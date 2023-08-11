https://sputniknews.com.tr/20230811/biden-yonetimi-buyuk-kismi-ukrayna-icin-kullanilacak-40-milyar-dolarlik-fona-kongreden-onay-istedi-1074549055.html

Biden yönetimi, büyük kısmı Ukrayna için kullanılacak 40 milyar dolarlık fona Kongre'den onay istedi

Biden yönetimi, büyük kısmı Ukrayna için kullanılacak 40 milyar dolarlık fona Kongre'den onay istedi

Joe Biden yönetimi, başta Ukrayna'ya verilen destek, afet yardımı ve sınır ile göçmen sorunlarıyla mücadele kapsamında ek finansman sağlayabilmek için... 11.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-11T01:35+0300

2023-08-11T01:35+0300

2023-08-11T01:35+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna krizi

beyaz saray

kevin mccarthy

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Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe Ofisi Direktörü Shalanda Young, Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy'e gönderdiği mektupta, 40 milyar dolarlık acil durum fonuna "üç grup kritik ihtiyacı" karşılamak için gerek duyulduğunu belirtti.Young, şunları kaydetti:Kongre'nin onaylaması halinde fonun 24 milyar dolar kadarlık kısmının Ukrayna'ya yardım ve diğer uluslararası ihtiyaçlar, 12 milyar doları afetle mücadele, 4 milyar dolar kadarının ise sınır ve göç sorunlarıyla mücadele için kullanılması planlanıyor.Diğer yandan ABD Kongresindeki bazı Cumhuriyetçiler ek bütçe talebine tepki göstererek, fonu desteklemeyecekleri mesajını verdi.

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