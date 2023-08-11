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https://sputniknews.com.tr/20230811/istanbullulari-ilgilendiriyor-trafik-akisi-degisecek-40-gun-surecek-bakim-13-agustosta-basliyor-1074557822.html
İstanbulluları ilgilendiriyor, trafik akışı değişecek: 40 gün sürecek bakım 13 Ağustos'ta başlıyor
İstanbulluları ilgilendiriyor, trafik akışı değişecek: 40 gün sürecek bakım 13 Ağustos'ta başlıyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 13 Ağustos'ta 2 etaplı derz değişimi ve asfalt yenileme çalışmalarına başlayacağı Galata Köprüsü'nde 40 gün boyunca... 11.08.2023, Sputnik Türkiye
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türkiye
galata köprüsü
yol bakım ve alt yapı koordinasyon daire başkanlığı
eminönü
karaköy
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İBB'den yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, 1994 yılında inşa edilen uzunluğu 490 metre, genişliği 42 metre olan ve üzerinde 3x2 şeritli yol ile tramvay hattı bulunan Galata Köprüsü'nde, derz değişimi ve asfalt yenileme çalışmaları yapacak.Planlanan çalışmalarla köprüdeki yapısal ömrünü tamamlamış hasarlı genleşme derzlerinin onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştirilecek.Köprünün açılır kapanır çelik tabliyeleri üzerinde geçmişteki asfalt tamiratlarının da baskül sistemine (açılır-kapanır sistem) fazla ağırlık yaptığı tespit edilen köprüde, hem açılır kapanır çelik tabliyeler üzerindeki gereksiz ağırlık alınacak hem de çelik köprü tabliyesine uygun, güneşte erimeyen trinidad asfalt imalatı yapılacak.Çalışmalarda, yıllar içerisinde teknik ömrünü tamamlayan deniz ve yağmur sularına karşı köprüyü koruyan mevcut yalıtım tabakası sökülüp yenilenecek. Bu çalışmalar ile Yeni Galata Köprüsü'nün teknik ve işletme ömrünün uzatılması ve olası bir depreme karşı direncinin artırılması hedefleniyor.Trafik akışı değişecekÇalışmalar kapsamında Galata Köprüsü'nde, birinci etapta Karaköy-Eminönü istikameti, ikinci etapta ise Eminönü-Karaköy istikameti trafiğe kapatılacak, trafik akışı alternatif güzergahlar ile sağlanacak.Birinci etap, 13 Ağustos Pazar 00.00'da başlayacak ve 20 gün sürecek. Bu süreçte Karaköy'den Eminönü istikametine gidecek araçlar, Karaköy'den Tersane Caddesi'ne yönlendirilecek. Böylece Atatürk Köprüsü'nü takiben Unkapanı Kavşağı ve Ragıp Gümüşpala Caddesi üzerinden Eminönü istikametine ulaşım sağlanacak.2. etap 20 gün sürecekDaha sonra yine 20 gün sürecek ikinci etap kapsamında ise Eminönü'nden Karaköy istikametine gidecek araçlar, Eminönü'nden Ragıp Gümüşpala Caddesine yönlendirilecek. Unkapanı Kavşağını takiben Atatürk Köprüsü ve Tersane Caddesi üzerinden Karaköy istikametine ulaşım sağlanacak.Bölge esnafına kapanma sürecinden 1 gün önce mesajla bilgilendirme yapılacak. Tramvay seferlerinin etkilenmeyeceği çalışmalar boyunca otobüs seferleri belirlenen geçici güzergahlardan yapılacak.
https://sputniknews.com.tr/20230802/beton-mikseri-kontrolden-cikti-cok-sayida-arac-hurdaya-dondu-1074286271.html
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galata köprüsü, yol bakım ve alt yapı koordinasyon daire başkanlığı, eminönü, karaköy
galata köprüsü, yol bakım ve alt yapı koordinasyon daire başkanlığı, eminönü, karaköy

İstanbulluları ilgilendiriyor, trafik akışı değişecek: 40 gün sürecek bakım 13 Ağustos'ta başlıyor

11:30 11.08.2023 (güncellendi: 11:34 11.08.2023)
© AA Galata Köprüsü
 Galata Köprüsü - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2023
© AA
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 13 Ağustos'ta 2 etaplı derz değişimi ve asfalt yenileme çalışmalarına başlayacağı Galata Köprüsü'nde 40 gün boyunca trafik akışı, alternatif güzergahlarla sağlanacak.
İBB'den yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, 1994 yılında inşa edilen uzunluğu 490 metre, genişliği 42 metre olan ve üzerinde 3x2 şeritli yol ile tramvay hattı bulunan Galata Köprüsü'nde, derz değişimi ve asfalt yenileme çalışmaları yapacak.
Planlanan çalışmalarla köprüdeki yapısal ömrünü tamamlamış hasarlı genleşme derzlerinin onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştirilecek.
Köprünün açılır kapanır çelik tabliyeleri üzerinde geçmişteki asfalt tamiratlarının da baskül sistemine (açılır-kapanır sistem) fazla ağırlık yaptığı tespit edilen köprüde, hem açılır kapanır çelik tabliyeler üzerindeki gereksiz ağırlık alınacak hem de çelik köprü tabliyesine uygun, güneşte erimeyen trinidad asfalt imalatı yapılacak.
Çalışmalarda, yıllar içerisinde teknik ömrünü tamamlayan deniz ve yağmur sularına karşı köprüyü koruyan mevcut yalıtım tabakası sökülüp yenilenecek. Bu çalışmalar ile Yeni Galata Köprüsü'nün teknik ve işletme ömrünün uzatılması ve olası bir depreme karşı direncinin artırılması hedefleniyor.

Trafik akışı değişecek

Çalışmalar kapsamında Galata Köprüsü'nde, birinci etapta Karaköy-Eminönü istikameti, ikinci etapta ise Eminönü-Karaköy istikameti trafiğe kapatılacak, trafik akışı alternatif güzergahlar ile sağlanacak.
Birinci etap, 13 Ağustos Pazar 00.00'da başlayacak ve 20 gün sürecek. Bu süreçte Karaköy'den Eminönü istikametine gidecek araçlar, Karaköy'den Tersane Caddesi'ne yönlendirilecek. Böylece Atatürk Köprüsü'nü takiben Unkapanı Kavşağı ve Ragıp Gümüşpala Caddesi üzerinden Eminönü istikametine ulaşım sağlanacak.

2. etap 20 gün sürecek

Daha sonra yine 20 gün sürecek ikinci etap kapsamında ise Eminönü'nden Karaköy istikametine gidecek araçlar, Eminönü'nden Ragıp Gümüşpala Caddesine yönlendirilecek. Unkapanı Kavşağını takiben Atatürk Köprüsü ve Tersane Caddesi üzerinden Karaköy istikametine ulaşım sağlanacak.
Bölge esnafına kapanma sürecinden 1 gün önce mesajla bilgilendirme yapılacak. Tramvay seferlerinin etkilenmeyeceği çalışmalar boyunca otobüs seferleri belirlenen geçici güzergahlardan yapılacak.
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