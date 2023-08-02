https://sputniknews.com.tr/20230802/beton-mikseri-kontrolden-cikti-cok-sayida-arac-hurdaya-dondu-1074286271.html
Beton mikseri kontrolden çıktı: Çok sayıda araç hurdaya döndü
Beton mikseri kontrolden çıktı: Çok sayıda araç hurdaya döndü
Antalya’nın Kaş ilçesinde kontrolden çıkan beton mikseri park halindeki araçlara çarparak devrildi. Kazada araç içerisinde sıkışıp yaralanan sürücü itfaiye... 02.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-02T13:17+0300
2023-08-02T13:17+0300
2023-08-02T13:17+0300
türkiye
antalya
beton mikseri
kaş
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Kaza, sabah saatlerinde Kalkan Mahallesi’nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücünün kullandığı beton mikseri, rampa aşağı inerken kontrolden çıktı. Mikser, yol kenarında park halindeki 11 araca çarparak devrildi. Kaza sonrası araç içerisinde sıkışan ve yaralanan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.Hastanede tedavi altına alınan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.Kazada, beton mikserinin çarptığı araçların birçoğu ise hurdaya döndü.
https://sputniknews.com.tr/20230720/akrabalar-doner-bicaklariyla-birbirine-girdi-kavga-alaninda-kaza-yapan-kuryeyi-de-dovduler-1073748844.html
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antalya, beton mikseri, kaş
antalya, beton mikseri, kaş
Beton mikseri kontrolden çıktı: Çok sayıda araç hurdaya döndü
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Antalya’nın Kaş ilçesinde kontrolden çıkan beton mikseri park halindeki araçlara çarparak devrildi. Kazada araç içerisinde sıkışıp yaralanan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarılırken, mikserin çarptığı araçlar hurdaya döndü.
Kaza, sabah saatlerinde Kalkan Mahallesi’nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücünün kullandığı beton mikseri, rampa aşağı inerken kontrolden çıktı.
Mikser, yol kenarında park halindeki 11 araca çarparak devrildi. Kaza sonrası araç içerisinde sıkışan ve yaralanan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Hastanede tedavi altına alınan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazada, beton mikserinin çarptığı araçların birçoğu ise hurdaya döndü.