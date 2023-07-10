https://sputniknews.com.tr/20230710/bartinda-dere-yataklari-tasti-karayollari-ulasima-kapandi-1073355551.html

Bartın'da dere yatakları taştı, karayolları ulaşıma kapandı

Bartın'da dere yatakları taştı, karayolları ulaşıma kapandı

Bartın’da gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak nedeniyle bir çok noktada dere yatakları taştı, karayolları ulaşıma kapandı. 10.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-10T01:39+0300

2023-07-10T01:39+0300

2023-07-10T01:48+0300

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sağanak

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Bartın-Karabük ve Bartın-Zonguldak karayolunun bazı bölgeleri dere taşkınları ile birlikte yaka selleri sonucu ulaşıma kapandı. Bartın-Zonguldak karayolunun 15. kilometresinde yer alan Atılım Sanayi Sitesi'nde mahsur kalan 50 kişi Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı helikopter ve iş makinaları ile kurtarıldı. Bartın-Arıt karayolunda Karaçay Deresi'nin taşması sonucu Karadere Köprüsü ulaşıma kapandı, bir araç selle birlikte sürüklenerek köprünün korkuluklarına asılı kaldı. Karaçay Deresi’nin taştığı bir başka noktada ise evlerinde ve iş yerlerinde mahsur kalan vatandaşlar AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.Amasra ilçesine bağlı Çakraz ve Göçkündemirci köylerinde de su taşkınları yaşandı. Çakraz'da dere yatağına yakın konutların bodrum katlarını su bastı. Göçkündemirci köyünde bir çok esnaf iş yerlerinde mahsur kaldı. Esnaf iş makinaları ve traktörle kurtarıldı. Kozcağız beldesinde dere yatağının taşması sonucu yollar sularla kaplandı. İki ayrı koldan gelip Bartın kent merkezinde birleşen ve Karadeniz’e dökülen Bartın Irmağı kuvvetli sağanak sonrasında yükseldi.Kemerköprü ve Yalı mevkisinde ırmağın taşması sonucu iş yerleri ve depolar sular altında kaldı. AFAD Başkanı Yunus Sezer, Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fırıncıoğlu kentteki taşkın noktalarında sürdürülen çalışmaları yerinde takip etti.

https://sputniknews.com.tr/20230709/zonguldakta-gokcebey-ve-devrek-devlet-hastanelerinde-su-baskini-meydana-geldi-1073354872.html

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