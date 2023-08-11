https://sputniknews.com.tr/20230811/afad-duyurdu-bingolde-43-buyuklugunde-deprem-1074550405.html
AFAD duyurdu: Bingöl'de 4.3 büyüklüğünde deprem
AFAD duyurdu: Bingöl'de 4.3 büyüklüğünde deprem
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde saat 04.55'te 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 11.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-11T05:22+0300
2023-08-11T05:22+0300
2023-08-11T05:29+0300
türkiye
deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.Depremin derinliği 7.43 kilometre olarak ölçüldü.Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi merkezinde gerçekleşen 5.3'lük depremde, Malatya'da 22, Adıyaman'da 1 kişi olmak üzere 23 vatandaş düşme veya yüksekten atlama sonucu yaralandı.
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AFAD duyurdu: Bingöl'de 4.3 büyüklüğünde deprem
05:22 11.08.2023 (güncellendi: 05:29 11.08.2023) Abone ol
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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde saat 04.55'te 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin derinliği 7.43 kilometre olarak ölçüldü.
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi merkezinde gerçekleşen 5.3'lük depremde, Malatya'da 22, Adıyaman'da 1 kişi olmak üzere 23 vatandaş düşme veya yüksekten atlama sonucu yaralandı.