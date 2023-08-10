Polonya, Belarus sınırına 10 bin asker konuşlandıracak
© AFP 2023 / Leonid Shcheglov / BELTABelarus - Polonya sınırı
© AFP 2023 / Leonid Shcheglov / BELTA
Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Belarus sınırının korunması için ülkenin doğusuna 10 bin asker konuşlandırmayı planladıklarını söyledi.
Polonya basınına demeç veren ülkenin Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, "Sınırda yaklaşık 10 bin asker olacak. 4 bini doğrudan sınır muhafızlarına destek verecek, 6 bini bölgede konuşlanacak" dedi.
Polonya İçişleri Bakan Yardımcısı Maciej Wasik de, dün yaptığı açıklamada Belarus sınırına daha önce duyurulan rakamın iki katı olan 2 bin ilave asker konuşlandıracaklarını söylemişti.
Takviyenin Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak tarafından onaylandığını belirten Wasik, "Bu takviye bin değil, 2 bin asker olacak. Bu karar Bakan Blaszczak tarafından alındı" ifadelerini kullanmıştı.
Wasik'e göre askerler Belarus sınırında bulunan Podlaskie ve Lubelskie bölgelerindeki sınır muhafızlarına destek olmak üzere önümüzdeki iki hafta içinde görev bölgelerine ulaşacak.
Polonya medyasına göre, ülkenin Belarus sınırında halihazırda 2 bin askerin yanı sıra yüzlerce polis ve sınır muhafızı görev yapıyor.
Polonya İçişleri Bakan Yardımcısı Maciej Wasik de, dün yaptığı açıklamada Belarus sınırına daha önce duyurulan rakamın iki katı olan 2 bin ilave asker konuşlandıracaklarını söylemişti.
Takviyenin Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak tarafından onaylandığını belirten Wasik, "Bu takviye bin değil, 2 bin asker olacak. Bu karar Bakan Blaszczak tarafından alındı" ifadelerini kullanmıştı.
Wasik'e göre askerler Belarus sınırında bulunan Podlaskie ve Lubelskie bölgelerindeki sınır muhafızlarına destek olmak üzere önümüzdeki iki hafta içinde görev bölgelerine ulaşacak.
Polonya medyasına göre, ülkenin Belarus sınırında halihazırda 2 bin askerin yanı sıra yüzlerce polis ve sınır muhafızı görev yapıyor.