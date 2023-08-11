Rusya, Ay'a gönderdiği Luna-25'te nükleer enerji kaynakları bulunduğunu BM'ye bildirdi

Rusya, su kaynağı aramak için 1976’dan bu yana Ay'a ilk defa gönderdiği Luna-25'le ilgili uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmeye devam ediyor.



Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Rus mevzuatının hükümlerine istinaden ülkemiz, Luna-25 uzay aracındaki nükleer enerji kaynakları BM Genel Sekreteri'ne belirlenen usulde bildirimde bulunmaya yönelik uluslararası yükümlülüklerini yerine getirdi" ifadeleri kullanıldı.



Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), gece saatlerinde başkent Moskova’nın 5 bin 500 kilometre doğusundaki Vostoçnıy Uzay Üssü'nden Luna-25 uzay aracını taşıyan Soyuz 2.1b roketini fırlattı.



Luna-25, başarılı geçen fırlatmanın ardından uçuş yörüngesine girerken, uzay aracının 21 Ağustos’ta Ay’ın güney kutbuna iniş yapması planlanıyor.