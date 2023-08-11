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Rusya, Ay'a gönderdiği Luna-25'te nükleer enerji kaynakları bulunduğunu BM'ye bildirdi
Rusya, Ay'a gönderdiği Luna-25'te nükleer enerji kaynakları bulunduğunu BM'ye bildirdi
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova'nın Ay'a gönderdiği Luna-25 uzay aracında nükleer enerji kaynakları bulunduğunun BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e... 11.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-11T17:38+0300
2023-08-11T17:38+0300
yaşam
luna-25
ay
uzay
uzay aracı
rusya federal uzay ajansı roscosmos
nükleer enerji
soyuz
soyuz 2.1b füzesi
soyuz uzay aracı
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Rusya, su kaynağı aramak için 1976’dan bu yana Ay'a ilk defa gönderdiği Luna-25'le ilgili uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmeye devam ediyor.Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Rus mevzuatının hükümlerine istinaden ülkemiz, Luna-25 uzay aracındaki nükleer enerji kaynakları BM Genel Sekreteri'ne belirlenen usulde bildirimde bulunmaya yönelik uluslararası yükümlülüklerini yerine getirdi" ifadeleri kullanıldı.Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), gece saatlerinde başkent Moskova’nın 5 bin 500 kilometre doğusundaki Vostoçnıy Uzay Üssü'nden Luna-25 uzay aracını taşıyan Soyuz 2.1b roketini fırlattı.Luna-25, başarılı geçen fırlatmanın ardından uçuş yörüngesine girerken, uzay aracının 21 Ağustos’ta Ay’ın güney kutbuna iniş yapması planlanıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230811/47-yil-sonra-bir-ilk-rusya-aya-uzay-araci-gonderdi-1074555204.html
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luna-25, ay, uzay, uzay aracı, rusya federal uzay ajansı roscosmos, nükleer enerji, soyuz, soyuz 2.1b füzesi, soyuz uzay aracı
luna-25, ay, uzay, uzay aracı, rusya federal uzay ajansı roscosmos, nükleer enerji, soyuz, soyuz 2.1b füzesi, soyuz uzay aracı

Rusya, Ay'a gönderdiği Luna-25'te nükleer enerji kaynakları bulunduğunu BM'ye bildirdi

17:38 11.08.2023
© Sputnik / Григорий Сысоев / Multimedya arşivine gidinSoyuz-2.1b taşıyıcı roketi Luna-25 görevine başlıyor
Soyuz-2.1b taşıyıcı roketi Luna-25 görevine başlıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2023
© Sputnik / Григорий Сысоев
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova'nın Ay'a gönderdiği Luna-25 uzay aracında nükleer enerji kaynakları bulunduğunun BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e resmen bildirildiğini açıkladı.
Rusya, su kaynağı aramak için 1976’dan bu yana Ay'a ilk defa gönderdiği Luna-25'le ilgili uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmeye devam ediyor.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Rus mevzuatının hükümlerine istinaden ülkemiz, Luna-25 uzay aracındaki nükleer enerji kaynakları BM Genel Sekreteri'ne belirlenen usulde bildirimde bulunmaya yönelik uluslararası yükümlülüklerini yerine getirdi" ifadeleri kullanıldı.

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), gece saatlerinde başkent Moskova’nın 5 bin 500 kilometre doğusundaki Vostoçnıy Uzay Üssü'nden Luna-25 uzay aracını taşıyan Soyuz 2.1b roketini fırlattı.

Luna-25, başarılı geçen fırlatmanın ardından uçuş yörüngesine girerken, uzay aracının 21 Ağustos’ta Ay’ın güney kutbuna iniş yapması planlanıyor.
Soyuz-2.1b taşıyıcı roketi Luna-25 görevine başlıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2023
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