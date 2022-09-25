Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20220925/prensle-evlenen-hande-macit-astronot-olmayi-istemistim-prenses-olmak-gibi-bir-hayalim-yoktu-1061602629.html
Prensle evlenen Hande Macit: Astronot olmayı istemiştim, prenses olmak gibi bir hayalim yoktu
Prensle evlenen Hande Macit: Astronot olmayı istemiştim, prenses olmak gibi bir hayalim yoktu
Mecklenburg Veliaht Prensi Georg Alexander ile evlenerek ‘düşes’ unvanı alan Mersinli Hande Macit verdiği röportajda "Hep astronot olmayı istemiştim. Prenses... 25.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-25T14:11+0300
2022-09-25T14:11+0300
yaşam
türkiye
hande macit
evlenme teklifi
prens
prenses
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/17/1061543389_0:0:750:423_1920x0_80_0_0_8d2f98950899f95e5eb2ba45f671e998.jpg
Mersin’in Tarsus ilçesinde doğan ve 12 yıl önce eğitim için Hollanda’nın Rotterdam kentine giden Hande Macit, Almanya’nın Mecklenburg-Vorpommern Dukalığı’nın Veliaht Prensi 31 yaşındaki Georg Alexander ile evlendi ve düşes unvanı aldı.Hande Macit Takvim gazetesine verdiği röportajda Prens ile olan evlilik ve tanışma sürecini "Eğlencede, Alexander'la göz göze geldik. Çok etkilendim ancak utandığım için konuşamamıştım. Sonra Alexander yanıma geldi. Sohbetimiz başlayınca kendisine aşık oldum. Prens olduğunu tanıştıktan 2 hafta sonra öğrendim ve çok şaşırdım. Ailemle paylaşıp fikirlerini aldım” şeklinde anlattı.“Evlenme teklifini Rotterdam'da aldım. Yüzüğü kendisi tasarladığı için görmüştüm. O yüzden teklif sürpriz olmadı” diyen Macit “Hep astronot olmayı istemiştim. Prenses olmak gibi bir hayalim yoktu” diye konuştu.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/17/1061543389_103:0:730:470_1920x0_80_0_0_6038b444fe630bb9a72ae761f151c868.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, hande macit, evlenme teklifi, prens, prenses
türkiye, hande macit, evlenme teklifi, prens, prenses

Prensle evlenen Hande Macit: Astronot olmayı istemiştim, prenses olmak gibi bir hayalim yoktu

14:11 25.09.2022
© Kraliyet AilesiMersinli Hande Macit, Almanya’nın Mecklenburg-Vorpommern Dukalığı’nın Veliaht Prensi Georg Alexander ile evlenmesinin ardından ''düşes'' unvanını aldı.
Mersinli Hande Macit, Almanya’nın Mecklenburg-Vorpommern Dukalığı’nın Veliaht Prensi Georg Alexander ile evlenmesinin ardından ''düşes'' unvanını aldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2022
© Kraliyet Ailesi
Abone olTelegram
Mecklenburg Veliaht Prensi Georg Alexander ile evlenerek ‘düşes’ unvanı alan Mersinli Hande Macit verdiği röportajda "Hep astronot olmayı istemiştim. Prenses olmak gibi bir hayalim yoktu" dedi.
Mersin’in Tarsus ilçesinde doğan ve 12 yıl önce eğitim için Hollanda’nın Rotterdam kentine giden Hande Macit, Almanya’nın Mecklenburg-Vorpommern Dukalığı’nın Veliaht Prensi 31 yaşındaki Georg Alexander ile evlendi ve düşes unvanı aldı.
Hande Macit Takvim gazetesine verdiği röportajda Prens ile olan evlilik ve tanışma sürecini "Eğlencede, Alexander'la göz göze geldik. Çok etkilendim ancak utandığım için konuşamamıştım. Sonra Alexander yanıma geldi. Sohbetimiz başlayınca kendisine aşık oldum. Prens olduğunu tanıştıktan 2 hafta sonra öğrendim ve çok şaşırdım. Ailemle paylaşıp fikirlerini aldım” şeklinde anlattı.
“Evlenme teklifini Rotterdam'da aldım. Yüzüğü kendisi tasarladığı için görmüştüm. O yüzden teklif sürpriz olmadı” diyen Macit “Hep astronot olmayı istemiştim. Prenses olmak gibi bir hayalim yoktu” diye konuştu.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала