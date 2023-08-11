https://sputniknews.com.tr/20230811/47-yil-sonra-bir-ilk-rusya-aya-uzay-araci-gonderdi-1074555204.html

47 yıl sonra bir ilk: Rusya, Ay'a uzay aracı gönderdi

47 yıl sonra bir ilk: Rusya, Ay'a uzay aracı gönderdi

Rusya, su kaynağı aramak için 1976’dan bu yana ilk defa Ay'a uzay aracı gönderdi. 11.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-11T10:35+0300

2023-08-11T10:35+0300

2023-08-11T10:37+0300

rusya

ay

roscosmos

rusya federal uzay ajansı (roscosmos)

yaşam

luna-25

soyuz 2.1v roketi

uzay

elektromanyetik emisyon

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Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), başkent Moskova’nın 5 bin 500 kilometre doğusundaki Vostoçnıy Uzay Üssü'nden Luna-25 uzay aracını taşıyan Soyuz 2.1b roketini fırlattı.Luna-25, başarılı geçen fırlatmanın ardından uçuş yörüngesine girerken, uzay aracının 21 Ağustos’ta Ay’ın güney kutbuna iniş yapması planlanıyor.Ay’da yaklaşık 1 yıl süreyle araştırmalar yapacak Luna-25’in, su kaynağı aramanın yanı sıra uzay ışınlarının ve elektromanyetik emisyonların ay yüzeyindeki etkilerini inceleme görevleri bulunuyor.'Rusya, Ay'ın keşfinde yeni bir sayfa açtı'Roscosmos Başkanı Yuriy Borisov, Luna-25'in Ay'a gönderilmesiyle Rusya'nın Ay'ın keşfinde yeni bir sayfa açtığını vurguladı.Borisov, Luna-25’in barışçıl amaçlarla Ay’a gönderildiğini, 2027, 2028 ve 2030’da da Ay’a uzay araçları göndermeyi planladıklarını söyledi.

https://sputniknews.com.tr/20230810/bilim-insanlari-artik-emin-marsin-donusu-tuhaf-bir-sekilde-hizlaniyor-1074530701.html

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rusya, ay, roscosmos, rusya federal uzay ajansı (roscosmos), luna-25, soyuz 2.1v roketi, uzay, elektromanyetik emisyon