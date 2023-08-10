https://sputniknews.com.tr/20230810/trabzonun-yeni-valisi-aziz-yildirim-oldu-1074526791.html

Trabzon'un yeni valisi Aziz Yıldırım oldu

Trabzon'un yeni valisi Aziz Yıldırım oldu

Tekirdağ Valiliği görevini yürüten Aziz Yıldırım, Trabzon'a vali olarak atandı. Trabzon'un yeni valisinin, eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile isminin... 10.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-10T10:00+0300

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türkiye

atama

vali

trabzon

aziz yıldırım

sosyal medya

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile 57 ilin valisi değiştirildi.Daha önce Tekirdağ Valiliği görevini yürüten Aziz Yıldırım, Trabzon'un yeni valisi oldu.Trabzon'a atanan Aziz Yıldırım'ın, isminin eski Fenerbahçe Başkanı ile aynı olması nedeniyle sosyal medyada çok konuşuldu.Sosyal medyada valinin adının eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile aynı olması ve Trabzon'a atanması espri konusu oldu.

https://sputniknews.com.tr/20230810/resmi-gazetede-yayimlandi-57-ile-vali-atandi-1074520645.html

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atama, vali, trabzon, aziz yıldırım, sosyal medya