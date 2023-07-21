https://sputniknews.com.tr/20230721/cem-yilmazdan-ozkan-ugur-paylasimi-en-iyimiz-oydu-en-iyimiz-gitti-seni-ozlemek-de-guzel-1073796699.html
Cem Yılmaz'dan Özkan Uğur paylaşımı: En iyimiz oydu, en iyimiz gitti, seni özlemek de güzel
Cem Yılmaz'dan Özkan Uğur paylaşımı: En iyimiz oydu, en iyimiz gitti, seni özlemek de güzel
Cem Yılmaz, geçen hafta hayatını kaybeden sanatçı Özkan Uğur'a anarak, "En iyimiz oydu, en iyimiz gitti.Mekanın cennet olsun canım abim.Seni özlemek de güzel"... 21.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-21T11:22+0300
2023-07-21T11:22+0300
2023-07-21T11:22+0300
yaşam
cem yılmaz
özkan uğur
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/0b/1073420862_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_22bd4310e831789c5c327717abac460c.jpg
MFÖ grubunun üyesi müzisyen, sinema oyuncusu ve sanatçı Özkan Uğur, 8 Temmuz 2023'te tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Türkiye'nin yetiştirdiği en iyi bas gitaristlerden olan Özkan'ın yakın arkadaşı komedyen Cem Yılmaz, Özkan'ın ölümüne ilişkin olarak paylaşımda bulundu.Cem Yılmaz, sosyal medya hesabı Instagram'da Özkan Uğur ile olan bir fotoğrafını paylaştı.Yılmaz paylaşımında, "Özkan abimi sonsuza uğurladık.Hayatımızda her güzel seste, resimde ondan mutlaka bir iz olması tesellimiz oldu. Geçen hafta boyunca acımızı paylaşan tüm yakın, uzak candan insanlara teşekkür ederim. En iyimiz oydu, en iyimiz gitti. Mekanın cennet olsun canım abim. Seni özlemek de güzel" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230708/ozkan-ugur-hayatini-kaybetti-1073313072.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/0b/1073420862_148:0:796:486_1920x0_80_0_0_f32c45ae181421a9403a7dc2a320ed17.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
cem yılmaz, özkan uğur
Cem Yılmaz'dan Özkan Uğur paylaşımı: En iyimiz oydu, en iyimiz gitti, seni özlemek de güzel
Abone ol
Cem Yılmaz, geçen hafta hayatını kaybeden sanatçı Özkan Uğur'a anarak, "En iyimiz oydu, en iyimiz gitti.Mekanın cennet olsun canım abim.Seni özlemek de güzel" dedi.
MFÖ grubunun üyesi müzisyen, sinema oyuncusu ve sanatçı Özkan Uğur, 8 Temmuz 2023'te tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Türkiye'nin yetiştirdiği en iyi bas gitaristlerden olan Özkan'ın yakın arkadaşı komedyen Cem Yılmaz, Özkan'ın ölümüne ilişkin olarak paylaşımda bulundu.
Cem Yılmaz, sosyal medya hesabı Instagram'da Özkan Uğur ile olan bir fotoğrafını paylaştı.
Yılmaz paylaşımında, "Özkan abimi sonsuza uğurladık.Hayatımızda her güzel seste, resimde ondan mutlaka bir iz olması tesellimiz oldu. Geçen hafta boyunca acımızı paylaşan tüm yakın, uzak candan insanlara teşekkür ederim. En iyimiz oydu, en iyimiz gitti. Mekanın cennet olsun canım abim. Seni özlemek de güzel" ifadelerini kullandı.