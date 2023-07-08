https://sputniknews.com.tr/20230708/ozkan-ugur-hayatini-kaybetti-1073313072.html

Özkan Uğur hayatını kaybetti

Özkan Uğur hayatını kaybetti

Daha önce üç kez lenf kanserini yenen ancak geçtiğimiz aylarda tekrar kansere yakalan Özkan Uğur yoğun bakımda tedavi altına alınmış ve entübe edilmişti... 08.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-08T16:39+0300

2023-07-08T16:39+0300

2023-07-08T17:39+0300

özkan uğur

türkiye

mfö

mazhar alanson

fuat güner

sanatçı

ölüm

yoğun bakım

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Yaklaşık bir aydır yoğun bakımda tedavi gören ve solunum cihazına bağlı olarak hayatını sürdüren sanatçı Özkan Uğur hayatını kaybetti. Mazhar-Fuat-Özkan (MFÖ) grubunun üyesi olan Uğur, 69 yaşındaydı.Sanatçının hayatını kaybettiğini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu.

https://sputniknews.com.tr/20230708/el-nino-turkiyeyi-de-etkileyecek-istanbul-ve-cevresi-icin-korkutan-senaryo-1073312135.html

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