https://sputniknews.com.tr/20230811/rusya-disisleri-turkiyede-kurulacak-dogalgaz-dagitim-merkeziyle-ilgili-gorusmeler-suruyor-1074556543.html
Rusya Dışişleri: Türkiye'de kurulacak doğalgaz dağıtım merkeziyle ilgili görüşmeler sürüyor
Rusya Dışişleri: Türkiye'de kurulacak doğalgaz dağıtım merkeziyle ilgili görüşmeler sürüyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı Ekonomik İşbirliği Dairesi Direktörü Biriçevskiy, Türkiye'de kurulacak doğalgaz dağıtım merkezinin özellikleriyle ilgili görüşmelerin... 11.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-11T11:02+0300
2023-08-11T11:02+0300
2023-08-11T11:02+0300
dünya
doğalgaz
doğalgaz boru hattı
türk akımı doğalgaz boru hattı
doğalgaz dağıtım merkezi
doğalgaz hubı
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Sputnik'e demeç veren Rusya Dışişleri Bakanlığı Ekonomik İşbirliği Dairesi Direktörü Dmitriy Biriçevskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'de kurma kararı aldığı doğalgaz dağıtım merkezi projesinin durumu hakkında bilgi verdi.Rus yetkili, projenin detaylarının en üst düzeyde de olmak üzere hala daha istişare edildiğini belirtti.'Türkiye'nin seçilmesi tesadüf değil'Dağıtım merkezinin kurulacağı ülke için Türkiye'nin seçilmesinin tesadüf olmadığının altını çizen Biriçevskiy, "Türkiye'nin oynadığı Avrupa için transit ülke rolü, son dönemde TürkAkım doğalgaz boru hattının devreye girmesiyle de birlikte önemli derecede arttı" dedi.Biriçevskiy, Rusya ve Türkiye'nin doğalgaz alanındaki işbirliğinin stratejik nitelikte olduğunu ve siyasi konjonktüre tabi olmadığını vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20230809/ingiltereden-turkiye-merkezli-iki-sirkete-rusya-yaptirimi-1074497595.html
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doğalgaz, doğalgaz boru hattı, türk akımı doğalgaz boru hattı, doğalgaz dağıtım merkezi, doğalgaz hubı
doğalgaz, doğalgaz boru hattı, türk akımı doğalgaz boru hattı, doğalgaz dağıtım merkezi, doğalgaz hubı
Rusya Dışişleri: Türkiye'de kurulacak doğalgaz dağıtım merkeziyle ilgili görüşmeler sürüyor
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Ekonomik İşbirliği Dairesi Direktörü Biriçevskiy, Türkiye'de kurulacak doğalgaz dağıtım merkezinin özellikleriyle ilgili görüşmelerin en üst düzeyde de olmak üzere sürdüğünü söyledi. Proje için Türkiye'nin seçilmesinin tesadüf olmadığını kaydetti.
Sputnik'e demeç veren Rusya Dışişleri Bakanlığı Ekonomik İşbirliği Dairesi Direktörü Dmitriy Biriçevskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'de kurma kararı aldığı doğalgaz dağıtım merkezi projesinin durumu hakkında bilgi verdi.
Rus yetkili, projenin detaylarının en üst düzeyde de olmak üzere hala daha istişare edildiğini belirtti.
'Türkiye'nin seçilmesi tesadüf değil'
Dağıtım merkezinin kurulacağı ülke için Türkiye'nin seçilmesinin tesadüf olmadığının altını çizen Biriçevskiy, "Türkiye'nin oynadığı Avrupa için transit ülke rolü, son dönemde TürkAkım doğalgaz boru hattının devreye girmesiyle de birlikte önemli derecede arttı" dedi.
Biriçevskiy, Rusya ve Türkiye'nin doğalgaz alanındaki işbirliğinin stratejik nitelikte olduğunu ve siyasi konjonktüre tabi olmadığını vurguladı.