https://sputniknews.com.tr/20230811/galatasaraydan-yeni-transfer-sahaya-cikmak-icin-sabirsizlaniyorum-1074553706.html
Galatasaray'dan yeni transfer: 'Sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum'
Galatasaray'dan yeni transfer: 'Sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum'
Galatasaray'ın yeni transferi Brezilyalı futbolcu Mateus Cardoso Lemos Martins (Tete), sahaya çıkmak için sabırsızlandığını söyledi. 11.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-11T09:21+0300
2023-08-11T09:21+0300
2023-08-11T09:21+0300
spor
galatasaray
tete
anlaşma
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/0b/1074553550_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_02613501d427a3a6568255c76cf6dc8b.jpg
Galatasaray Kulübü, Brezilyalı futbolcu Mateus Cardoso Lemos Martins (Tete) ile anlaşma sağlandığını duyurdu. Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mateus Cardoso Lemos Martins ile 4+1 sezon opsiyonlu olmak üzere transferi konusunda anlaşmaya varılmış olup, her bir sezon için net 2 milyon 800 bin avro garanti ücret ile toplam 3 milyon 100 bin avro net imza ücreti ödenecektir" denildi.'Burada olduğum için çok mutluyum'Tete, imza töreninin ardından yaptığı açıklamada, "Burada olduğum için çok mutluyum. Muhteşem taraftarı olan büyük bir kulüp. Umarım her şey yolunda gider. Teklif aldığımda çok mutlu oldum. Menajerimle konuştum. Türkiye'de oynamak isteyeceğim bir kulüp olduğunu söyledim" şeklinde konuştu.Galatasaray'ın tarihi hakkında da bilgiye sahip olduğunu belirten Tete, "Şampiyon takıma gelmiş olmak harika bir duygu. Sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum. Gollerimle ve asistlerimle katkı sunmak istiyorum. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele veriyoruz. En iyi performansımı burada da göstermek istiyorum" ifadelerini kullandı.İmza töreni öncesinde Brezilyalı futbolcu, sağlık kontrolünden de geçti.
https://sputniknews.com.tr/20230810/yatirimcilari-da-ilgilendiriyor-galatasarayin-talebi-spkda-onaylandi-1074532367.html
tete
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/0b/1074553550_0:0:1872:1404_1920x0_80_0_0_d5001cd6c83998a402fe54281fb7cb48.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
galatasaray, tete, anlaşma
galatasaray, tete, anlaşma
Galatasaray'dan yeni transfer: 'Sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum'
Abone ol
Galatasaray'ın yeni transferi Brezilyalı futbolcu Mateus Cardoso Lemos Martins (Tete), sahaya çıkmak için sabırsızlandığını söyledi.
Galatasaray Kulübü, Brezilyalı futbolcu Mateus Cardoso Lemos Martins (Tete) ile anlaşma sağlandığını duyurdu.
Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mateus Cardoso Lemos Martins ile 4+1 sezon opsiyonlu olmak üzere transferi konusunda anlaşmaya varılmış olup, her bir sezon için net 2 milyon 800 bin avro garanti ücret ile toplam 3 milyon 100 bin avro net imza ücreti ödenecektir" denildi.
'Burada olduğum için çok mutluyum'
Tete, imza töreninin ardından yaptığı açıklamada, "Burada olduğum için çok mutluyum. Muhteşem taraftarı olan büyük bir kulüp. Umarım her şey yolunda gider. Teklif aldığımda çok mutlu oldum. Menajerimle konuştum. Türkiye'de oynamak isteyeceğim bir kulüp olduğunu söyledim" şeklinde konuştu.
Galatasaray'ın tarihi hakkında da bilgiye sahip olduğunu belirten Tete, "Şampiyon takıma gelmiş olmak harika bir duygu. Sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum. Gollerimle ve asistlerimle katkı sunmak istiyorum. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele veriyoruz. En iyi performansımı burada da göstermek istiyorum" ifadelerini kullandı.
İmza töreni öncesinde Brezilyalı futbolcu, sağlık kontrolünden de geçti.