https://sputniknews.com.tr/20230809/abd-temsilciler-meclisi-uyesi-taylor-greeneden-ukraynaya-yardima-son-verme-cagrisi-1074510687.html

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Taylor Greene’den Ukrayna’ya yardıma son verme çağrısı

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Taylor Greene’den Ukrayna’ya yardıma son verme çağrısı

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Greene, ülkesinin kendi ordusunda sorunlar devam ederken Ukrayna’yı finanse etmemesi gerektiğini belirtti. 09.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-09T17:35+0300

2023-08-09T17:35+0300

2023-08-09T17:35+0300

ukrayna krizi

ukrayna krizi

ukrayna

yardım

dolandırıcılık

yardım paketi

joe biden

abd

asker

ordu

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ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Marjorie Taylor Greene, Twitter paylaşımında, “Ukrayna’ya daha fazla paraya hayır!” diye yazdı.Henüz ABD ordusuna finansmanın sonuna kadar yapılmadığına dikkat çeken politikacı, Başkan Joe Biden idaresini, Ukrayna’ya daha fazla para göndermek için 'muhasebe dolandırıcılığı' yaptığını öne sürdü.Fonların, ABD’lilere yardıma yönlendirilmesi gerektiğini savunan Taylor Greene, Ukrayna’ya yeni yardım paketi için oy kullanmayacağını belirterek, “Bu gülünç!” diye ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20230809/putinden-kararname-doviz-cinsinden-devlet-teminatlari-rubleyle-odenebilecek-1074510549.html

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