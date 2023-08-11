https://sputniknews.com.tr/20230811/ekvadorda-devlet-baskani-adayinin-oldurulmesine-iliskin-6-kolombiyali-gozaltina-alindi-1074561297.html

Ekvador'da devlet başkanı adayının öldürülmesine ilişkin 6 Kolombiyalı gözaltına alındı

Ekvador'da devlet başkanı adayının öldürülmesine ilişkin 6 Kolombiyalı gözaltına alındı

Ekvador'da, devlet başkanı adayı Villavicencio'nun silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmesi üzerine, olayla ilişkisi olduğu düşünülen 6 Kolombiyalı... 11.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-11T13:27+0300

2023-08-11T13:27+0300

2023-08-11T13:27+0300

kolombiya

ekvador

saldırı

ölü

suikast

seçim

gözaltı

zanlı

dünya

uyuşturucu

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Ekvador'da 20 Ağustos'ta yapılması planlanan devlet başkanı seçimi öncesinde 'yolsuzluğa karşı duruşuyla' tanınan başkan adayı Fernando Villavicencio'nun 9 Ağustos'ta silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından 6 kişi gözaltına alındı. Söz konusu kişilerin Kolombiyalı olduğunu belirtildi.AA'nın haberine göre başkent Kito'da bir evde saklanırken yakalanan zanlıların, silah ve el bombası gibi mühimmatın yanı sıra bir araç ve bir motosiklet de bulundurduğu kaydedildi.Ekvador İçişleri Bakanı Juan Zapata, saldırıyı '20 Ağustos seçimlerini sabote etme amacıyla yapılmış terörist nitelikte bir siyasi suç' olarak tanımladı.Polis raporunda, gözaltına alınanların bir örgüte mensup olup olmadığı hakkında bilgi verilmezken Zapata, zanlıların organize suçla ilişkili olduğunu ifade etti.Ne olmuştu?Seçim kampanyası ekibi, Villavicencio'nun, Kito'da katıldığı bir etkinlik sonrası aracına bindiği sırada saldırgan tarafından başına 3 el ateş edilerek öldürüldüğünü duyurmuştu.Ekvador Başsavcısı, saldırıyı düzenleyen şüphelinin güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada vurulduğunu ve ağır yaralanması nedeniyle öldüğünü bildirmişti.Saldırıda ayrıca, aralarında bir milletvekili adayı ve 2 polis memurunun da bulunduğu, 9 kişinin yaralandığı kaydedilmişti.Villavicencio, Ekvador'da faaliyet gösteren uluslararası organize suç grubundan biri olan Meksika'nın 'Sinaloa Karteli' liderleri de dahil olmak üzere çok sayıda kişiden ölüm tehdidi aldığını söylemişti.Ekvador'da uyuşturucu çeteleriPeru ve Kolombiya'ya komşu Ekvador, bu ülkelerden yapılan uyuşturucu ticaretinde geçiş noktası olarak kullanılıyor. Ülkede, uyuşturucu çeteleri yoğun faaliyet gösteriyor.Ülkede uyuşturucu çetelerinin bölgesel mücadeleleri nedeniyle her yıl çok sayıda kişi yaşamını yitiriyor.

https://sputniknews.com.tr/20230810/ekvadorda-suikaste-ugrayan-devlet-baskani-adayi-olduruldu-1074531718.html

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