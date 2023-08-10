https://sputniknews.com.tr/20230810/sarkici-tan-tasci-trafik-kazasi-gecirdi-hastanede-tedavisi-suruyor-1074525915.html

Trafik kazası geçiren şarkıcı Tan Taşçı'nın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme

Trafik kazası geçiren şarkıcı Tan Taşçı'nın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme

Burdur'un Bucak ilçesinde TIR'la çarpışan cipteki şarkıcı Tan Taşçı, menajeri ve yanlarındaki bir kişi yaralandı. Taşçı, hastanedeki tedavisinin ardından... 10.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-10T09:37+0300

2023-08-10T09:37+0300

2023-08-10T10:59+0300

yaşam

tan taşçı

antalya

kaza

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Ecmel Kayahan (38) idaresindeki cip, Bucak-Antalya kara yolu Bölge Trafik Denetleme İstasyonu yakınında aynı istikamette ilerleyen Murat Bedir yönetimindeki TIR'la çarpıştı.İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekiplerinin olay yerinde gelerek yaptığı çalışmalar sonucunda araçta sıkıştığı yerden çıkarılan ve hafif yaralı olan şarkıcı Tan Taşçı, menajeri olduğu öğrenilen Ecmel Kayahan ve yanlarındaki Mahmut Emre sağlık ekiplerince Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Taburcu edildiSağlık ekiplerince Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Taşçı, tedavisinin ardından taburcu edildi. Kayahan ve Emre'nin hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

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tan taşçı, antalya, kaza