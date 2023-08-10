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Tarihi evin altından dere yatağı çıktı
Tarihi evin altından dere yatağı çıktı
Ordu’da 8-9 Temmuz tarihleri arasında aşırı sağanak yağış sonrası meydana gelen su taşkınlarının bir daha yaşanmaması için alınan tedbirler çerçevesinde ilginç... 10.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-10T12:32+0300
2023-08-10T12:32+0300
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Altınordu’nun Aziziye Mahallesi çalışma yapan Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri, su baskınlarına sebep olan derelerde temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Su taşkınına sebep olan alanlarda yapılan çalışmalar sırasında tarihi bir evin altında taş işçiliği ile ıslah duvarı bulunan kemerli yapı şeklinde 4 metrelik dere yatağı ortaya çıktı.Dere yatağını temizleyen ekipler, dev bakslar yerleştirerek dere yatağını yağmur suyu hattına bağladı. Tarihi evin hissedarlarının su afeti öncesi evi 5 milyon liraya satışa çıkardığı öğrenildi. Yıkılması gündeme gelen tarihi evin durumu için Anıtlar Yüksek Kurulu’nun kararı bekleniyor.Bu arada Ordu Üniversitesi (ODÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ali Bayhan, Altınordu’nun 19. yüzyılda gelişen bir bölge olduğuna dikkat çekti. Dere yatağındaki yuvarlak kemer yapısının Osmanlı mimarisinin karakterini yansıttığını belirten Bayhan, “Muhtemelen üzerine inşa edilen konutla aynı zaman diliminde yapılmış olmalıdır” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230710/bartinda-dere-yataklari-tasti-karayollari-ulasima-kapandi-1073355551.html
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dere yatağı, ordu, ev
dere yatağı, ordu, ev

Tarihi evin altından dere yatağı çıktı

12:32 10.08.2023
© İHA / METİN AKYÜREKTarihi evin altından dere yatağı çıktı
Tarihi evin altından dere yatağı çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2023
© İHA / METİN AKYÜREK
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Ordu’da 8-9 Temmuz tarihleri arasında aşırı sağanak yağış sonrası meydana gelen su taşkınlarının bir daha yaşanmaması için alınan tedbirler çerçevesinde ilginç bir durum yaşandı. Su taşkınlarının meydana geldiği alanlarda çalışma yapılırken tarihi bir evin altından Osmanlı döneminden kalma ve etrafı taş işçiliği ile kapatılmış dere yatağı çıktı.
Altınordu’nun Aziziye Mahallesi çalışma yapan Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri, su baskınlarına sebep olan derelerde temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Su taşkınına sebep olan alanlarda yapılan çalışmalar sırasında tarihi bir evin altında taş işçiliği ile ıslah duvarı bulunan kemerli yapı şeklinde 4 metrelik dere yatağı ortaya çıktı.
Dere yatağını temizleyen ekipler, dev bakslar yerleştirerek dere yatağını yağmur suyu hattına bağladı. Tarihi evin hissedarlarının su afeti öncesi evi 5 milyon liraya satışa çıkardığı öğrenildi. Yıkılması gündeme gelen tarihi evin durumu için Anıtlar Yüksek Kurulu’nun kararı bekleniyor.
Bu arada Ordu Üniversitesi (ODÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ali Bayhan, Altınordu’nun 19. yüzyılda gelişen bir bölge olduğuna dikkat çekti. Dere yatağındaki yuvarlak kemer yapısının Osmanlı mimarisinin karakterini yansıttığını belirten Bayhan, “Muhtemelen üzerine inşa edilen konutla aynı zaman diliminde yapılmış olmalıdır” dedi.
Bartın sel, sağanak - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2023
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