https://sputniknews.com.tr/20230810/yatirimcilari-da-ilgilendiriyor-galatasarayin-talebi-spkda-onaylandi-1074532367.html
Yatırımcıları da ilgilendiriyor: Galatasaray'ın talebi SPK'da onaylandı
Yatırımcıları da ilgilendiriyor: Galatasaray'ın talebi SPK'da onaylandı
Galatasaray'ın Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na yaptığı bedelli sermaye artırımı talebi onaylandı. Galatasaray hissesi olanlar ellerindeki hisse tutarı kadar... 10.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-10T12:18+0300
2023-08-10T12:18+0300
2023-08-10T12:18+0300
spor
galatasaray
sermaye
sermaye piyasası kurulu (spk)
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SPK'nın haftalık yayınlanan bülteninde duyurulan haberde Galatasaray'ın 540 milyon liralık sermayesi 1 milyar 80 milyon liraya çıkarıldı. Böylece Sermaye Piyasası Kurulu, Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'nin bedelli sermaye artırımını başvurusuna onay verildi.Hürriyet'in haberine göre, şirketin mevcut 540 milyon TL olan sermayesi, artırım sonrası 1 milyar 80 milyon liraya ulaşacak.Sermaye artırımında satış türü "halka arz" olarak belirlendi. Başka bir deyişle Galatasaray hissesi olanlar ellerindeki Hisse tutarı kadar yeni hisseyi almak zorunda kalacak. Eğer almak istemezlerse rüçhan haklarını kullanarak almaları gereken hisseleri piyasada almak isteyenlere satabilecekler.952 milyon lira zarar açıklanmıştıGalatasaray en son açıkladığı bilançosunda 952 milyon 305 bin 887 lira zarar açıklamıştı. Şirketin mevcut sermayesi 540 milyon lirayken özsermayesi - 2 milyar 95 milyon 32 bin 356 lira seviyesinde bulunuyor. Şirketin Piyasa değeri ise dün itibarıyla 6 milyar 739 milyon 200 bin lira seviyesinde. Yüzde 39.98'i halka açık olan şirketin kalan kısmı Galatasaray Spor Kulübü'nde bulunuyor.Belli sermaye artırımı nedir?Bir şirketin esas sermayesine karşılık olan hisse senetlerinin bedelleri ödendikten sonra genel kurul kararı ile yeni hisse senedi çıkarılarak şirket sermayesinin arttırılmasına bedelli sermaye artırımı deniyor.Sermaye artırımına katılmak istemeyen pay sahipleri rüçhan haklarını "Bist Rüçhan Hakkı Kupon Pazarı" aracılığı ile satabiliyorlar.Rüçhan Hakkı ise ortaklıkların bedelli sermaye artırımlarına mevcut ortakların öncelikle katılma hakkına deniyor.
https://sputniknews.com.tr/20230807/galatasarayin-uefa-sampiyonlar-ligi-3-eleme-turunu-gecmesi-halinde-muhtemel-rakibi-belli-oldu-1074447120.html
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galatasaray, sermaye, sermaye piyasası kurulu (spk)
galatasaray, sermaye, sermaye piyasası kurulu (spk)
Yatırımcıları da ilgilendiriyor: Galatasaray'ın talebi SPK'da onaylandı
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Galatasaray'ın Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na yaptığı bedelli sermaye artırımı talebi onaylandı. Galatasaray hissesi olanlar ellerindeki hisse tutarı kadar yeni hisseyi almak zorunda kalacak.
SPK'nın haftalık yayınlanan bülteninde duyurulan haberde Galatasaray'ın 540 milyon liralık sermayesi 1 milyar 80 milyon liraya çıkarıldı. Böylece Sermaye Piyasası Kurulu, Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'nin bedelli sermaye artırımını başvurusuna onay verildi.
Hürriyet'in haberine göre, şirketin mevcut 540 milyon TL olan sermayesi, artırım sonrası 1 milyar 80 milyon liraya ulaşacak.
Sermaye artırımında satış türü "halka arz" olarak belirlendi. Başka bir deyişle Galatasaray hissesi olanlar ellerindeki Hisse tutarı kadar yeni hisseyi almak zorunda kalacak. Eğer almak istemezlerse rüçhan haklarını kullanarak almaları gereken hisseleri piyasada almak isteyenlere satabilecekler.
952 milyon lira zarar açıklanmıştı
Galatasaray en son açıkladığı bilançosunda 952 milyon 305 bin 887 lira zarar açıklamıştı. Şirketin mevcut sermayesi 540 milyon lirayken özsermayesi - 2 milyar 95 milyon 32 bin 356 lira seviyesinde bulunuyor. Şirketin Piyasa değeri ise dün itibarıyla 6 milyar 739 milyon 200 bin lira seviyesinde. Yüzde 39.98'i halka açık olan şirketin kalan kısmı Galatasaray Spor Kulübü'nde bulunuyor.
Belli sermaye artırımı nedir?
Bir şirketin esas sermayesine karşılık olan hisse senetlerinin bedelleri ödendikten sonra genel kurul kararı ile yeni hisse senedi çıkarılarak şirket sermayesinin arttırılmasına bedelli sermaye artırımı deniyor.
Sermaye artırımına katılmak istemeyen pay sahipleri rüçhan haklarını "Bist Rüçhan Hakkı Kupon Pazarı" aracılığı ile satabiliyorlar.
Rüçhan Hakkı ise ortaklıkların bedelli sermaye artırımlarına mevcut ortakların öncelikle katılma hakkına deniyor.