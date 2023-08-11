https://sputniknews.com.tr/20230811/james-webb-uzay-teleskobu-evrendeki-en-uzak-yildizi-kesfetti-isiginin-gelmesi-129-milyar-yil-aldi-1074560173.html

James Webb Uzay Teleskobu, evrendeki en uzak yıldızı keşfetti: Işığının gelmesi 12.9 milyar yıl aldı

James Webb Uzay Teleskobu, evrendeki en uzak yıldızı keşfetti: Işığının gelmesi 12.9 milyar yıl aldı

James Webb Uzay Teleskobu tarafından evrendeki en uzak yıldız tespit edildi. 'Earendel' adlı yıldızın, 13.8 milyar yıl önce gerçekleşen Büyük Patlama'dan (Big... 11.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-11T13:08+0300

2023-08-11T13:08+0300

2023-08-11T13:08+0300

james webb

james webb uzay teleskobu

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James Webb Uzay Teleskobu, evrendeki en uzak yıldızı keşfetti. 'Earendel' adlı yıldızdan gelen ışığın James Webb Uzay Teleskobu'nun merceğine ulaşması 12.9 milyar yıl sürdü.Bilim insanları Earendel'in şu anda dünyadan 28 milyar ışık yılı uzakta olduğunu hesapladılar.Webb'in Yakın Kızılötesi Kamerası, Gündoğumu Yayı galaksisindeki Earendel'in "B" tipi bir yıldız olduğunu gösterdi.Oldukça büyük bir yıldız olduğu ifade edilen Earendel'in, güneşten iki kat daha sıcak olduğu belirtildi. Earendel'in 13.8 milyar yıl önce gerçekleşen Büyük Patlama'dan (Big Bang) yaklaşık bir milyar yıl sonra oluştuğu düşünülüyor.NASA, keşfedilen yıldız ilişkin şunları kaydetti:En uzak yıldız rekorunun bir önceki sahibi Hubble teleskobu tarafından tespit edilmiş ve büyük patlamadan yaklaşık 4 milyar yıl sonra gözlemlenmişti.

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