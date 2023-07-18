Taylor Swift'ten yeni dünya rekoru

Haftalık müzik dergisi Billboard'dan yapılan açıklamada, Taylor Swift'in yakın zamanda piyasaya sürülen 'Speak Now' albümünün ardından tarihteki diğer tüm kadın sanatçılardan daha fazla bir numaralı albüme sahip olduğunu duyurdu.
Haftalık müzik dergisi Billboard'dan yapılan açıklamada, Taylor Swift'in yakın zamanda piyasaya sürülen 'Speak Now' albümünün ardından tarihteki diğer tüm kadın sanatçılardan daha fazla bir numaralı albüme sahip olduğunu duyurdu.
Böylelikle ABD'li pop yıldızı, Barbra Streisand'ı geride bıraktı.
Böylelikle ABD'li pop yıldızı, Barbra Streisand'ı geride bıraktı.
Dergi, 33 yaşındaki Swift'in 60 yıldır kırılamayan rekoru kırdığını, ilk 10'da aynı anda 4 albümü olan ilk sanatçı olduğunu da sözlerine ekledi.
Dergi, 33 yaşındaki Swift'in 60 yıldır kırılamayan rekoru kırdığını, ilk 10'da aynı anda 4 albümü olan ilk sanatçı olduğunu da sözlerine ekledi.
'Midnights', 'Folklor' ve 'Lover', şarkıcının şu anda listede bulunan diğer albümleri.
'Midnights', 'Folklor' ve 'Lover', şarkıcının şu anda listede bulunan diğer albümleri.
Billboard, geçtiğimiz günlerde Swift'in aynı anda ilk 200'de 11 albüme sahip olan yaşayan ilk sanatçı olduğunu duyurmuştu.
Billboard, geçtiğimiz günlerde Swift'in aynı anda ilk 200'de 11 albüme sahip olan yaşayan ilk sanatçı olduğunu duyurmuştu.
Swift'in rekorlarının, devam eden 'Eras' turnesinde en iyi hit şarkılarını seslendirdiği sırada gerçekleşmesi, turnenin önemini ortaya koyuyor.
Swift'in rekorlarının, devam eden 'Eras' turnesinde en iyi hit şarkılarını seslendirdiği sırada gerçekleşmesi, turnenin önemini ortaya koyuyor.
Mart ayında başlayan 106 günlük stadyum konserleri turnesi, milyar dolarlık ilk turne olma yolunda ilerliyor.
Mart ayında başlayan 106 günlük stadyum konserleri turnesi, milyar dolarlık ilk turne olma yolunda ilerliyor.