Cumhurbaşkanlığı kararı ile 57 ile vali ataması gerçekleştirildi. Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre, Adana Valisi Süleyman Elban, İzmir Valisi... 10.08.2023, Sputnik Türkiye

Resmi Gazete'de yayımlandı: 57 ile yeni vali atandı

© DHA Resmi Gazete © DHA

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Cumhurbaşkanlığı kararı ile 57 ile vali ataması gerçekleştirildi. Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre, Adana Valisi Süleyman Elban, İzmir Valisi olarak atandı, Yavuz Selim Köşger de Adana Valisi oldu.