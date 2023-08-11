https://sputniknews.com.tr/20230811/rusya-disisleri-turkiyede-kurulacak-dogalgaz-dagitim-merkeziyle-ilgili-gorusmeler-suruyor-1074556543.html

Rusya Dışişleri: Türkiye'de kurulacak doğalgaz dağıtım merkeziyle ilgili görüşmeler sürüyor

Rusya Dışişleri: Türkiye'de kurulacak doğalgaz dağıtım merkeziyle ilgili görüşmeler sürüyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Ekonomik İşbirliği Dairesi Direktörü Biriçevskiy, Türkiye'de kurulacak doğalgaz dağıtım merkezinin özellikleriyle ilgili görüşmelerin... 11.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-11T11:02+0300

2023-08-11T11:02+0300

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doğalgaz hubı

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Sputnik'e demeç veren Rusya Dışişleri Bakanlığı Ekonomik İşbirliği Dairesi Direktörü Dmitriy Biriçevskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'de kurma kararı aldığı doğalgaz dağıtım merkezi projesinin durumu hakkında bilgi verdi.Rus yetkili, projenin detaylarının en üst düzeyde de olmak üzere hala daha istişare edildiğini belirtti.'Türkiye'nin seçilmesi tesadüf değil'Dağıtım merkezinin kurulacağı ülke için Türkiye'nin seçilmesinin tesadüf olmadığının altını çizen Biriçevskiy, "Türkiye'nin oynadığı Avrupa için transit ülke rolü, son dönemde TürkAkım doğalgaz boru hattının devreye girmesiyle de birlikte önemli derecede arttı" dedi.Biriçevskiy, Rusya ve Türkiye'nin doğalgaz alanındaki işbirliğinin stratejik nitelikte olduğunu ve siyasi konjonktüre tabi olmadığını vurguladı.

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