https://sputniknews.com.tr/20230803/taylor-swiftten-konser-turnesinde-calisan-kamyon-soforlerine-100er-bin-dolar-ikramiye-1074351432.html
Taylor Swift'ten konser turnesinde çalışan kamyon şoförlerine 100'er bin dolar ikramiye
Taylor Swift'ten konser turnesinde çalışan kamyon şoförlerine 100'er bin dolar ikramiye
Dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift, başarılı geçen ve hasılat anlamında rekorlar kırması beklenen Eras turunun ABD ayağı kapsamında görev alan kamyon... 03.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-03T22:15+0300
2023-08-03T22:15+0300
2023-08-03T22:15+0300
yaşam
taylor swift
kamyon şoförleri
ikramiye
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Colorado merkezli kamyon şirketi Shomotion'un CEO'su Michael Scherkenbach, Swift'in her kamyoncuya 100'er bin dolarlık bir çek vererek turun nakliye personelini şaşırttığını söyledi. Shomotion, tur kapsamında kullanılan iki ulaşım şirketinden biri ve konser alanındaki sahnenin nakliyesini üstleniyor.Scherkenbach 'cömert' miktarın bekledikleri ikramiyeyi aştığını kaydederek "Tipik miktar 5 bin ila 10 bin dolar arasında olur. Yani bu büyük miktar inanılmaz. Bu insanlar yollarda yaşıyorlar. Gündüzleri uyuyorlar ve bütün gece çalışıyorlar. Zorlu bir görev. Ailelerini, küçük çocuklarını haftalarca terk ediyorlar. Swift'in turu için 24 haftadır evlerinden uzaktalar" dedi.Scherkenbach, personelinin kaçının altı rakamlı ikramiye aldığını açıklamayı reddetti ancak ABD turu için yaklaşık 50 kamyon sürücüsünün görev aldığı düşünülüyor.Yetkili, personelinin yanı sıra yemek, video, ses ve ışıklandırma da dahil olmak üzere diğer tur ekibi üyelerinin de ikramiye aldığını da sözlerine ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230718/1073653697.html
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taylor swift, kamyon şoförleri, ikramiye
taylor swift, kamyon şoförleri, ikramiye
Taylor Swift'ten konser turnesinde çalışan kamyon şoförlerine 100'er bin dolar ikramiye
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Dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift, başarılı geçen ve hasılat anlamında rekorlar kırması beklenen Eras turunun ABD ayağı kapsamında görev alan kamyon şoförlerine 100 bin dolarlık ikramiye verdi.
Colorado merkezli kamyon şirketi Shomotion'un CEO'su Michael Scherkenbach, Swift'in her kamyoncuya 100'er bin dolarlık bir çek vererek turun nakliye personelini şaşırttığını söyledi. Shomotion, tur kapsamında kullanılan iki ulaşım şirketinden biri ve konser alanındaki sahnenin nakliyesini üstleniyor.
Scherkenbach 'cömert' miktarın bekledikleri ikramiyeyi aştığını kaydederek "Tipik miktar 5 bin ila 10 bin dolar arasında olur. Yani bu büyük miktar inanılmaz. Bu insanlar yollarda yaşıyorlar. Gündüzleri uyuyorlar ve bütün gece çalışıyorlar. Zorlu bir görev. Ailelerini, küçük çocuklarını haftalarca terk ediyorlar. Swift'in turu için 24 haftadır evlerinden uzaktalar" dedi.
Scherkenbach, personelinin kaçının altı rakamlı ikramiye aldığını açıklamayı reddetti ancak ABD turu için yaklaşık 50 kamyon sürücüsünün görev aldığı düşünülüyor.
Yetkili, personelinin yanı sıra yemek, video, ses ve ışıklandırma da dahil olmak üzere diğer tur ekibi üyelerinin de ikramiye aldığını da sözlerine ekledi.