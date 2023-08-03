https://sputniknews.com.tr/20230803/taylor-swiftten-konser-turnesinde-calisan-kamyon-soforlerine-100er-bin-dolar-ikramiye-1074351432.html

Taylor Swift'ten konser turnesinde çalışan kamyon şoförlerine 100'er bin dolar ikramiye

Taylor Swift'ten konser turnesinde çalışan kamyon şoförlerine 100'er bin dolar ikramiye

Dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift, başarılı geçen ve hasılat anlamında rekorlar kırması beklenen Eras turunun ABD ayağı kapsamında görev alan kamyon... 03.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-03T22:15+0300

2023-08-03T22:15+0300

2023-08-03T22:15+0300

yaşam

taylor swift

kamyon şoförleri

ikramiye

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/03/1074351264_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_97ef95cafdeb234263bc3e955a742b9a.jpg

Colorado merkezli kamyon şirketi Shomotion'un CEO'su Michael Scherkenbach, Swift'in her kamyoncuya 100'er bin dolarlık bir çek vererek turun nakliye personelini şaşırttığını söyledi. Shomotion, tur kapsamında kullanılan iki ulaşım şirketinden biri ve konser alanındaki sahnenin nakliyesini üstleniyor.Scherkenbach 'cömert' miktarın bekledikleri ikramiyeyi aştığını kaydederek "Tipik miktar 5 bin ila 10 bin dolar arasında olur. Yani bu büyük miktar inanılmaz. Bu insanlar yollarda yaşıyorlar. Gündüzleri uyuyorlar ve bütün gece çalışıyorlar. Zorlu bir görev. Ailelerini, küçük çocuklarını haftalarca terk ediyorlar. Swift'in turu için 24 haftadır evlerinden uzaktalar" dedi.Scherkenbach, personelinin kaçının altı rakamlı ikramiye aldığını açıklamayı reddetti ancak ABD turu için yaklaşık 50 kamyon sürücüsünün görev aldığı düşünülüyor.Yetkili, personelinin yanı sıra yemek, video, ses ve ışıklandırma da dahil olmak üzere diğer tur ekibi üyelerinin de ikramiye aldığını da sözlerine ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20230718/1073653697.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

taylor swift, kamyon şoförleri, ikramiye