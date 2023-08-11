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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230811/abd-temsilciler-meclisi-uyesi-taylor-greene-ukrayna-icin-yeni-harcamalara-karsi-1074567646.html
ABD Temsilciler Meclisi üyesi Taylor Greene, Ukrayna için yeni harcamalara karşı olduğunu yineledi
ABD Temsilciler Meclisi üyesi Taylor Greene, Ukrayna için yeni harcamalara karşı olduğunu yineledi
ABD Temsilciler Meclisi’nin Cumhuriyetçi Üyesi Greene, ülkesinin Ukrayna’nın ihtiyaçları için bir milyar dolar daha ayırmayı göze alamayacağını belirtti. 11.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-11T16:53+0300
2023-08-11T16:54+0300
ukrayna krizi
marjorie taylor greene
abd
ukrayna
ukrayna krizi
güvenlik
ekonomik
yardım
askeri yardım
silah yardımı
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ABD Temsilciler Meclisi’nin Cumhuriyetçi Üyesi Marjorie Taylor Greene, X paylaşımında, ABD Başkanı Joe Biden’in, Kongre’ye, federal bütçeden Ukrayna’ya askeri yardım için 13 milyar dolar ve Ukrayna dahil bazı ülkelere ekonomik ve güvenlik desteği için ek 8.5 milyar dolar ayırma çağrısını değerlendirdi. Greene paylaşımına, “Hayır! Sabit gelirli emekliler yüksek enflasyon nedeniyle kiralarını zar zor öderken, borcumuz 32 trilyon dolarken ve evsiz sayısı tüm zamanların en yüksek sayıya ulaşırken, Biden’ın sefil sınır politikası nedeniyle her gün 300’den fazla Amerikalı ölürken Ukrayna’ya 40 milyar dolar daha vermeyi göze alamayız” diye yazdı.
https://sputniknews.com.tr/20230809/abd-temsilciler-meclisi-uyesi-taylor-greeneden-ukraynaya-yardima-son-verme-cagrisi-1074510687.html
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marjorie taylor greene, abd, ukrayna, ukrayna krizi, güvenlik, ekonomik, yardım, askeri yardım, silah yardımı, abd temsilciler meclisi
marjorie taylor greene, abd, ukrayna, ukrayna krizi, güvenlik, ekonomik, yardım, askeri yardım, silah yardımı, abd temsilciler meclisi

ABD Temsilciler Meclisi üyesi Taylor Greene, Ukrayna için yeni harcamalara karşı olduğunu yineledi

16:53 11.08.2023 (güncellendi: 16:54 11.08.2023)
© AFP 2023 / MANDEL NGANMarjorie Taylor Greene
Marjorie Taylor Greene - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2023
© AFP 2023 / MANDEL NGAN
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ABD Temsilciler Meclisi’nin Cumhuriyetçi Üyesi Greene, ülkesinin Ukrayna’nın ihtiyaçları için bir milyar dolar daha ayırmayı göze alamayacağını belirtti.
ABD Temsilciler Meclisi’nin Cumhuriyetçi Üyesi Marjorie Taylor Greene, X paylaşımında, ABD Başkanı Joe Biden’in, Kongre’ye, federal bütçeden Ukrayna’ya askeri yardım için 13 milyar dolar ve Ukrayna dahil bazı ülkelere ekonomik ve güvenlik desteği için ek 8.5 milyar dolar ayırma çağrısını değerlendirdi.
Greene paylaşımına, “Hayır! Sabit gelirli emekliler yüksek enflasyon nedeniyle kiralarını zar zor öderken, borcumuz 32 trilyon dolarken ve evsiz sayısı tüm zamanların en yüksek sayıya ulaşırken, Biden’ın sefil sınır politikası nedeniyle her gün 300’den fazla Amerikalı ölürken Ukrayna’ya 40 milyar dolar daha vermeyi göze alamayız” diye yazdı.
U.S. Rep. Marjorie Taylor Greene (R-GA) speaks during an America First rally in Dalton, Georgia, U.S. May 27, 2021 - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2023
Ukrayna krizi
ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Taylor Greene’den Ukrayna’ya yardıma son verme çağrısı
9 Ağustos, 17:35
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