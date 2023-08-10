Yatırımcıları da ilgilendiriyor: Galatasaray'ın talebi SPK'da onaylandı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
TARİHTE BUGÜN
ABD yarım milyon insanı öldürdü
08:05
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
ÖZEL HABER
Almanya, Ukrayna’ya silah sevkiyatını yavaşlattı
09:05
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Anadolu'yu renklerle anlattı
10:09
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
ÖZEL HABER
Diyarbakır’daki Afrika sıcaklarına belediyeden gölet çözümü
11:05
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
ÖZEL HABER
Ozel Haber_Whatsapp dolandırıcılarına dikkat. Korunmanın yöntemini anlattı
12:29
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
ÖZEL HABER
ABD itiraf etti: Afganistan’da bizi Taliban değil, yolsuzluk mahvetti
13:18
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ÖZEL HBER
Ne Japon siyasiler ne de BM Genel Sekreteri, ABD’yi ağzına alamadı
14:08
3 dk
ÖZEL HABER
OPEC ülkelerinin kararı ABD’de kriz yarattı
15:01
2 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna medyası yazdı: Yurtdışındaki Ukraynalı diplomatlar ülkeye dönmüyor
16:01
2 dk
ÖZEL HABER
23 ülkenin BRICS’e katılmak istediği açıklandı
17:01
1 dk
ÖZEL HABER
Eski CIA ajanını şoke eden açıklama
18:01
2 dk
ÖZEL HABER
Putin imzaladı, artık paraları dondurulabilecek
19:00
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
ÖZEL HABER
Batı basını: Zelenskiy’nin öfke nöbetleri müttefiklerini kızdırdı
08:31
2 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
CHP ne durumda? Murat Karayalçın anlatıyor...
09:02
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna’nın açıklaması Polonya’yı kızdırdı
10:30
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
ÖZEL HABER
ABD basını: Ukrayna karşı saldırısında Rus savunma hatlarına dahi yaklaşamadı
11:31
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
ÖZEL HABER
ABD vatandaşlarını öfkelendiren ‘yardım’: 60 milyar dolar
12:30
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://sputniknews.com.tr/20230810/yatirimcilari-da-ilgilendiriyor-galatasarayin-talebi-spkda-onaylandi-1074532367.html
Yatırımcıları da ilgilendiriyor: Galatasaray'ın talebi SPK'da onaylandı
Yatırımcıları da ilgilendiriyor: Galatasaray'ın talebi SPK'da onaylandı
Galatasaray'ın Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na yaptığı bedelli sermaye artırımı talebi onaylandı. Galatasaray hissesi olanlar ellerindeki hisse tutarı kadar... 10.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-10T12:18+0300
2023-08-10T12:18+0300
spor
galatasaray
sermaye
sermaye piyasası kurulu (spk)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/1e/1071810378_0:199:2931:1847_1920x0_80_0_0_7a90a0632effcbcfba661e6359e305f5.jpg
SPK'nın haftalık yayınlanan bülteninde duyurulan haberde Galatasaray'ın 540 milyon liralık sermayesi 1 milyar 80 milyon liraya çıkarıldı. Böylece Sermaye Piyasası Kurulu, Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'nin bedelli sermaye artırımını başvurusuna onay verildi.Hürriyet'in haberine göre, şirketin mevcut 540 milyon TL olan sermayesi, artırım sonrası 1 milyar 80 milyon liraya ulaşacak.Sermaye artırımında satış türü "halka arz" olarak belirlendi. Başka bir deyişle Galatasaray hissesi olanlar ellerindeki Hisse tutarı kadar yeni hisseyi almak zorunda kalacak. Eğer almak istemezlerse rüçhan haklarını kullanarak almaları gereken hisseleri piyasada almak isteyenlere satabilecekler.952 milyon lira zarar açıklanmıştıGalatasaray en son açıkladığı bilançosunda 952 milyon 305 bin 887 lira zarar açıklamıştı. Şirketin mevcut sermayesi 540 milyon lirayken özsermayesi - 2 milyar 95 milyon 32 bin 356 lira seviyesinde bulunuyor. Şirketin Piyasa değeri ise dün itibarıyla 6 milyar 739 milyon 200 bin lira seviyesinde. Yüzde 39.98'i halka açık olan şirketin kalan kısmı Galatasaray Spor Kulübü'nde bulunuyor.Belli sermaye artırımı nedir?Bir şirketin esas sermayesine karşılık olan hisse senetlerinin bedelleri ödendikten sonra genel kurul kararı ile yeni hisse senedi çıkarılarak şirket sermayesinin arttırılmasına bedelli sermaye artırımı deniyor.Sermaye artırımına katılmak istemeyen pay sahipleri rüçhan haklarını "Bist Rüçhan Hakkı Kupon Pazarı" aracılığı ile satabiliyorlar.Rüçhan Hakkı ise ortaklıkların bedelli sermaye artırımlarına mevcut ortakların öncelikle katılma hakkına deniyor.
https://sputniknews.com.tr/20230807/galatasarayin-uefa-sampiyonlar-ligi-3-eleme-turunu-gecmesi-halinde-muhtemel-rakibi-belli-oldu-1074447120.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/1e/1071810378_100:0:2829:2047_1920x0_80_0_0_75788734a2951ba7916bc33326ef1a07.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
galatasaray, sermaye, sermaye piyasası kurulu (spk)
galatasaray, sermaye, sermaye piyasası kurulu (spk)

