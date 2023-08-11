https://sputniknews.com.tr/20230811/abd-temsilciler-meclisi-uyesi-taylor-greene-ukrayna-icin-yeni-harcamalara-karsi-1074567646.html

ABD Temsilciler Meclisi üyesi Taylor Greene, Ukrayna için yeni harcamalara karşı olduğunu yineledi

ABD Temsilciler Meclisi üyesi Taylor Greene, Ukrayna için yeni harcamalara karşı olduğunu yineledi

ABD Temsilciler Meclisi’nin Cumhuriyetçi Üyesi Greene, ülkesinin Ukrayna’nın ihtiyaçları için bir milyar dolar daha ayırmayı göze alamayacağını belirtti. 11.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-11T16:53+0300

2023-08-11T16:53+0300

2023-08-11T16:54+0300

ukrayna krizi

marjorie taylor greene

abd

ukrayna

ukrayna krizi

güvenlik

ekonomik

yardım

askeri yardım

silah yardımı

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ABD Temsilciler Meclisi’nin Cumhuriyetçi Üyesi Marjorie Taylor Greene, X paylaşımında, ABD Başkanı Joe Biden’in, Kongre’ye, federal bütçeden Ukrayna’ya askeri yardım için 13 milyar dolar ve Ukrayna dahil bazı ülkelere ekonomik ve güvenlik desteği için ek 8.5 milyar dolar ayırma çağrısını değerlendirdi. Greene paylaşımına, “Hayır! Sabit gelirli emekliler yüksek enflasyon nedeniyle kiralarını zar zor öderken, borcumuz 32 trilyon dolarken ve evsiz sayısı tüm zamanların en yüksek sayıya ulaşırken, Biden’ın sefil sınır politikası nedeniyle her gün 300’den fazla Amerikalı ölürken Ukrayna’ya 40 milyar dolar daha vermeyi göze alamayız” diye yazdı.

https://sputniknews.com.tr/20230809/abd-temsilciler-meclisi-uyesi-taylor-greeneden-ukraynaya-yardima-son-verme-cagrisi-1074510687.html

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marjorie taylor greene, abd, ukrayna, ukrayna krizi, güvenlik, ekonomik, yardım, askeri yardım, silah yardımı, abd temsilciler meclisi