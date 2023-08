Mazhar Alanson 55 yıllık dostu Özkan Uğur'u anlattı: 'Halk, Özkan'ı seviyordu'

https://sputniknews.com.tr/20230811/mazhar-alanson-55-yillik-dostu-ozkan-uguru-anlatti-halk-ozkani-seviyordu-1074564066.html

Şair ve yazar İbrahim Tenekeci yönetiminde okurla buluşan "Muhit" dergisi ağustos sayısında 8 Temmuz'da vefat eden sanatçı Özkan Uğur'u kapağa taşıdı.Usta çizer Hasan Aycın'ın çizgisiyle açılan dergide bu ay, İbrahim Tenekeci'nin sorularıyla MFÖ grubundan Mazhar Alanson 55 yıllık arkadaşı Özkan Uğur'u anlattı.Röportajda Uğur'un kısaca anlatılacak bir karakter olmadığını belirten Alansan, tanışma hikayelerinden bahsederek, "Bizim en büyük şansımız üç doğru adamın birbirini bulmuş olmasıdır." dedi.Alanson, Uğur ve grubun diğer üyesi Fuat Güner ile her zaman iyi bir şey yapmanın gayreti içinde olduklarını aktararak, şunları kaydetti:Özkan Uğur için bir anma konseri de düzenleyecekleri bilgisini veren Alanson, "Bizim anılarımız kitap olur ancak. Çünkü yılların birikimi var. Hangi birini anlatayım? Biz manevi kardeştik. Allah yerini cennet etsin, Allah ona rahmet etsin. Gönüllerimizde onun yeri her zaman çok geniş." ifadelerini kullandı.'O sahnedeyken adeta trans halinde yapması gerekeni icra ediyordu'Yazar Samed Karagöz de dergide "Özkan Uğur'u İyi Bilirdik" başlıklı bir yazı kaleme alarak, şu değerlendirmelerde bulundu:'O kadar şöhretli olup da mütevazılığını bu kadar koruyabilen insana çok az rastlanır'Karikatürist, yapımcı ve oyuncu Hasan Kaçan ise yazdığı "Özkan Uğur'un Ardından" başlıklı yazısında, "Özkan Uğur olağanüstü müzisyenliğinin yanı sıra muhteşem bir insandı. O kadar şöhretli olup da mütevazılığını bu kadar koruyabilen insana çok az rastlanır. Sosyal hayatında, sokakta dolaşırken sanki herhangi birisiymiş gibi davranır, hiçbir zaman insanlara 'MFÖ'nün Özkan Uğur'u' dedirtecek bir hal içerisinde bulunmazdı." dedi.Kaçan, yazıda ayrıca şunları aktardı:Muhit'te bu ay ayrıca aralarında Muzaffer Serkan Aydın, Cevdet Karal, Hüseyin Atlansoy, Murat Güzel, Said Yavuz, Nurullah Genç, Aziz Kağan Güneş, Suavi Kemal Yazgıç, Seyyid Ensar, Süleyman Unutmaz, Eyyüp Akyüz, Mehmet Aycı, Nurettin Durman ve Rıdvan Kadir Yeşil'in bulunduğu her kuşaktan birçok ismin şiirlerine yer veriliyor.Ağustos sayısında aynı zamanda "Şüyuu" isimli öyküsüyle Kamil Yeşil, "Çiçekli Bir Gülümseyiş" isimli öyküsüyle Şeyma Subaşı, Soner Karakuş "El-Baki" yazısıyla, Zeynep Merdan "Hakiki Muhatabı Tanıma Rehberi"yle, Erol Göka "Aşk ve Aile" yazı dizisiyle okurların karşısına çıkıyor.Mustafa Özel de bu ay dergide "Bir Dava Adamı Olarak Sezai Karakoç"u yazarken, Mustafa Özçelik "Şeyh Galib'te İnsan Tasavvuru"na değiniyor.Mehmet Narlı, Ali Emre ve Muhsin Macit de inceleme ve değerlendirme yazılarıyla bu sayıya katkı sunuyor.