Yatırımcıları da ilgilendiriyor: Galatasaray'ın talebi SPK'da onaylandı

12:18 10.08.2023
© AASüper Lig'de şampiyon Galatasaray
Süper Lig'de şampiyon Galatasaray - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2023
© AA
Abone olTelegram
Galatasaray'ın Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na yaptığı bedelli sermaye artırımı talebi onaylandı. Galatasaray hissesi olanlar ellerindeki hisse tutarı kadar yeni hisseyi almak zorunda kalacak.
SPK'nın haftalık yayınlanan bülteninde duyurulan haberde Galatasaray'ın 540 milyon liralık sermayesi 1 milyar 80 milyon liraya çıkarıldı. Böylece Sermaye Piyasası Kurulu, Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'nin bedelli sermaye artırımını başvurusuna onay verildi.
Hürriyet'in haberine göre, şirketin mevcut 540 milyon TL olan sermayesi, artırım sonrası 1 milyar 80 milyon liraya ulaşacak.
Sermaye artırımında satış türü "halka arz" olarak belirlendi. Başka bir deyişle Galatasaray hissesi olanlar ellerindeki Hisse tutarı kadar yeni hisseyi almak zorunda kalacak. Eğer almak istemezlerse rüçhan haklarını kullanarak almaları gereken hisseleri piyasada almak isteyenlere satabilecekler.

952 milyon lira zarar açıklanmıştı

Galatasaray en son açıkladığı bilançosunda 952 milyon 305 bin 887 lira zarar açıklamıştı. Şirketin mevcut sermayesi 540 milyon lirayken özsermayesi - 2 milyar 95 milyon 32 bin 356 lira seviyesinde bulunuyor. Şirketin Piyasa değeri ise dün itibarıyla 6 milyar 739 milyon 200 bin lira seviyesinde. Yüzde 39.98'i halka açık olan şirketin kalan kısmı Galatasaray Spor Kulübü'nde bulunuyor.

Belli sermaye artırımı nedir?

Bir şirketin esas sermayesine karşılık olan hisse senetlerinin bedelleri ödendikten sonra genel kurul kararı ile yeni hisse senedi çıkarılarak şirket sermayesinin arttırılmasına bedelli sermaye artırımı deniyor.
Sermaye artırımına katılmak istemeyen pay sahipleri rüçhan haklarını "Bist Rüçhan Hakkı Kupon Pazarı" aracılığı ile satabiliyorlar.
Rüçhan Hakkı ise ortaklıkların bedelli sermaye artırımlarına mevcut ortakların öncelikle katılma hakkına deniyor.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Litvanya temsilcisi Zalgiris ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.08.2023
SPOR
Galatasaray'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunu geçmesi halinde muhtemel rakibi belli oldu
7 Ağustos, 13:14
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала