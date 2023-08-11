https://sputniknews.com.tr/20230811/istanbulda-fabrika-yangini-ekiplerin-mudahalesi-suruyor-1074552889.html

İstanbul'da fabrika yangını: Ekiplerin müdahalesi sürüyor

İstanbul'da fabrika yangını: Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Arnavutköy Akpınar Sanayi Bölgesi’nde bulunan 5 bin metrekare alana kurulu 4 katlı cam üretim fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle büyük bir yangın çıktı... 11.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-11T08:34+0300

2023-08-11T08:34+0300

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türkiye

istanbul

yangın

cam

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Arnavutköy’deki cam üretim tesisinde yangın çıktı.Yassıören Mahallesi'ndeki Akpınar Sanayi Bölgesi Bayındır Caddesi'nde 5 bin metrekare alana kurulu 4 katlı cam üretim tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

https://sputniknews.com.tr/20230810/basra-korfezinde-lpg-tankeri-alev-aldi-1074545726.html

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