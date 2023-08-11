Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
ÖZEL HABER
Batı basını: Zelenskiy’nin öfke nöbetleri müttefiklerini kızdırdı
08:31
2 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
CHP ne durumda? Murat Karayalçın anlatıyor...
09:02
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna’nın açıklaması Polonya’yı kızdırdı
10:30
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
ÖZEL HABER
ABD basını: Ukrayna karşı saldırısında Rus savunma hatlarına dahi yaklaşamadı
11:31
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
ÖZEL HABER
ABD vatandaşlarını öfkelendiren ‘yardım’: 60 milyar dolar
12:30
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANKARA FARKI
6 Şubat depremi diğer fayları da tetikledi mi?
15:02
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:01
59 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20230811/47-yil-sonra-bir-ilk-rusya-aya-uzay-araci-gonderdi-1074555204.html
47 yıl sonra bir ilk: Rusya, Ay'a uzay aracı gönderdi
47 yıl sonra bir ilk: Rusya, Ay'a uzay aracı gönderdi
Rusya, su kaynağı aramak için 1976’dan bu yana ilk defa Ay'a uzay aracı gönderdi. 11.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-11T10:35+0300
2023-08-11T10:37+0300
rusya
ay
roscosmos
rusya federal uzay ajansı (roscosmos)
yaşam
luna-25
soyuz 2.1v roketi
uzay
elektromanyetik emisyon
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/0b/1074555341_0:0:1178:664_1920x0_80_0_0_d94eb842cbe1b13d4ca37029bf8f4680.jpg
Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), başkent Moskova’nın 5 bin 500 kilometre doğusundaki Vostoçnıy Uzay Üssü'nden Luna-25 uzay aracını taşıyan Soyuz 2.1b roketini fırlattı.Luna-25, başarılı geçen fırlatmanın ardından uçuş yörüngesine girerken, uzay aracının 21 Ağustos’ta Ay’ın güney kutbuna iniş yapması planlanıyor.Ay’da yaklaşık 1 yıl süreyle araştırmalar yapacak Luna-25’in, su kaynağı aramanın yanı sıra uzay ışınlarının ve elektromanyetik emisyonların ay yüzeyindeki etkilerini inceleme görevleri bulunuyor.'Rusya, Ay'ın keşfinde yeni bir sayfa açtı'Roscosmos Başkanı Yuriy Borisov, Luna-25'in Ay'a gönderilmesiyle Rusya'nın Ay'ın keşfinde yeni bir sayfa açtığını vurguladı.Borisov, Luna-25’in barışçıl amaçlarla Ay’a gönderildiğini, 2027, 2028 ve 2030’da da Ay’a uzay araçları göndermeyi planladıklarını söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20230810/bilim-insanlari-artik-emin-marsin-donusu-tuhaf-bir-sekilde-hizlaniyor-1074530701.html
rusya
ay
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/0b/1074555341_0:0:1082:811_1920x0_80_0_0_0907cde1832edf87f936cf3f39ae0590.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, ay, roscosmos, rusya federal uzay ajansı (roscosmos), luna-25, soyuz 2.1v roketi, uzay, elektromanyetik emisyon
rusya, ay, roscosmos, rusya federal uzay ajansı (roscosmos), luna-25, soyuz 2.1v roketi, uzay, elektromanyetik emisyon

47 yıl sonra bir ilk: Rusya, Ay'a uzay aracı gönderdi

10:35 11.08.2023 (güncellendi: 10:37 11.08.2023)
© Sputnik / Григорий Сысоев / Multimedya arşivine gidinSoyuz-2.1b taşıyıcı roketi Luna-25 görevine başlıyor
Soyuz-2.1b taşıyıcı roketi Luna-25 görevine başlıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2023
© Sputnik / Григорий Сысоев
/
Multimedya arşivine gidin
Abone olTelegram
Rusya, su kaynağı aramak için 1976’dan bu yana ilk defa Ay'a uzay aracı gönderdi.
Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), başkent Moskova’nın 5 bin 500 kilometre doğusundaki Vostoçnıy Uzay Üssü'nden Luna-25 uzay aracını taşıyan Soyuz 2.1b roketini fırlattı.

Luna-25, başarılı geçen fırlatmanın ardından uçuş yörüngesine girerken, uzay aracının 21 Ağustos’ta Ay’ın güney kutbuna iniş yapması planlanıyor.

Ay’da yaklaşık 1 yıl süreyle araştırmalar yapacak Luna-25’in, su kaynağı aramanın yanı sıra uzay ışınlarının ve elektromanyetik emisyonların ay yüzeyindeki etkilerini inceleme görevleri bulunuyor.

'Rusya, Ay'ın keşfinde yeni bir sayfa açtı'

Roscosmos Başkanı Yuriy Borisov, Luna-25'in Ay'a gönderilmesiyle Rusya'nın Ay'ın keşfinde yeni bir sayfa açtığını vurguladı.

Borisov, Luna-25’in barışçıl amaçlarla Ay’a gönderildiğini, 2027, 2028 ve 2030’da da Ay’a uzay araçları göndermeyi planladıklarını söyledi.
Yılbaşında 7 gezegen aynı anda görülebilecek - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2023
YAŞAM
Bilim insanları artık emin: Mars'ın dönüşü 'tuhaf' bir şekilde hızlanıyor
Dün, 11:50
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала