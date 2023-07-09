https://sputniknews.com.tr/20230709/zonguldakta-gokcebey-ve-devrek-devlet-hastanelerinde-su-baskini-meydana-geldi-1073354872.html
Zonguldak'ta Gökçebey ve Devrek devlet hastanelerinde su baskını meydana geldi
Zonguldak'ta Gökçebey ve Devrek devlet hastanelerinde su baskını meydana geldi
Sağlık Bakanı Koca, Zonguldak Gökçebey ve Devrek devlet hastanelerinde meydana gelen su baskını sonrası acil servislerin geçici olarak kullanım dışı kaldığını... 09.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-09T23:44+0300
2023-07-09T23:44+0300
2023-07-09T23:44+0300
türkiye
fahrettin koca
zonguldak
sel
su baskını
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Zonguldak'taki sel felaketi sonucu Gökçebey ve Devrek devlet hastanelerinde su baskını meydana geldiğini belirterek, şunları kaydetti:
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fahrettin koca, zonguldak, sel, su baskını
fahrettin koca, zonguldak, sel, su baskını
Zonguldak'ta Gökçebey ve Devrek devlet hastanelerinde su baskını meydana geldi
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Sağlık Bakanı Koca, Zonguldak Gökçebey ve Devrek devlet hastanelerinde meydana gelen su baskını sonrası acil servislerin geçici olarak kullanım dışı kaldığını ve 37 ambulans, 1 pajero ambulans, 2 UMKE timi, 1 acil müdahale aracı ile 123 sağlık personelinin görevlendirildiğini bildirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Zonguldak'taki sel felaketi sonucu Gökçebey ve Devrek devlet hastanelerinde su baskını meydana geldiğini belirterek, şunları kaydetti:
"Acil servisler geçici olarak kullanım dışı kalmış, olay sebebiyle 37 ambulans, 1 pajero ambulans, 2 UMKE timi, 1 acil müdahale aracı ile 123 sağlık personeli görevlendirmesi yapılmıştır. Durum kontrol altındadır."