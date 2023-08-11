https://sputniknews.com.tr/20230811/bati-basini-abd-5-vatandasinin-serbest-birakilmasi-icin-iranla-6-milyar-dolarlik-anlasma-yapti-1074563724.html

Batı basını: ABD, 5 vatandaşının serbest bırakılması için İran'la 6 milyar dolarlık anlaşma yaptı

Batı basını: ABD, 5 vatandaşının serbest bırakılması için İran'la 6 milyar dolarlık anlaşma yaptı

ABD'nin, vatandaşı olan 5 tutuklunun serbest bırakılması için İran'la 6 milyar dolarlık bir anlaşmaya vardığı bildirildi. 11.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-11T14:36+0300

2023-08-11T14:36+0300

2023-08-11T14:36+0300

dünya

abd

iran

ev hapsi

tutuklu

rehine

suçlu

takas

anlaşma

the new york times (nyt)

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ABD merkezli The New York Times'ın (NYT) haberine göre meşhur Evin Hapishanesi'nde casusluk suçlamasıyla tutulan İran asıllı ABD vatandaşları olan Siamak Namazi, Emad Sharghi, Morad Tahbaz ve ismi açıklanmayan iki mahkum, artık Tahran'daki bir otelde ev hapsine alındı.Gazeteye göre anlaşma kapsamında ABD hükümeti 6 milyar dolarlık petrol varlığı üstündeki kısıtlamaları kaldıracak ve bazı İranlı mahkumlar da serbest bırakılacak.Namazi'nin avukatı Jared Genser, birkaç hafta otelde tutulduktan sonra grubun uçağa binip ülkeyi terk etmesine izin verileceğini belirtti.Gazeteye konuşan kaynaklara göre, adı açıklanmayan ABD'lilerden birinin bilim insanı, diğerininse işinsanı olduğunu söyledi. Bir başka mahkum olan ABD'li bir kadın da çoktan ev hapsine alındı.CNN'e konuşan Genser, "İran'ın ABD'li rehineleri Evin Hapishanesi'nden tahmin edildiği gibi ev hapsine taşıması önemli bir gelişme" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230811/biden-cini-saatli-bomba-olarak-niteledi-1074561841.html

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abd, iran, ev hapsi, tutuklu, rehine, suçlu, takas, anlaşma, the new york times (nyt)