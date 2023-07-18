Taylor Swift'ten yeni dünya rekoru

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Haftalık müzik dergisi Billboard'dan yapılan açıklamada, Taylor Swift'in yakın zamanda piyasaya sürülen 'Speak Now' albümünün ardından tarihteki diğer tüm kadın sanatçılardan daha fazla bir numaralı albüme sahip olduğunu duyurdu.