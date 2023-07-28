https://sputniknews.com.tr/20230728/fuat-gunerden-ozkan-ugur-paylasimi-tanistik-ve-bir-daha-hic-ayrilmadik-1074093301.html

Fuat Güner'den Özkan Uğur paylaşımı: 'Tanıştık ve bir daha hiç ayrılmadık'

Fuat Güner'den Özkan Uğur paylaşımı: 'Tanıştık ve bir daha hiç ayrılmadık'

Daha önce üç kez lenf kanserini yenen ancak geçtiğimiz aylarda tekrar kansere yakalanan sanatçı Özkan Uğur, 8 Temmuz Cumartesi günü 69 yaşında hayatını... 28.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-28T11:05+0300

2023-07-28T11:05+0300

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yaşam

fuat güner

özkan uğur

mfö

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MFÖ grubunun üyelerinden usta sanatçı Özkan Uğur 8 Temmuz Cumartesi günü 69 yaşında yaşamını yitirdi. Fuat Güner, 52 yıllık dostu Özkan Uğur'la ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.Güner, Mazhar Alanson ve Özkan Uğur ile birlikte olduğu eski fotoğrafları paylaştı ve şu notu düştü:

https://sputniknews.com.tr/20230721/cem-yilmazdan-ozkan-ugur-paylasimi-en-iyimiz-oydu-en-iyimiz-gitti-seni-ozlemek-de-guzel-1073796699.html

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fuat güner, özkan uğur, mfö