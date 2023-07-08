https://sputniknews.com.tr/20230708/el-nino-turkiyeyi-de-etkileyecek-istanbul-ve-cevresi-icin-korkutan-senaryo-1073312135.html

El Nino Türkiye'yi de etkileyecek: İstanbul ve çevresi için korkutan senaryo

El Nino Türkiye'yi de etkileyecek: İstanbul ve çevresi için korkutan senaryo

Üst üste kırılan 'en sıcak gün rekorları' dünyaya 44 yılın en sıcak haftasını yaşattı. Veriler Temmuz'un yüzyılın en sıcak ayı olacağını gösterirken Türkiye... 08.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-08T16:13+0300

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türkiye

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kocaeli

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Dünya'da ortalama sıcaklıklar aynı hafta içerisinde 3 kez üst üste rekor kırarken, küresel ortalama sıcaklığın 17.23 derece olduğu 6 Temmuz, kaydedilen en sıcak gün olarak kayıtlara geçti. Ortalama deniz yüzeyi sıcaklıkları, şimdiye kadar kaydedilen en yüksek sıcaklıklara ulaşırken, Antarktika deniz buzu, rekor düzeydeki en düşük genişliğine ulaştı.Marmara bölgesi 45-50 dereceği görebilirKüresel ortalama sıcaklıkların da 3 defa rekor kırmasının ardından bu sefer El Nino Türkiye'yi vuracak. Afrika sıcaklarının bir sonraki hafta ortası itibarıyla Türkiye'yi resmen kavurması bekleniyor. 45-50 derece sıcaklıkların konuşulduğu hava muhalefetinden en kötü etkilenecek illerin başında ise İstanbul ve çevresi geliyor.Meteorologlar yaptıkları değerlendirmeler sonucunda, gelmesi beklenen Afrika sıcaklarının İstanbul ve çevre illeri sert bir şekilde etkilemesi bekleniyor. 45 derecelere çıkması beklenen hava sıcaklıklarından Kocaeli, Sakarya ve Yalova'nın da nasibini alacağı tahmin ediliyor.

https://sputniknews.com.tr/20230707/dunyada-6-temmuz-en-sicak-gun-olarak-kayitlara-gecti-1073294004.html

türkiye

istanbul

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kocaeli

sakarya

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