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https://sputniknews.com.tr/20230811/turkiyenin-ilk-kadin-amirali-gokcen-firatin-yeni-gorevi-belli-oldu-1074555093.html
Türkiye’nin ilk kadın amirali Gökçen Fırat’ın yeni görevi belli oldu
Türkiye’nin ilk kadın amirali Gökçen Fırat’ın yeni görevi belli oldu
Resmi Gazete'de yer alan atama kararına göre Tuğamiral Gökçen Fırat, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Savunma Planlama ve Proje Yönetimi Başkanı görevine atandı. 11.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-11T10:31+0300
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türkiye
amiral
atama
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Yüksek Askeri Şura kararı ile 30 Ağustos 2023 tarihinden geçerli olmak üzere 32 general ve amiral bir üst rütbeye, 63 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi.Resmi Gazete’de yayımlanan kararlara göre Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda 119 general, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda 30 amiral ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda 38 general yeni göreve atandı.YAŞ kararları sonrası Deniz Kurmay Albay Gökçen Fırat'ın, tuğamiral rütbesine yükselmesiyle Türk Silahlı Kuvvetleri tarihinde bir ilk gerçekleşti.İlk kez bir kadın amiral atamasıİlk kez 1996 yılında kadın subayların mezun olduğu Türk Silahlı Kuvvetleri'nde ilk kez bir kadın amiral ataması yapıldı.Tuğamiralliğe terfi eden ilk kadın subay olan Gökçen Fırat, İngiltere’deki Mc Northwood Deniz Harekat Daire Başkanlığı görevinden Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Savunma Planlama ve Proje Yönetimi Başkanlığı görevine atandı.Gökçen Fırat kimdir, hangi görevlerde bulundu?Gökçen Fırat, 22 Haziran 1977 tarihinde İstanbul'da doğdu. Türkiye cumhuriyet tarihinin ilk kadın amiralidir.1998'de Deniz Harp Okulundan mezun oldu. Deniz Harp Okulu öğrencilerinin donanma görevlerine hazırlandığı eğitim gemilerinden TCG Eğitim Bot-2'nin komutanlığını yaparak Türkiye'nin ilk kadın gemi komutanı oldu. TCG Yavuz fırkateyninde su altı silahları subaylığı ve denizaltı savunma harbi subaylığı yaptı.Genelkurmay Başkanlığı ve Millî Savunma Bakanlığında karargâh görevlerinde bulundu. Norveç'teki SACT Müşterek Harp Merkezi'nde ve İngiltere'deki MC Northwood Deniz Komutanlığında görev yaptı. 2019 yılında Deniz Harp Enstitüsünde kurmay subaylık eğitimini tamamladı ve deniz kurmay albay rütbesine terfi etti.2023 yılında tuğamiral rütbesine terfi etti.
https://sputniknews.com.tr/20230811/turk-silahli-kuvvetlerinde-187-general-ve-amiral-gorev-yerlerine-atandi-1074549353.html
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amiral, atama, resmi gazete
amiral, atama, resmi gazete

Türkiye’nin ilk kadın amirali Gökçen Fırat’ın yeni görevi belli oldu

10:31 11.08.2023
© FotoğrafTerfi alan Gökçen Fırat, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda ilk kadın amirali unvanın sahibi oldu
Terfi alan Gökçen Fırat, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda ilk kadın amirali unvanın sahibi oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2023
© Fotoğraf
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Resmi Gazete'de yer alan atama kararına göre Tuğamiral Gökçen Fırat, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Savunma Planlama ve Proje Yönetimi Başkanı görevine atandı.
Yüksek Askeri Şura kararı ile 30 Ağustos 2023 tarihinden geçerli olmak üzere 32 general ve amiral bir üst rütbeye, 63 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi.
Resmi Gazete’de yayımlanan kararlara göre Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda 119 general, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda 30 amiral ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda 38 general yeni göreve atandı.
YAŞ kararları sonrası Deniz Kurmay Albay Gökçen Fırat'ın, tuğamiral rütbesine yükselmesiyle Türk Silahlı Kuvvetleri tarihinde bir ilk gerçekleşti.

İlk kez bir kadın amiral ataması

İlk kez 1996 yılında kadın subayların mezun olduğu Türk Silahlı Kuvvetleri'nde ilk kez bir kadın amiral ataması yapıldı.
Tuğamiralliğe terfi eden ilk kadın subay olan Gökçen Fırat, İngiltere’deki Mc Northwood Deniz Harekat Daire Başkanlığı görevinden Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Savunma Planlama ve Proje Yönetimi Başkanlığı görevine atandı.

Gökçen Fırat kimdir, hangi görevlerde bulundu?

Gökçen Fırat, 22 Haziran 1977 tarihinde İstanbul'da doğdu. Türkiye cumhuriyet tarihinin ilk kadın amiralidir.
1998'de Deniz Harp Okulundan mezun oldu. Deniz Harp Okulu öğrencilerinin donanma görevlerine hazırlandığı eğitim gemilerinden TCG Eğitim Bot-2'nin komutanlığını yaparak Türkiye'nin ilk kadın gemi komutanı oldu. TCG Yavuz fırkateyninde su altı silahları subaylığı ve denizaltı savunma harbi subaylığı yaptı.
Genelkurmay Başkanlığı ve Millî Savunma Bakanlığında karargâh görevlerinde bulundu. Norveç'teki SACT Müşterek Harp Merkezi'nde ve İngiltere'deki MC Northwood Deniz Komutanlığında görev yaptı. 2019 yılında Deniz Harp Enstitüsünde kurmay subaylık eğitimini tamamladı ve deniz kurmay albay rütbesine terfi etti.
2023 yılında tuğamiral rütbesine terfi etti.
Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2023
TÜRKİYE
Türk Silahlı Kuvvetleri'nde 187 general ve amiral görev yerlerine atandı
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