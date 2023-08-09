https://sputniknews.com.tr/20230809/abd-temsilciler-meclisi-uyesi-taylor-greeneden-ukraynaya-yardima-son-verme-cagrisi-1074510687.html
ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Taylor Greene’den Ukrayna’ya yardıma son verme çağrısı
ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Taylor Greene’den Ukrayna’ya yardıma son verme çağrısı
ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Greene, ülkesinin kendi ordusunda sorunlar devam ederken Ukrayna’yı finanse etmemesi gerektiğini belirtti. 09.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-09T17:35+0300
2023-08-09T17:35+0300
2023-08-09T17:35+0300
ukrayna krizi
ukrayna krizi
ukrayna
yardım
dolandırıcılık
yardım paketi
joe biden
abd
asker
ordu
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ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Marjorie Taylor Greene, Twitter paylaşımında, “Ukrayna’ya daha fazla paraya hayır!” diye yazdı.Henüz ABD ordusuna finansmanın sonuna kadar yapılmadığına dikkat çeken politikacı, Başkan Joe Biden idaresini, Ukrayna’ya daha fazla para göndermek için 'muhasebe dolandırıcılığı' yaptığını öne sürdü.Fonların, ABD’lilere yardıma yönlendirilmesi gerektiğini savunan Taylor Greene, Ukrayna’ya yeni yardım paketi için oy kullanmayacağını belirterek, “Bu gülünç!” diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230809/putinden-kararname-doviz-cinsinden-devlet-teminatlari-rubleyle-odenebilecek-1074510549.html
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ukrayna krizi, ukrayna, yardım, dolandırıcılık, yardım paketi, joe biden, abd, asker, ordu, silah yardımı, rusya, senatör, temsilciler meclisi, abd temsilciler meclisi, marjorie taylor greene
ukrayna krizi, ukrayna, yardım, dolandırıcılık, yardım paketi, joe biden, abd, asker, ordu, silah yardımı, rusya, senatör, temsilciler meclisi, abd temsilciler meclisi, marjorie taylor greene
ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Taylor Greene’den Ukrayna’ya yardıma son verme çağrısı
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ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Greene, ülkesinin kendi ordusunda sorunlar devam ederken Ukrayna’yı finanse etmemesi gerektiğini belirtti.
ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Marjorie Taylor Greene
, Twitter
paylaşımında, “Ukrayna’ya daha fazla paraya hayır!”
diye yazdı.
Henüz ABD ordusuna finansmanın sonuna kadar yapılmadığına dikkat çeken politikacı, Başkan Joe Biden idaresini, Ukrayna’ya daha fazla para göndermek için 'muhasebe dolandırıcılığı' yaptığını öne sürdü.
Fonların, ABD’lilere yardıma yönlendirilmesi gerektiğini savunan Taylor Greene, Ukrayna’ya yeni yardım paketi için oy kullanmayacağını belirterek, “Bu gülünç!” diye ekledi.