https://sputniknews.com.tr/20230721/cem-yilmazdan-ozkan-ugur-paylasimi-en-iyimiz-oydu-en-iyimiz-gitti-seni-ozlemek-de-guzel-1073796699.html

Cem Yılmaz'dan Özkan Uğur paylaşımı: En iyimiz oydu, en iyimiz gitti, seni özlemek de güzel

Cem Yılmaz'dan Özkan Uğur paylaşımı: En iyimiz oydu, en iyimiz gitti, seni özlemek de güzel

Cem Yılmaz, geçen hafta hayatını kaybeden sanatçı Özkan Uğur'a anarak, "En iyimiz oydu, en iyimiz gitti.Mekanın cennet olsun canım abim.Seni özlemek de güzel"... 21.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-21T11:22+0300

2023-07-21T11:22+0300

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yaşam

cem yılmaz

özkan uğur

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MFÖ grubunun üyesi müzisyen, sinema oyuncusu ve sanatçı Özkan Uğur, 8 Temmuz 2023'te tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Türkiye'nin yetiştirdiği en iyi bas gitaristlerden olan Özkan'ın yakın arkadaşı komedyen Cem Yılmaz, Özkan'ın ölümüne ilişkin olarak paylaşımda bulundu.Cem Yılmaz, sosyal medya hesabı Instagram'da Özkan Uğur ile olan bir fotoğrafını paylaştı.Yılmaz paylaşımında, "Özkan abimi sonsuza uğurladık.Hayatımızda her güzel seste, resimde ondan mutlaka bir iz olması tesellimiz oldu. Geçen hafta boyunca acımızı paylaşan tüm yakın, uzak candan insanlara teşekkür ederim. En iyimiz oydu, en iyimiz gitti. Mekanın cennet olsun canım abim. Seni özlemek de güzel" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230708/ozkan-ugur-hayatini-kaybetti-1073313072.html

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cem yılmaz, özkan uğur