pavel figürü, iyi niyetli insanlar için Ortodoks inancının bir mağduru imajı kazanıyor" dedi.

Askaldoviç, Rusya'nın Metropolit Pavel'in derhal serbest bırakılmasını ve kendisine gereken tıbbi yardımın sağlanmasını talep ettiğini vurguladı.

Pavel, Kiev Şevçenkovskiy Bölge Mahkemesi’nin ‘dinler arası nefreti kışkırtma ve Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısını meşrulaştırma’ suçlamasıyla hakkında verdiği 60 günlük ev hapsi cezasının siyasi bir sipariş olduğunu vurgulamıştı.

Daha önce Ukrayna yönetimi, Ukrayna Ortodoks Kilisesi rahiplerinden 29 Mart’a kadar Kiev-Peçersk Manastırı’ndan çıkmasını talep etmişti. Ukrayna Kültür Bakanı Aleksandr Tkaçenko, Ukrayna Ortodoks Kilisesi rahiplerinin Ortodoks Ukrayna Kilisesi’ne geçmesi durumunda manastırda kalabileceğini açıklamıştı.

Kiev rejimi, geçen yıldan itibaren Ukrayna Ortodoks Kilisesi’ne yönelik yeni tarihin en büyük baskısını uyguluyor. Ukrayna’nın çeşitli bölgelerinin yönetimleri, Ukrayna Ortodoks Kilisesi’nin Rusya’yla bağlarını gerekçe göstererek kilisenin faaliyetini yasakladı. Kilise mensuplarına yönelik yaptırımlar uygulanıyor ve davalar açılıyor.

Rus Ortodoks Kilisesi lideri Patrik Kirill, Ukrayna Ortodoks Kilisesi’ne yönelik baskıyı 'insan hak ve özgürlük ilkeleriyle alay' olarak nitelendirmişti. Patrik Kirill, din liderlerine ve uluslararası örgütlere Kiev-Peçersk Manastırı’nın kapatılmasına engel olma çağrısında bulunmuştu.
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