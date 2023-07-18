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Taylor Swift'ten yeni dünya rekoru
Taylor Swift'ten yeni dünya rekoru
Dünyaca ünlü pop yıldızı Taylor Swift, 'Speak Now' albümüyle Billboard 200 listesinde 12. kez 1 numara oldu. Barbra Streisand'ı geride bırakan Swift, listede... 18.07.2023, Sputnik Türkiye
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фото, taylor swift, şarkı, şarkıcı, liste, rekor, galeri, fotoğraf, müzik
фото, taylor swift, şarkı, şarkıcı, liste, rekor, galeri, fotoğraf, müzik

Taylor Swift'ten yeni dünya rekoru

12:55 18.07.2023
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Dünyaca ünlü pop yıldızı Taylor Swift, 'Speak Now' albümüyle Billboard 200 listesinde 12. kez 1 numara oldu. Barbra Streisand'ı geride bırakan Swift, listede en çok 1 numara albüme sahip kadın şarkıcı olmayı başardı.
© AFP 2023 / SUZANNE CORDEIRO

Haftalık müzik dergisi Billboard'dan yapılan açıklamada, Taylor Swift'in yakın zamanda piyasaya sürülen 'Speak Now' albümünün ardından tarihteki diğer tüm kadın sanatçılardan daha fazla bir numaralı albüme sahip olduğunu duyurdu.

Haftalık müzik dergisi Billboard&#x27;dan yapılan açıklamada, Taylor Swift&#x27;in yakın zamanda piyasaya sürülen &#x27;Speak Now&#x27; albümünün ardından tarihteki diğer tüm kadın sanatçılardan daha fazla bir numaralı albüme sahip olduğunu duyurdu. - Sputnik Türkiye
1/7
© AFP 2023 / SUZANNE CORDEIRO

Haftalık müzik dergisi Billboard'dan yapılan açıklamada, Taylor Swift'in yakın zamanda piyasaya sürülen 'Speak Now' albümünün ardından tarihteki diğer tüm kadın sanatçılardan daha fazla bir numaralı albüme sahip olduğunu duyurdu.

© AFP 2023 / SUZANNE CORDEIRO

Böylelikle ABD'li pop yıldızı, Barbra Streisand'ı geride bıraktı.

Böylelikle ABD&#x27;li pop yıldızı, Barbra Streisand&#x27;ı geride bıraktı. - Sputnik Türkiye
2/7
© AFP 2023 / SUZANNE CORDEIRO

Böylelikle ABD'li pop yıldızı, Barbra Streisand'ı geride bıraktı.

© AFP 2023 / SASCHA SCHUERMANN

Dergi, 33 yaşındaki Swift'in 60 yıldır kırılamayan rekoru kırdığını, ilk 10'da aynı anda 4 albümü olan ilk sanatçı olduğunu da sözlerine ekledi.

Dergi, 33 yaşındaki Swift&#x27;in 60 yıldır kırılamayan rekoru kırdığını, ilk 10&#x27;da aynı anda 4 albümü olan ilk sanatçı olduğunu da sözlerine ekledi. - Sputnik Türkiye
3/7
© AFP 2023 / SASCHA SCHUERMANN

Dergi, 33 yaşındaki Swift'in 60 yıldır kırılamayan rekoru kırdığını, ilk 10'da aynı anda 4 albümü olan ilk sanatçı olduğunu da sözlerine ekledi.

© AFP 2023 / ANDRES KUDACKI

'Midnights', 'Folklor' ve 'Lover', şarkıcının şu anda listede bulunan diğer albümleri.

&#x27;Midnights&#x27;, &#x27;Folklor&#x27; ve &#x27;Lover&#x27;, şarkıcının şu anda listede bulunan diğer albümleri. - Sputnik Türkiye
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© AFP 2023 / ANDRES KUDACKI

'Midnights', 'Folklor' ve 'Lover', şarkıcının şu anda listede bulunan diğer albümleri.

© AFP 2023 / SUZANNE CORDEIRO

Billboard, geçtiğimiz günlerde Swift'in aynı anda ilk 200'de 11 albüme sahip olan yaşayan ilk sanatçı olduğunu duyurmuştu.

Billboard, geçtiğimiz günlerde Swift&#x27;in aynı anda ilk 200&#x27;de 11 albüme sahip olan yaşayan ilk sanatçı olduğunu duyurmuştu. - Sputnik Türkiye
5/7
© AFP 2023 / SUZANNE CORDEIRO

Billboard, geçtiğimiz günlerde Swift'in aynı anda ilk 200'de 11 albüme sahip olan yaşayan ilk sanatçı olduğunu duyurmuştu.

© AFP 2023 / SUZANNE CORDEIRO

Swift'in rekorlarının, devam eden 'Eras' turnesinde en iyi hit şarkılarını seslendirdiği sırada gerçekleşmesi, turnenin önemini ortaya koyuyor.

Swift&#x27;in rekorlarının, devam eden &#x27;Eras&#x27; turnesinde en iyi hit şarkılarını seslendirdiği sırada gerçekleşmesi, turnenin önemini ortaya koyuyor. - Sputnik Türkiye
6/7
© AFP 2023 / SUZANNE CORDEIRO

Swift'in rekorlarının, devam eden 'Eras' turnesinde en iyi hit şarkılarını seslendirdiği sırada gerçekleşmesi, turnenin önemini ortaya koyuyor.

© AFP 2023 / VALERIE MACON

Mart ayında başlayan 106 günlük stadyum konserleri turnesi, milyar dolarlık ilk turne olma yolunda ilerliyor.

Mart ayında başlayan 106 günlük stadyum konserleri turnesi, milyar dolarlık ilk turne olma yolunda ilerliyor. - Sputnik Türkiye
7/7
© AFP 2023 / VALERIE MACON

Mart ayında başlayan 106 günlük stadyum konserleri turnesi, milyar dolarlık ilk turne olma yolunda ilerliyor.

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