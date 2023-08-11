https://sputniknews.com.tr/20230811/afad-duyurdu-bingolde-43-buyuklugunde-deprem-1074550405.html

AFAD duyurdu: Bingöl'de 4.3 büyüklüğünde deprem

AFAD duyurdu: Bingöl'de 4.3 büyüklüğünde deprem

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde saat 04.55'te 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 11.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-11T05:22+0300

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türkiye

deprem

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.Depremin derinliği 7.43 kilometre olarak ölçüldü.Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi merkezinde gerçekleşen 5.3'lük depremde, Malatya'da 22, Adıyaman'da 1 kişi olmak üzere 23 vatandaş düşme veya yüksekten atlama sonucu yaralandı.

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