https://sputniknews.com.tr/20230708/ozkan-ugur-hayatini-kaybetti-1073313072.html
Özkan Uğur hayatını kaybetti
Özkan Uğur hayatını kaybetti
Daha önce üç kez lenf kanserini yenen ancak geçtiğimiz aylarda tekrar kansere yakalan Özkan Uğur yoğun bakımda tedavi altına alınmış ve entübe edilmişti... 08.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-08T16:39+0300
2023-07-08T16:39+0300
2023-07-08T17:39+0300
özkan uğur
türkiye
mfö
mazhar alanson
fuat güner
sanatçı
ölüm
yoğun bakım
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/19/1072841713_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_8c85da5bc2518666b2b7744150bfb9fb.jpg
Yaklaşık bir aydır yoğun bakımda tedavi gören ve solunum cihazına bağlı olarak hayatını sürdüren sanatçı Özkan Uğur hayatını kaybetti. Mazhar-Fuat-Özkan (MFÖ) grubunun üyesi olan Uğur, 69 yaşındaydı.Sanatçının hayatını kaybettiğini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu.
https://sputniknews.com.tr/20230708/el-nino-turkiyeyi-de-etkileyecek-istanbul-ve-cevresi-icin-korkutan-senaryo-1073312135.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/19/1072841713_121:0:1081:720_1920x0_80_0_0_b744d3608f321bd3faee67c9bf520e8a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
özkan uğur öldü mü, özkan uğur kaç yaşındaydı, özkan uğur kimdir, özkan uğur kim, özkan uğur hangi gruptaydı
özkan uğur öldü mü, özkan uğur kaç yaşındaydı, özkan uğur kimdir, özkan uğur kim, özkan uğur hangi gruptaydı
Özkan Uğur hayatını kaybetti
16:39 08.07.2023 (güncellendi: 17:39 08.07.2023) Abone ol
Daha önce üç kez lenf kanserini yenen ancak geçtiğimiz aylarda tekrar kansere yakalan Özkan Uğur yoğun bakımda tedavi altına alınmış ve entübe edilmişti. Tedaviye cevap vermeyen sanatçı, 69 yaşında hayata veda etti.
Yaklaşık bir aydır yoğun bakımda tedavi gören ve solunum cihazına bağlı olarak hayatını sürdüren sanatçı Özkan Uğur hayatını kaybetti. Mazhar-Fuat-Özkan (MFÖ) grubunun üyesi olan Uğur, 69 yaşındaydı.
Sanatçının hayatını kaybettiğini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu.