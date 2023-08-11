https://sputniknews.com.tr/20230811/malatya-ve-diyarbakirdaki-depremler-sonrasinda-suleyman-pampal-uyardi-kirilmamis-faylari-siraladi-1074550703.html

Malatya ve Diyarbakır'daki depremler sonrasında Süleyman Pampal uyardı: Kırılmamış fayları sıraladı

Malatya ve Diyarbakır'daki depremler sonrasında Süleyman Pampal uyardı: Kırılmamış fayları sıraladı

Malatya ve Diyarbakır'da meydana gelen depremlerin gündemdeki yankısı sürüyor. Deprem uzmanları, bölgenin aktif olduğuna ve Kahramanmaraş merkezli depremlerin... 11.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-11T06:59+0300

2023-08-11T06:59+0300

2023-08-11T06:59+0300

türkiye

deprem

malatya

diyarbakır

naci görür

ahmet ercan

süleyman pampal

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Türkiye, deprem endişesini dün bir kez daha yaşadı. Diyarbakır'daki 4.2'lik depremi peşi sıra Antalya açıklarındaki 4.5, Malatya'daki 5.3 ve Bingöl'deki 4.3 büyüklüğündeki sarsıntılar izledi.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremde Malatya'da 22, Adıyaman'da 1 kişi olmak üzere 23 vatandaşın düşme veya yüksekten atlama sonucu yaralandığını duyurdu. Depremler çevre illerde de hissedilirken artçı sarsıntıların sürdüğü kentte evlerine girmeye korkan çok sayıda vatandaşın park ve sokaklardaki endişeli bekleyişi sürdü.Deprem uzmanları, son depremleri değerlendirdi. Deprem uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, CNN Türk'te 5.3 büyüklüğündeki depremi yorumladı. Bölgedeki aktif faylara dikkat çeken Pampal, "Bu depremin bizi tedirgin eden yanı yok değil. Malatya fayı var. Kuzey doğru giden fay aktif. O fayın uç kısmı Doğu'ya doğru dönerek Kuzey Anadolu Fayına doğru uzanıyor. O da Ovacık fayı. Bu faylar da aktif faylar. O bölgede Yedisu fayı Erzincan'la Karlıova arasında sismik boşluk konumunda. Onun da kırılma süresi dolmuş ve yıkıcı deprem üretme potansiyeli var. 7.8'lik Pazarcık depreminin kırılan kısmının kuzey tarafında kırılmamış parçalar var. Bu nedenle Pütürge civarında artçıları yaşıyoruz. Bölge hareketli. 6 Şubat depremlerin Kuzey kesimini oluşturan bu bölgede daha büyük depremler olacaktır ama zamanı bilmek mümkün değil. Hissedilmesinin sebebi sığ alanda olması" dedi.'Artçılardan bağımsız kırılma ihtimali var'Pampal şunları kaydetti:"7.8, 7.6 ve 6.4'lük 3 deprem yaşadık şubat ayı başında. Doğu Anadolu fayı, Ölüdeniz fayı ve Çardak fayı diye adlandırdığımız faylar. Bunlar aynı bölgede birbirleriyle bağlantılı faylar. Kırılmış fayın 2 ucu stresin transfer edildiği yırtılmanın devam etme ihtimalinin daha çok olduğu bölgelerdir. Tarihsel dönem depremleri nedeniyle tekrarlanma süreleri dolmuş olan ve yaklaşmış olan bölümler var. Yedisu fayı gibi, Ovacık fayı gibi, Bingöl'ün güneyindeki parçalar gibi... Bu fayların bu artçılardan bağımsız olarak kırılma ihtimali var. Bu deprem oldu bundan sonra daha büyük deprem olacak anlamı çıkmamalıdır. Olacaksa zaten olur. Tetikleme çok kolay bir şey değildir. Tekrarlanma süresi dolmuş faydalarda yüzde 5'in altında bir etki söz konusu olur. Böyle küçük depremlerin tetikleme etkisinden bahsetmek doğru olmaz.'Diyarbakır'daki deprem önemli'Bölge aktif ve hareketli bir bölge. Yapılar maalesef hasarlı ve yorgun. 6 Şubat depremlerinde çok yoruldular. Biz görmesek de hasarlı. Bu yapıların daha küçük depremlerde yıkılma olasılığı var. Tedirgin olacak bir durum yok. Bu artçı bir deprem. Bugün Diyarbakır Hani'daki deprem daha önemli. O bölge hareketli ama bu normal bir durum çünkü Türkiye deprem ülkesi."Prof. Dr. Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında artçı depremlerin 4-5 yıl daha devam edeceğini belirtti. "Benim asıl korkum" ifadelerini kullanan Ercan, Ölü Deniz Kırığı'na dikkat çekti. Ercan'ın paylaşımları şöyle:"10.8.2023 Malatya İkizce-Yeşilyur’ta 20.47’de M5,2 büyüklüğünde 5 km odakta olan deprem artçı bir depremdir. Bu depremler orta ile az hasarlı yapıların hasar oranını arttıracak, can güvenliğini tehdit edecektir. Artçı depremler 4 ile 5 yıl, en büyüğü M6.7 olmak üzere sürecektir.Benim asıl korkum, M7 dolayındaki bir depremle Pazarcık’tan, güneye, Hatay-Suriye sınırından Filistine doğru Ölü Deniz Kırığının kırılmasıdır."Naci Görür'den yeni fay mesajıÇevre illerden de hissedilen depremi Twitter hesabından yorumlayan Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, yeni fay açıklaması yaptı. Görür, paylaşımında “Bugün olan depremler hakkında sizleri bilgilendireceğim: Önce Malatya'da 4,3 büyüklükte Öncü-Yeşilyurt depremi, sonra da 5,2'lik İkizce-Yeşilyurt depremi oldu. Kuvvetle muhtemeldir ki Öncü depremi İkizce depreminin öncüsüdür. Bu deprem fayları MTA haritasında yoktur. Yeni fay?” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230811/afad-duyurdu-bingolde-43-buyuklugunde-deprem-1074550405.html

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