https://sputniknews.com.tr/20230728/fuat-gunerden-ozkan-ugur-paylasimi-tanistik-ve-bir-daha-hic-ayrilmadik-1074093301.html
Fuat Güner'den Özkan Uğur paylaşımı: 'Tanıştık ve bir daha hiç ayrılmadık'
Fuat Güner'den Özkan Uğur paylaşımı: 'Tanıştık ve bir daha hiç ayrılmadık'
Daha önce üç kez lenf kanserini yenen ancak geçtiğimiz aylarda tekrar kansere yakalanan sanatçı Özkan Uğur, 8 Temmuz Cumartesi günü 69 yaşında hayatını... 28.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-28T11:05+0300
2023-07-28T11:05+0300
2023-07-28T11:06+0300
yaşam
fuat güner
özkan uğur
mfö
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/1c/1067607884_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_cc98da2519672c5a0350ee3b7fc5b38b.jpg
MFÖ grubunun üyelerinden usta sanatçı Özkan Uğur 8 Temmuz Cumartesi günü 69 yaşında yaşamını yitirdi. Fuat Güner, 52 yıllık dostu Özkan Uğur'la ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.Güner, Mazhar Alanson ve Özkan Uğur ile birlikte olduğu eski fotoğrafları paylaştı ve şu notu düştü:
https://sputniknews.com.tr/20230721/cem-yilmazdan-ozkan-ugur-paylasimi-en-iyimiz-oydu-en-iyimiz-gitti-seni-ozlemek-de-guzel-1073796699.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/1c/1067607884_216:0:864:486_1920x0_80_0_0_2dc4b450a08758b14e860d53793aff68.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
fuat güner, özkan uğur, mfö
fuat güner, özkan uğur, mfö
Fuat Güner'den Özkan Uğur paylaşımı: 'Tanıştık ve bir daha hiç ayrılmadık'
11:05 28.07.2023 (güncellendi: 11:06 28.07.2023) Abone ol
Daha önce üç kez lenf kanserini yenen ancak geçtiğimiz aylarda tekrar kansere yakalanan sanatçı Özkan Uğur, 8 Temmuz Cumartesi günü 69 yaşında hayatını kaybetti. Uğur'un MFÖ grubundan arkadaşı Fuat Güner sosyal medya hesabında duygusal bir paylaşım yaptı.
MFÖ grubunun üyelerinden usta sanatçı Özkan Uğur 8 Temmuz Cumartesi günü 69 yaşında yaşamını yitirdi. Fuat Güner, 52 yıllık dostu Özkan Uğur'la ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Güner, Mazhar Alanson ve Özkan Uğur ile birlikte olduğu eski fotoğrafları paylaştı ve şu notu düştü:
“17 yaşındaydı ben de 22 tanıştığımızda. Tanıştık ve bir daha hiç ayrılmadık. Tam 52 yıl… Hem iş ortağı, hem dost kardeş olmak… Hem birlikte üretmek, turnelemek, hem geceleri birlikte maç izlemek, zor günde yan yana olmak… Biz en zorunu başardık Özkan’ım… Burada ya da başka bir alemde sonsuza dek birlikteyiz kardeşim."