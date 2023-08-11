https://sputniknews.com.tr/20230811/istanbulda-fabrika-yangini-ekiplerin-mudahalesi-suruyor-1074552889.html
İstanbul'da fabrika yangını: Ekiplerin müdahalesi sürüyor
İstanbul'da fabrika yangını: Ekiplerin müdahalesi sürüyor
Arnavutköy Akpınar Sanayi Bölgesi’nde bulunan 5 bin metrekare alana kurulu 4 katlı cam üretim fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle büyük bir yangın çıktı... 11.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-11T08:34+0300
2023-08-11T08:34+0300
2023-08-11T08:34+0300
türkiye
istanbul
yangın
cam
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Arnavutköy’deki cam üretim tesisinde yangın çıktı.Yassıören Mahallesi'ndeki Akpınar Sanayi Bölgesi Bayındır Caddesi'nde 5 bin metrekare alana kurulu 4 katlı cam üretim tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230810/basra-korfezinde-lpg-tankeri-alev-aldi-1074545726.html
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istanbul, yangın, cam
İstanbul'da fabrika yangını: Ekiplerin müdahalesi sürüyor
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Arnavutköy Akpınar Sanayi Bölgesi’nde bulunan 5 bin metrekare alana kurulu 4 katlı cam üretim fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle büyük bir yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin dört bir yandan söndürme çalışmaları sürüyor.
Arnavutköy’deki cam üretim tesisinde yangın çıktı.
Yassıören Mahallesi'ndeki Akpınar Sanayi Bölgesi Bayındır Caddesi'nde 5 bin metrekare alana kurulu 4 katlı cam üretim tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.