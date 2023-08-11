https://sputniknews.com.tr/20230811/dunya-onu-turk-duses-olarak-tanidi-mecklenburg-prensi-ile-evlenen-macit-anne-olacagini-duyurdu-1074566472.html

Dünya onu 'Türk Düşes' olarak tanıdı: Mecklenburg Prensi ile evlenen Macit, anne olacağını duyurdu

Dünya onu 'Türk Düşes' olarak tanıdı: Mecklenburg Prensi ile evlenen Macit, anne olacağını duyurdu

Mecklenburg Prensi Alexander'la tanışıp evlenmesiyle 'düşes' ilan edildi. Türk düşes Hande Macit, bebek beklediklerini sosyal medyadan ilan etti 11.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-11T15:41+0300

2023-08-11T15:41+0300

2023-08-11T15:41+0300

hande macit

yaşam

mecklenburg dükalığı

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prens

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Dünya basınında da 'Türk düşes' olarak bilinen Hande Macit, haberi sosyal medya hesabından paylaştı. Doğumu Eylül ayı ortasında beklediklerini söyleyen Macit, sonrasında eşi ve bebeği ile birlikte Türkiye'yi ziyaret edeceklerini açıkladı.Hande Macit kimdir?Mersinli Hande Macit, aşk hikayesi ile sosyal medyada gündem olmadan önce, okumak için gittiği Hollanda'da 'hayatının prensiyle' tanıştı. Mersin'de yaşayan Macit, Tarsus Amerikan Koleji'ni tamamladı. 2018'de gittiği Hollanda'da ekonomi eğitimi aldı. Ardından ağabeyi Kerem Macit’le yoğurt şirketi açtı. Hollanda'nın en başarılı genç girişimcileri arasında yer aldı.2019'da katıldığı bir davette Avrupa'nın en eski hanedanlarından Mecklenburg Dükalığı'nın Veliaht Prensi George Alexander Mecklenburg'la tanıştı. İlk görüşte aşık olduğunu söyleyen ikili hemen evlilik kararı almış, 17 Haziran'da kıyılan nikahla Macklenburg Düşes'i olan Hande 'İlk Türk Düşes' olarak tarih yazmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20220925/prensle-evlenen-hande-macit-astronot-olmayi-istemistim-prenses-olmak-gibi-bir-hayalim-yoktu-1061602629.html

mersin

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