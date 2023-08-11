https://sputniknews.com.tr/20230811/abd-temsilciler-meclisi-uyesi-taylor-greene-ukrayna-icin-yeni-harcamalara-karsi-1074567646.html
ABD Temsilciler Meclisi üyesi Taylor Greene, Ukrayna için yeni harcamalara karşı olduğunu yineledi
ABD Temsilciler Meclisi üyesi Taylor Greene, Ukrayna için yeni harcamalara karşı olduğunu yineledi
ABD Temsilciler Meclisi’nin Cumhuriyetçi Üyesi Greene, ülkesinin Ukrayna’nın ihtiyaçları için bir milyar dolar daha ayırmayı göze alamayacağını belirtti. 11.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-11T16:53+0300
2023-08-11T16:53+0300
2023-08-11T16:54+0300
ukrayna krizi
marjorie taylor greene
abd
ukrayna
ukrayna krizi
güvenlik
ekonomik
yardım
askeri yardım
silah yardımı
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ABD Temsilciler Meclisi’nin Cumhuriyetçi Üyesi Marjorie Taylor Greene, X paylaşımında, ABD Başkanı Joe Biden’in, Kongre’ye, federal bütçeden Ukrayna’ya askeri yardım için 13 milyar dolar ve Ukrayna dahil bazı ülkelere ekonomik ve güvenlik desteği için ek 8.5 milyar dolar ayırma çağrısını değerlendirdi. Greene paylaşımına, “Hayır! Sabit gelirli emekliler yüksek enflasyon nedeniyle kiralarını zar zor öderken, borcumuz 32 trilyon dolarken ve evsiz sayısı tüm zamanların en yüksek sayıya ulaşırken, Biden’ın sefil sınır politikası nedeniyle her gün 300’den fazla Amerikalı ölürken Ukrayna’ya 40 milyar dolar daha vermeyi göze alamayız” diye yazdı.
https://sputniknews.com.tr/20230809/abd-temsilciler-meclisi-uyesi-taylor-greeneden-ukraynaya-yardima-son-verme-cagrisi-1074510687.html
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marjorie taylor greene, abd, ukrayna, ukrayna krizi, güvenlik, ekonomik, yardım, askeri yardım, silah yardımı, abd temsilciler meclisi
marjorie taylor greene, abd, ukrayna, ukrayna krizi, güvenlik, ekonomik, yardım, askeri yardım, silah yardımı, abd temsilciler meclisi
ABD Temsilciler Meclisi üyesi Taylor Greene, Ukrayna için yeni harcamalara karşı olduğunu yineledi
16:53 11.08.2023 (güncellendi: 16:54 11.08.2023) Abone ol
ABD Temsilciler Meclisi’nin Cumhuriyetçi Üyesi Greene, ülkesinin Ukrayna’nın ihtiyaçları için bir milyar dolar daha ayırmayı göze alamayacağını belirtti.
ABD Temsilciler Meclisi’nin Cumhuriyetçi Üyesi Marjorie Taylor Greene
, X
paylaşımında, ABD Başkanı Joe Biden’
in, Kongre’ye, federal bütçeden Ukrayna’ya askeri yardım için 13 milyar dolar
ve Ukrayna dahil bazı ülkelere ekonomik
ve güvenlik
desteği için ek 8.5 milyar dolar
ayırma çağrısını değerlendirdi.
Greene paylaşımına, “Hayır! Sabit gelirli emekliler yüksek enflasyon nedeniyle kiralarını zar zor öderken, borcumuz 32 trilyon dolarken ve evsiz sayısı tüm zamanların en yüksek sayıya ulaşırken, Biden’ın sefil sınır politikası nedeniyle her gün 300’den fazla Amerikalı ölürken Ukrayna’ya 40 milyar dolar daha vermeyi göze alamayız” diye yazdı.