https://sputniknews.com.tr/20230708/el-nino-turkiyeyi-de-etkileyecek-istanbul-ve-cevresi-icin-korkutan-senaryo-1073312135.html
El Nino Türkiye'yi de etkileyecek: İstanbul ve çevresi için korkutan senaryo
El Nino Türkiye'yi de etkileyecek: İstanbul ve çevresi için korkutan senaryo
Üst üste kırılan 'en sıcak gün rekorları' dünyaya 44 yılın en sıcak haftasını yaşattı. Veriler Temmuz'un yüzyılın en sıcak ayı olacağını gösterirken Türkiye... 08.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-08T16:13+0300
2023-07-08T16:13+0300
2023-07-08T16:16+0300
türkiye
sıcaklık
sıcak hava
hava sıcaklığı
el nino
afrika sıcağı
hava durumu
istanbul
marmara bölgesi
kocaeli
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Dünya'da ortalama sıcaklıklar aynı hafta içerisinde 3 kez üst üste rekor kırarken, küresel ortalama sıcaklığın 17.23 derece olduğu 6 Temmuz, kaydedilen en sıcak gün olarak kayıtlara geçti. Ortalama deniz yüzeyi sıcaklıkları, şimdiye kadar kaydedilen en yüksek sıcaklıklara ulaşırken, Antarktika deniz buzu, rekor düzeydeki en düşük genişliğine ulaştı.Marmara bölgesi 45-50 dereceği görebilirKüresel ortalama sıcaklıkların da 3 defa rekor kırmasının ardından bu sefer El Nino Türkiye'yi vuracak. Afrika sıcaklarının bir sonraki hafta ortası itibarıyla Türkiye'yi resmen kavurması bekleniyor. 45-50 derece sıcaklıkların konuşulduğu hava muhalefetinden en kötü etkilenecek illerin başında ise İstanbul ve çevresi geliyor.Meteorologlar yaptıkları değerlendirmeler sonucunda, gelmesi beklenen Afrika sıcaklarının İstanbul ve çevre illeri sert bir şekilde etkilemesi bekleniyor. 45 derecelere çıkması beklenen hava sıcaklıklarından Kocaeli, Sakarya ve Yalova'nın da nasibini alacağı tahmin ediliyor.
https://sputniknews.com.tr/20230707/dunyada-6-temmuz-en-sicak-gun-olarak-kayitlara-gecti-1073294004.html
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sıcaklık, sıcak hava, hava sıcaklığı, el nino, afrika sıcağı, hava durumu, istanbul, marmara bölgesi, kocaeli, sakarya, yalova
sıcaklık, sıcak hava, hava sıcaklığı, el nino, afrika sıcağı, hava durumu, istanbul, marmara bölgesi, kocaeli, sakarya, yalova
El Nino Türkiye'yi de etkileyecek: İstanbul ve çevresi için korkutan senaryo
16:13 08.07.2023 (güncellendi: 16:16 08.07.2023) Abone ol
Üst üste kırılan 'en sıcak gün rekorları' dünyaya 44 yılın en sıcak haftasını yaşattı. Veriler Temmuz'un yüzyılın en sıcak ayı olacağını gösterirken Türkiye için uyarı geldi. Özellikle İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Sakarya için hava sıcaklığının 45-50 derecelere ulaşacağı tahmin ediliyor.
Dünya'da ortalama sıcaklıklar aynı hafta içerisinde 3 kez üst üste rekor kırarken, küresel ortalama sıcaklığın 17.23 derece olduğu 6 Temmuz, kaydedilen en sıcak gün olarak kayıtlara geçti. Ortalama deniz yüzeyi sıcaklıkları, şimdiye kadar kaydedilen en yüksek sıcaklıklara ulaşırken, Antarktika deniz buzu, rekor düzeydeki en düşük genişliğine ulaştı.
Marmara bölgesi 45-50 dereceği görebilir
Küresel ortalama sıcaklıkların da 3 defa rekor kırmasının ardından bu sefer El Nino Türkiye'yi vuracak. Afrika sıcaklarının bir sonraki hafta ortası itibarıyla Türkiye'yi resmen kavurması bekleniyor. 45-50 derece sıcaklıkların konuşulduğu hava muhalefetinden en kötü etkilenecek illerin başında ise İstanbul ve çevresi geliyor.
Meteorologlar yaptıkları değerlendirmeler sonucunda, gelmesi beklenen Afrika sıcaklarının İstanbul ve çevre illeri sert bir şekilde etkilemesi bekleniyor. 45 derecelere çıkması beklenen hava sıcaklıklarından Kocaeli, Sakarya ve Yalova'nın da nasibini alacağı tahmin ediliyor.