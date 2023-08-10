https://sputniknews.com.tr/20230810/basra-korfezinde-lpg-tankeri-alev-aldi-1074545726.html
Basra Körfezi’nde LPG tankeri alev aldı
Basra Körfezi’nde LPG tankeri alev aldı
Basra Körfezi’nde Panama bandıralı LPG tankeri alev aldı, 22 mürettebat kurtarıldı. 10.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-10T21:44+0300
2023-08-10T21:44+0300
2023-08-10T21:44+0300
dünya
ortadoğu
iran
basra körfezi
panama
white pearl
lpg
lpg tankeri
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İran’ın Basra Körfezi'ne komşu Buşehr eyaletinin Aseluye kenti açıklarında Panama bandıralı White Pearl isimli tankerde yangın çıktı.İran televizyonunun haberine göre Aseluye Limanı Müdürü İmran Muradpur, konuya ilişkin açıklamada bulundu.Muradpur, 40 bin ton yük taşıyan Panama bandıralı LPG tankerinin motor bölümünün saat 15.30 civarında alev aldığını kaydetti.Gemi kaptanının liman yönetiminden talebi üzerine itfaiye ve cankurtaran ekiplerinin geminin bulunduğu bölgeye gönderildiğini aktaran Muradpur, geminin 22 mürettebatının kurtarıldığını belirtti.Muradpur, yangının geminin başka bölümlerine sıçramış olduğunu dile getirerek, yardım ekiplerinin söndürme çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.
iran
basra körfezi
panama
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Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ortadoğu, iran, basra körfezi, panama, white pearl, lpg, lpg tankeri
ortadoğu, iran, basra körfezi, panama, white pearl, lpg, lpg tankeri
Basra Körfezi’nde LPG tankeri alev aldı
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Basra Körfezi’nde Panama bandıralı LPG tankeri alev aldı, 22 mürettebat kurtarıldı.
İran’ın Basra Körfezi'ne komşu Buşehr eyaletinin Aseluye kenti açıklarında Panama bandıralı White Pearl isimli tankerde yangın çıktı.
İran televizyonunun haberine göre Aseluye Limanı Müdürü İmran Muradpur, konuya ilişkin açıklamada bulundu.
Muradpur, 40 bin ton yük taşıyan Panama bandıralı LPG tankerinin motor bölümünün saat 15.30 civarında alev aldığını kaydetti.
Gemi kaptanının liman yönetiminden talebi üzerine itfaiye ve cankurtaran ekiplerinin geminin bulunduğu bölgeye gönderildiğini aktaran Muradpur, geminin 22 mürettebatının kurtarıldığını belirtti.
Muradpur, yangının geminin başka bölümlerine sıçramış olduğunu dile getirerek, yardım ekiplerinin söndürme çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.