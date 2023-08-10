https://sputniknews.com.tr/20230810/polonya-belarus-sinirina-10-bin-asker-konuslandiracak-1074532638.html

Polonya, Belarus sınırına 10 bin asker konuşlandıracak

Polonya, Belarus sınırına 10 bin asker konuşlandıracak

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Belarus sınırının korunması için ülkenin doğusuna 10 bin asker konuşlandırmayı planladıklarını söyledi. 10.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-10T12:31+0300

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belarus

mariusz blaszczak

polonya

dünya

maciej wasik

asker

konuşlandırmak

polis

sınır

sınır muhafızları

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Polonya basınına demeç veren ülkenin Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, "Sınırda yaklaşık 10 bin asker olacak. 4 bini doğrudan sınır muhafızlarına destek verecek, 6 bini bölgede konuşlanacak" dedi.Polonya İçişleri Bakan Yardımcısı Maciej Wasik de, dün yaptığı açıklamada Belarus sınırına daha önce duyurulan rakamın iki katı olan 2 bin ilave asker konuşlandıracaklarını söylemişti.Takviyenin Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak tarafından onaylandığını belirten Wasik, "Bu takviye bin değil, 2 bin asker olacak. Bu karar Bakan Blaszczak tarafından alındı" ifadelerini kullanmıştı.Wasik'e göre askerler Belarus sınırında bulunan Podlaskie ve Lubelskie bölgelerindeki sınır muhafızlarına destek olmak üzere önümüzdeki iki hafta içinde görev bölgelerine ulaşacak.Polonya medyasına göre, ülkenin Belarus sınırında halihazırda 2 bin askerin yanı sıra yüzlerce polis ve sınır muhafızı görev yapıyor.

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belarus, mariusz blaszczak, polonya, maciej wasik, asker, konuşlandırmak, polis, sınır, sınır muhafızları