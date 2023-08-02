Beton mikseri kontrolden çıktı: Çok sayıda araç hurdaya döndü

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Demiryol-İş Sendikası: İzmir'in raylı sistemlerinde bitmek bilmeyen sorunlar var
07:09
110 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Silahlanma isteğindeki artışın nedeni ne?
09:02
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
6 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Memur ve memur emeklisinin zam pazarlığı başlıyor
12:45
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANKARA FARKI
CHP'de tartışmalar neden büyüdü?
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
ÖZEL HABER
Batı sessizliğe büründü, Türk medyası sınıfta kaldı
17:33
7 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:33
0 dk
Z RAPORU
Konya'da 5 büyüklüğünde deprem
20:45
41 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Karayalçın-İmamoğlu görüşmesi ve vegan fenomenin ölümü!
07:08
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Enflasyonla mücadele planının ağır maliyeti
09:09
107 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 52 ilin emniyet müdürü değişti
12:45
45 dk
ÖZEL HABER
Batı sessizliğe büründü, Türk medyası sınıfta kaldı
13:30
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
Z RAPORU
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO zirvesi değerlendirmesi
20:45
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230802/beton-mikseri-kontrolden-cikti-cok-sayida-arac-hurdaya-dondu-1074286271.html
Beton mikseri kontrolden çıktı: Çok sayıda araç hurdaya döndü
Beton mikseri kontrolden çıktı: Çok sayıda araç hurdaya döndü
Antalya’nın Kaş ilçesinde kontrolden çıkan beton mikseri park halindeki araçlara çarparak devrildi. Kazada araç içerisinde sıkışıp yaralanan sürücü itfaiye... 02.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-02T13:17+0300
2023-08-02T13:17+0300
türkiye
antalya
beton mikseri
kaş
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/02/1074286035_0:236:1080:844_1920x0_80_0_0_657a1ab1094ea0f9211e64f2907d2821.jpg
Kaza, sabah saatlerinde Kalkan Mahallesi’nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücünün kullandığı beton mikseri, rampa aşağı inerken kontrolden çıktı. Mikser, yol kenarında park halindeki 11 araca çarparak devrildi. Kaza sonrası araç içerisinde sıkışan ve yaralanan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.Hastanede tedavi altına alınan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.Kazada, beton mikserinin çarptığı araçların birçoğu ise hurdaya döndü.
https://sputniknews.com.tr/20230720/akrabalar-doner-bicaklariyla-birbirine-girdi-kavga-alaninda-kaza-yapan-kuryeyi-de-dovduler-1073748844.html
türkiye
antalya
kaş
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/02/1074286035_0:135:1080:945_1920x0_80_0_0_721562cbb581c80c4c34faf08e6bada1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
antalya, beton mikseri, kaş
antalya, beton mikseri, kaş

Beton mikseri kontrolden çıktı: Çok sayıda araç hurdaya döndü

13:17 02.08.2023
© İHA / SUAT METİNBeton mikseri kontrolden çıktı
Beton mikseri kontrolden çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2023
© İHA / SUAT METİN
Abone olTelegram
Antalya’nın Kaş ilçesinde kontrolden çıkan beton mikseri park halindeki araçlara çarparak devrildi. Kazada araç içerisinde sıkışıp yaralanan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarılırken, mikserin çarptığı araçlar hurdaya döndü.
Kaza, sabah saatlerinde Kalkan Mahallesi’nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücünün kullandığı beton mikseri, rampa aşağı inerken kontrolden çıktı.
Mikser, yol kenarında park halindeki 11 araca çarparak devrildi. Kaza sonrası araç içerisinde sıkışan ve yaralanan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Hastanede tedavi altına alınan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazada, beton mikserinin çarptığı araçların birçoğu ise hurdaya döndü.
Akrabalar döner bıçaklarıyla birbirine girdi: Kavga alanında kaza yapan kuryeyi de dövdüler - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2023
TÜRKİYE
Akrabalar döner bıçaklarıyla birbirine girdi: Kavga alanında kaza yapan kuryeyi de dövdüler
20 Temmuz, 11:32
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала