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Trafik kazası geçiren Tan Taşçı sahneye çıktı: 'Atlattık'
Trafik kazası geçiren Tan Taşçı sahneye çıktı: 'Atlattık'
Şarkıcı Tan Taşçı, Bucak-Antalya kara yolunda geçirdiği trafik kazasına rağmen Antalya'daki konserini iptal etmeyerek sahneye çıktı. Taşçı, hayranlarının... 11.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-11T10:57+0300
2023-08-11T10:57+0300
yaşam
tan taşçı
trafik kazası
konser
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Burdur’un Bucak ilçesinde trafik kazası geçiren Tan Taşçı, Bucak Devlet Hastanesi’ndeki tedavisinin ardından konser vermek için Antalya’ya geldi.Antalya Aktüel Açık Hava Sahnesi’nde saat 21.30’da başlayan konserde, sanatçı Taşçı sevenleri tarafından ayakta karşılandı.Dinleyiciler, sahneye çıkan şarkıcıya; “Geçmiş olsun Tan, iyi ki varsın” tezahüratlarıyla alkış tuttu. O anlarda duygulanan sanatçı, konserden önce alandaki seyircileri selamladı.'Sahnedeyken zorlanmıyorum'Geçirdiği trafik kazası sonrası hareketlerine dikkat ettiğini belirten Taşçı, “Bir kaza oldu, insanın başına bir şekilde bazı mücadeleler gelebiliyor, bir şeyler sebep oluyor. Ama atlattık, o da büyük ihtimalle sizin sayenizde, o yüzden hiç zorlanmıyorum bu sahnedeyken” dedi. Ünlü şarkıcı, geçmiş olsun dilekleri için sevenlerine teşekkür etti.Öte yandan ünlü isim taburcu olduktan sonra da Twitter hesabından "Henüz gerçekleşmesi gereken hayallerimiz varmış" paylaşımını yaptı.Tan Taşçı’nın içerisinde bulunduğu araç, Bucak-Antalya kara yolu Bölge Trafik Denetleme İstasyonu yakınında aynı istikamette ilerleyen Murat Bedir yönetimindeki plakalı tırla çarpışmıştı.Kazada, Taşçı ile menajeri olduğu öğrenilen Ecmel Kayahan ve yanlarındaki Mahmut Emre yaralanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230810/sarkici-tan-tasci-trafik-kazasi-gecirdi-hastanede-tedavisi-suruyor-1074525915.html
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tan taşçı, trafik kazası, konser
tan taşçı, trafik kazası, konser

Trafik kazası geçiren Tan Taşçı sahneye çıktı: 'Atlattık'

10:57 11.08.2023
© İHATan Taşçı
Tan Taşçı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2023
© İHA
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Şarkıcı Tan Taşçı, Bucak-Antalya kara yolunda geçirdiği trafik kazasına rağmen Antalya'daki konserini iptal etmeyerek sahneye çıktı. Taşçı, hayranlarının "Geçmiş olsun" tezahüratlarına teşekkür etti.
Burdur’un Bucak ilçesinde trafik kazası geçiren Tan Taşçı, Bucak Devlet Hastanesi’ndeki tedavisinin ardından konser vermek için Antalya’ya geldi.
Antalya Aktüel Açık Hava Sahnesi’nde saat 21.30’da başlayan konserde, sanatçı Taşçı sevenleri tarafından ayakta karşılandı.
Dinleyiciler, sahneye çıkan şarkıcıya; “Geçmiş olsun Tan, iyi ki varsın” tezahüratlarıyla alkış tuttu. O anlarda duygulanan sanatçı, konserden önce alandaki seyircileri selamladı.

'Sahnedeyken zorlanmıyorum'

Geçirdiği trafik kazası sonrası hareketlerine dikkat ettiğini belirten Taşçı, “Bir kaza oldu, insanın başına bir şekilde bazı mücadeleler gelebiliyor, bir şeyler sebep oluyor. Ama atlattık, o da büyük ihtimalle sizin sayenizde, o yüzden hiç zorlanmıyorum bu sahnedeyken” dedi. Ünlü şarkıcı, geçmiş olsun dilekleri için sevenlerine teşekkür etti.
Öte yandan ünlü isim taburcu olduktan sonra da Twitter hesabından "Henüz gerçekleşmesi gereken hayallerimiz varmış" paylaşımını yaptı.
Tan Taşçı’nın içerisinde bulunduğu araç, Bucak-Antalya kara yolu Bölge Trafik Denetleme İstasyonu yakınında aynı istikamette ilerleyen Murat Bedir yönetimindeki plakalı tırla çarpışmıştı.

Kazada, Taşçı ile menajeri olduğu öğrenilen Ecmel Kayahan ve yanlarındaki Mahmut Emre yaralanmıştı.
Tan Taşçı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2023
YAŞAM
Trafik kazası geçiren şarkıcı Tan Taşçı'nın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme
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