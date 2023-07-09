Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Zonguldak'taki sel felaketi sonucu Gökçebey ve Devrek devlet hastanelerinde su baskını meydana geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

Sağlık Bakanı Koca, Zonguldak Gökçebey ve Devrek devlet hastanelerinde meydana gelen su baskını sonrası acil servislerin geçici olarak kullanım dışı kaldığını... 09.07.2023, Sputnik Türkiye

Zonguldak'ta Gökçebey ve Devrek devlet hastanelerinde su baskını meydana geldi

© İHA Zonguldak'ın Devrek ilçesinde sel © İHA

Abone ol

Sağlık Bakanı Koca, Zonguldak Gökçebey ve Devrek devlet hastanelerinde meydana gelen su baskını sonrası acil servislerin geçici olarak kullanım dışı kaldığını ve 37 ambulans, 1 pajero ambulans, 2 UMKE timi, 1 acil müdahale aracı ile 123 sağlık personelinin görevlendirildiğini bildirdi.