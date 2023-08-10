https://sputniknews.com.tr/20230810/resmi-gazetede-yayimlandi-57-ile-vali-atandi-1074520645.html
Resmi Gazete'de yayımlandı: 57 ile yeni vali atandı
Resmi Gazete'de yayımlandı: 57 ile yeni vali atandı
Cumhurbaşkanlığı kararı ile 57 ile vali ataması gerçekleştirildi. Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre, Adana Valisi Süleyman Elban, İzmir Valisi... 10.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-10T00:52+0300
2023-08-10T00:52+0300
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resmî gazete
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Valiler Kararnamesi Resmi Gazete’de yayımlandı.
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resmî gazete, resmi gazete
resmî gazete, resmi gazete
Resmi Gazete'de yayımlandı: 57 ile yeni vali atandı
00:52 10.08.2023 (güncellendi: 01:26 10.08.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanlığı kararı ile 57 ile vali ataması gerçekleştirildi. Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre, Adana Valisi Süleyman Elban, İzmir Valisi olarak atandı, Yavuz Selim Köşger de Adana Valisi oldu.
Valiler Kararnamesi Resmi Gazete’de yayımlandı.