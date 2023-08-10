https://sputniknews.com.tr/20230810/trabzonun-yeni-valisi-aziz-yildirim-oldu-1074526791.html
Trabzon'un yeni valisi Aziz Yıldırım oldu
Trabzon'un yeni valisi Aziz Yıldırım oldu
Tekirdağ Valiliği görevini yürüten Aziz Yıldırım, Trabzon'a vali olarak atandı. Trabzon'un yeni valisinin, eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile isminin... 10.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-10T10:00+0300
2023-08-10T10:00+0300
2023-08-10T10:00+0300
türkiye
atama
vali
trabzon
aziz yıldırım
sosyal medya
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile 57 ilin valisi değiştirildi.Daha önce Tekirdağ Valiliği görevini yürüten Aziz Yıldırım, Trabzon'un yeni valisi oldu.Trabzon'a atanan Aziz Yıldırım'ın, isminin eski Fenerbahçe Başkanı ile aynı olması nedeniyle sosyal medyada çok konuşuldu.Sosyal medyada valinin adının eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile aynı olması ve Trabzon'a atanması espri konusu oldu.
https://sputniknews.com.tr/20230810/resmi-gazetede-yayimlandi-57-ile-vali-atandi-1074520645.html
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atama, vali, trabzon, aziz yıldırım, sosyal medya
atama, vali, trabzon, aziz yıldırım, sosyal medya
Trabzon'un yeni valisi Aziz Yıldırım oldu
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Tekirdağ Valiliği görevini yürüten Aziz Yıldırım, Trabzon'a vali olarak atandı. Trabzon'un yeni valisinin, eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile isminin aynı olması sosyal medyada gündem oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile 57 ilin valisi değiştirildi.
Daha önce Tekirdağ Valiliği görevini yürüten Aziz Yıldırım, Trabzon'un yeni valisi oldu.
Trabzon'a atanan Aziz Yıldırım'ın, isminin eski Fenerbahçe Başkanı ile aynı olması nedeniyle sosyal medyada çok konuşuldu.
Sosyal medyada valinin adının eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile aynı olması ve Trabzon'a atanması espri konusu oldu.