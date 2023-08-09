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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230809/abd-temsilciler-meclisi-uyesi-taylor-greeneden-ukraynaya-yardima-son-verme-cagrisi-1074510687.html
ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Taylor Greene’den Ukrayna’ya yardıma son verme çağrısı
ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Taylor Greene’den Ukrayna’ya yardıma son verme çağrısı
ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Greene, ülkesinin kendi ordusunda sorunlar devam ederken Ukrayna’yı finanse etmemesi gerektiğini belirtti. 09.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-09T17:35+0300
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ukrayna krizi
ukrayna krizi
ukrayna
yardım
dolandırıcılık
yardım paketi
joe biden
abd
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ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Marjorie Taylor Greene, Twitter paylaşımında, “Ukrayna’ya daha fazla paraya hayır!” diye yazdı.Henüz ABD ordusuna finansmanın sonuna kadar yapılmadığına dikkat çeken politikacı, Başkan Joe Biden idaresini, Ukrayna’ya daha fazla para göndermek için 'muhasebe dolandırıcılığı' yaptığını öne sürdü.Fonların, ABD’lilere yardıma yönlendirilmesi gerektiğini savunan Taylor Greene, Ukrayna’ya yeni yardım paketi için oy kullanmayacağını belirterek, “Bu gülünç!” diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230809/putinden-kararname-doviz-cinsinden-devlet-teminatlari-rubleyle-odenebilecek-1074510549.html
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ukrayna krizi, ukrayna, yardım, dolandırıcılık, yardım paketi, joe biden, abd, asker, ordu, silah yardımı, rusya, senatör, temsilciler meclisi, abd temsilciler meclisi, marjorie taylor greene
ukrayna krizi, ukrayna, yardım, dolandırıcılık, yardım paketi, joe biden, abd, asker, ordu, silah yardımı, rusya, senatör, temsilciler meclisi, abd temsilciler meclisi, marjorie taylor greene

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Taylor Greene’den Ukrayna’ya yardıma son verme çağrısı

17:35 09.08.2023
© AFP 2023 / DUSTIN CHAMBERSU.S. Rep. Marjorie Taylor Greene (R-GA) speaks during an "America First" rally in Dalton, Georgia, U.S. May 27, 2021
U.S. Rep. Marjorie Taylor Greene (R-GA) speaks during an America First rally in Dalton, Georgia, U.S. May 27, 2021 - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2023
© AFP 2023 / DUSTIN CHAMBERS
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ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Greene, ülkesinin kendi ordusunda sorunlar devam ederken Ukrayna’yı finanse etmemesi gerektiğini belirtti.
ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Marjorie Taylor Greene, Twitter paylaşımında, “Ukrayna’ya daha fazla paraya hayır!” diye yazdı.
Henüz ABD ordusuna finansmanın sonuna kadar yapılmadığına dikkat çeken politikacı, Başkan Joe Biden idaresini, Ukrayna’ya daha fazla para göndermek için 'muhasebe dolandırıcılığı' yaptığını öne sürdü.
Fonların, ABD’lilere yardıma yönlendirilmesi gerektiğini savunan Taylor Greene, Ukrayna’ya yeni yardım paketi için oy kullanmayacağını belirterek, “Bu gülünç!” diye ekledi.
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2023
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