https://sputniknews.com.tr/20230809/ingiltereden-turkiye-merkezli-iki-sirkete-rusya-yaptirimi-1074497595.html
İngiltere'den Türkiye merkezli iki şirkete ‘Rusya yaptırımı'
İngiltere'den Türkiye merkezli iki şirkete ‘Rusya yaptırımı'
İngiltere Dışişleri Bakanlığı Rusya'nın askeri teçhizata erişimini engellemek için 25 şirket ve bireye yeni yaptırım uygulayacağını duyurdu. Bakanlık, Rusya’ya... 09.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-09T12:08+0300
2023-08-09T12:08+0300
2023-08-09T12:08+0300
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ambargo
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İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly Rusya’nın askeri teçhizata erişimini engellemek için 25 şirket ve bireye yeni yaptırım uygulayacağını duyurdu. Bunların arasında, Rus ordusu tarafından kullanılan mikroelektronik ürünler ihraç eden Türkiye merkezli iki şirket bulunuyor. Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre yaptırım uygulanan şirketler arasında Türkiye merkezli Turkik Union ile Azu International da bulunuyor.Yaptırımlar, Rusya’nın askeri teçhizata erişimini kısıtlamayı ve Rusya’nın savunmasını zayıflatmayı hedefliyor. Ancak Batılı ülkelerin baskısına rağmen Çin, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri dahil çeşitli ülkeler ile Rusya’nın ithalat ve ihracatı devam ediyor.
https://sputniknews.com.tr/20230809/antonov-abd-istanbul-anlasmalarindaki-sistemsel-arizalarin-sorumlulugundan-kacmak-istiyor-1074496923.html
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rusya, türkiye, yaptırım, ekonomik yaptırım, ingiltere, ukrayna, ukrayna krizi, ambargo, askeri
rusya, türkiye, yaptırım, ekonomik yaptırım, ingiltere, ukrayna, ukrayna krizi, ambargo, askeri
İngiltere'den Türkiye merkezli iki şirkete ‘Rusya yaptırımı'
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İngiltere Dışişleri Bakanlığı Rusya'nın askeri teçhizata erişimini engellemek için 25 şirket ve bireye yeni yaptırım uygulayacağını duyurdu. Bakanlık, Rusya’ya mikroelektronik ürünler ihraç eden Türkiye merkezli iki şirketi ihraç listesine aldı.
İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly Rusya’nın askeri teçhizata erişimini engellemek için 25 şirket ve bireye yeni yaptırım uygulayacağını duyurdu. Bunların arasında, Rus ordusu tarafından kullanılan mikroelektronik ürünler ihraç eden Türkiye merkezli iki şirket bulunuyor. Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre yaptırım uygulanan şirketler arasında Türkiye merkezli Turkik Union ile Azu International da bulunuyor.
Yaptırımlar, Rusya’nın askeri teçhizata erişimini kısıtlamayı ve Rusya’nın savunmasını zayıflatmayı hedefliyor. Ancak Batılı ülkelerin baskısına rağmen Çin, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri dahil çeşitli ülkeler ile Rusya’nın ithalat ve ihracatı devam ediyor.