https://sputniknews.com.tr/20230810/sarkici-tan-tasci-trafik-kazasi-gecirdi-hastanede-tedavisi-suruyor-1074525915.html
Trafik kazası geçiren şarkıcı Tan Taşçı'nın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme
Trafik kazası geçiren şarkıcı Tan Taşçı'nın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme
Burdur'un Bucak ilçesinde TIR'la çarpışan cipteki şarkıcı Tan Taşçı, menajeri ve yanlarındaki bir kişi yaralandı. Taşçı, hastanedeki tedavisinin ardından... 10.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-10T09:37+0300
2023-08-10T09:37+0300
2023-08-10T10:59+0300
yaşam
tan taşçı
antalya
kaza
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Ecmel Kayahan (38) idaresindeki cip, Bucak-Antalya kara yolu Bölge Trafik Denetleme İstasyonu yakınında aynı istikamette ilerleyen Murat Bedir yönetimindeki TIR'la çarpıştı.İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekiplerinin olay yerinde gelerek yaptığı çalışmalar sonucunda araçta sıkıştığı yerden çıkarılan ve hafif yaralı olan şarkıcı Tan Taşçı, menajeri olduğu öğrenilen Ecmel Kayahan ve yanlarındaki Mahmut Emre sağlık ekiplerince Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Taburcu edildiSağlık ekiplerince Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Taşçı, tedavisinin ardından taburcu edildi. Kayahan ve Emre'nin hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20230803/taylor-swiftten-konser-turnesinde-calisan-kamyon-soforlerine-100er-bin-dolar-ikramiye-1074351432.html
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Trafik kazası geçiren şarkıcı Tan Taşçı'nın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme
09:37 10.08.2023 (güncellendi: 10:59 10.08.2023) Abone ol
Burdur'un Bucak ilçesinde TIR'la çarpışan cipteki şarkıcı Tan Taşçı, menajeri ve yanlarındaki bir kişi yaralandı. Taşçı, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.
Ecmel Kayahan (38) idaresindeki cip, Bucak-Antalya kara yolu Bölge Trafik Denetleme İstasyonu yakınında aynı istikamette ilerleyen Murat Bedir yönetimindeki TIR'la çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin olay yerinde gelerek yaptığı çalışmalar sonucunda araçta sıkıştığı yerden çıkarılan ve hafif yaralı olan şarkıcı Tan Taşçı, menajeri olduğu öğrenilen Ecmel Kayahan ve yanlarındaki Mahmut Emre sağlık ekiplerince Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Taburcu edildi
Sağlık ekiplerince Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Taşçı, tedavisinin ardından taburcu edildi. Kayahan ve Emre'nin hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.